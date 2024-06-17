Дешам — великий. Он несправедливо находится в тени Анчелотти и Гвардиолы

В 2004-м ещё совсем молодого Дидье Дешама признали тренером года во Франции. С «Монако» он дошёл до финала ЛЧ, где уступил «Порту» Жозе Моуринью. Тогда это было суперсенсацией: молодой тренер на третий год работы в кризисном клубе — и вдруг такой результат. А главный парадокс, что уволить француза могли уже после первого сезона. Дидье провалился, команда болталась в нижней части таблицы, а пресса его уничтожала.

Тогда он точно усвоил главный урок: плевать на то, что про тебя пишут и говорят. Это будет всегда, если ты чего-то стоишь. Дидье предлагали поменять игроков, схему и стиль. Но он отказывался. И отвечал только перед руководством, которое его поддержало.

Тогда само назначение Дешама было взаимным риском: клуб близился к банкротству, звёзды уже не приходили — казалось, это момент для работы опытного коуча, который всех успокоит. Но нет — позвали классного в прошлом игрока, который только-только завершил карьеру. И вряд ли пожалели. Для Дидье это тоже был опасный эксперимент — можно было завязать с тренерством уже после первого сезона. Однако он остался. И проявил принципиальность. Тогда и начался его путь наверх.

Дидье Дешам в «Монако» Фото: Ben Radford/Getty Images

Дальше был кризисный «Юве», выброшенный в Серию B. И Дешам вытащил клуб оттуда. Потом — быстрое увольнение из-за конфликта со спортивным директором. А на финише клубной работы — «Марсель», с которым в первом же сезоне взял чемпионство и Кубок лиги. Впоследствии команда побеждала в Суперкубке, доходила до четвертьфинала ЛЧ. А дальше — 14 лет в сборной Франции. Сейчас Дидье — главный долгожитель среди всех тренеров в элитных европейских сборных. И, похоже, ему никак не надоест.

Хотя ещё в 2022-м все были уверены: сборную Франции после ЧМ в Катаре возглавит Зидан. Дешам провалил Евро-2020, плохо выступал в Лиге наций и, как обычно, не пытался кому-либо понравиться. Когда он назвал состав на главный турнир четырёхлетия, многие покрутили у виска. Где Клосс, где Бен-Йеддер и ещё несколько ребят, которых жаждала увидеть общественность? Считалось, что тренер снова не вызвал их из-за своих принципов. И некоторые абсолютно искренне желали Дешаму провала. А потом — выход в финал и суперматч с Аргентиной. После которого стало ясно — Зидану придётся подождать. А Дидье всё ещё слишком хорош, чтобы даже заикаться о его уходе.

Зинедин Зидан Фото: Hector Vivas/Getty Images

Главная крутость Дешама — в удивительной стабильности. За 12 лет работы менялись поколения игроков, менялся сам Дидье, но результат — почти никогда. Единственный провал — финальная часть того самого Евро-2020, где французы вылетели в 1/8 финала. О справедливости можно спорить долго, ведь в этой игре её просто не существовало.

А до этого: четвертьфинал ЧМ-2014, финал Евро-2016 (где проиграли только в дополнительное время), победа на ЧМ-2018, финал ЧМ-2022 в Катаре (поражение по пенальти). На трёх из пяти крупных турниров команда под руководством Дешама выходила в решающий матч. И какие здесь могут быть вопросы к тренеру?

Проблема признания Дешама в том, что он слишком давно работает в сборной. А значит, захватывает информационное поле всего раз в два года. Пока остальные элитные тренеры (например, Гвардиола и Анчелотти) постоянно на слуху, Дидье выпадает второстепенная роль. Но всё это строго из-за специфики работы. Даже награды он получает редко — в 2018-м по понятным причинам он стал лучшим тренером года по версии ФИФА. А накануне Евро-2024 британский журнал FourFourTwo поставил француза на первое место в списке лучших тренеров турнира. Учитывая региональный контекст — достижение.

Не так давно Дешам дал важное интервью, где размышлял о своей роли, пути и принципах в тренерстве.

Дидье Дешам главный тренер сборной Франции «Игроки не должны приспосабливаться ко мне — я должен приспосабливаться к игрокам. Я стараюсь вспоминать, что хорошего почерпнул от своих тренеров, и добавляю свои штрихи. В этом и заключается моя работа. Я не стремлюсь стать лучшим в истории и первым, кто выиграл чемпионаты мира и Европы как игрок и как тренер. Для меня важна лишь сборная, её достижения и потенциальные успехи. Побеждать приятно, но, когда терпишь неудачи, внимание всегда привлекают детали, которые не так уж важны. На самом высоком уровне побеждать очень трудно, а удержаться ещё труднее, потому что победить может только одна команда. С опытом я стал спокойнее. Я уже не такой вспыльчивый, каким мог быть в начале тренерской карьеры. Я совершенно невосприимчив ко всему, что могут говорить про меня или команду в СМИ. Это даёт мне душевное спокойствие».



Может, ему и правда не нужно всё это общественное признание, куча личных наград и ежедневные интервью на крупных европейских каналах. Может, Дидье и правда устраивает эта роль главного в своей стране, который не стремится куда-то выше. Но если он выиграет ещё и чемпионат Европы, то однозначно войдёт в число величайших тренеров современности.

Хотя он входит туда уже сейчас. А мы просто этого не замечаем.