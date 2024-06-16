«Сумасшествие, но я сделал это снова». Обидчик Месси внезапно затащил матч на Евро

Ваут Вегорст забил первым же касанием на турнире. А что с ним было после дубля в ворота Аргентины на ЧМ-2022?

Нападающий сборной Нидерландов стал героем на старте Евро-2024. Ваут Вегорст почти весь матч просидел на скамейке, вышел на поле на 81-й минуте и забил победный гол в ворота поляков. После игры форвард зашёл в раздевалку сборной под аплодисменты партнёров. Интересно, что Вегорст отличился первым же касанием на турнире.

Особенно показательна его реализация на фоне другого нападающего — Мемфиса Депая, который выглядел неубедительно. У основного форварда сборной Нидерландов в этом матче четыре удара по воротам, но 0 – в створ (в том числе и из убойных позиций). Депай также запомнился изящным финтом, приведшим к потере мяча. А ещё он почему-то в очевидной ситуации не сделал передачу на Рейндерса, который был близок к выходу один на один. Вместо этого Депай продемонстрировал ещё один финт, а затем отдал пас назад.

Мемфис Депай не стал делать пас вперёд Фото: Кадр из трансляции

Символично, что Вегорст вышел именно вместо Депая и забил через две минуты. После игры довольный форвард дал небольшое интервью: «Это то, что всегда в твоей голове. Мы ведь сделали достаточно для победы. В первом тайме у нас были очень-очень хорошие моменты. Во втором тайме игра раскрылась в обе стороны. Здорово, что мне удалось выйти на замену и забить, как я это делал в двух товарищеских матчах в этом месяце. Было ощущение, что я могу отличиться опять. Сумасшествие, но я сделал это снова. Сегодня утром я сказал жене, чтобы приходила на стадион. Она сомневалась, идти ей с детьми или нет. Я дал понять, что стоит заглянуть и посмотреть игру».

Вегорст не первый раз проявил себя подобным образом на крупном турнире. На ЧМ-2022 нападающий сделал дубль в матче с Аргентиной в 1/4 финала (само собой, в том матче он тоже вышел на замену). Правда, по пенальти дальше всё равно прошла команда Месси. После игры капитан аргентинцев отказался пожать руку Вегорсту и даже сказал ему: «Иди отсюда, придурок».

После турнира в Катаре футболист получил приглашение в «Манчестер Юнайтед» от Эрика тен Хага. За полгода в английском клубе Вегорст ни разу не забил в АПЛ (17 матчей, 797 минут на поле). «МЮ» хоть и закончил сезон в тройке, но форвард при этом получил обильную критику в свой адрес и покинул команду по окончании аренды. А потом ещё и заявил, что ему не нравился футбол тен Хага.

Последний сезон форвард провёл в немецком «Хоффенхайме». Это тоже была аренда из «Бёрнли». Год получился относительно успешным. Вегорст забил семь мячей и отдал три ассиста в Бундеслиге, а ещё попал в топ-3 по заработанным фолам в команде. «Хоффенхайм» занял седьмое место и пробился в Лигу Европы. Правда, там нападающий вряд ли сыграет. Судя по последним новостям, после трёх аренд нападающий вернётся в «Бёрнли». Если не удастся договориться о новом переходе (были слухи об «Аяксе»), то Вегорст проведёт следующий сезон в Чемпионшипе.