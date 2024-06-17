Типичная Англия на Евро. Её матчи невозможно смотреть, но кого это волнует

Сборная Англии на старте на Евро-2024 вымучила победу над сербами. А вы ждали какой-то другой игры от команды Гарета Саутгейта?

Единственный представитель РПЛ в составе сборной Сербии Срджан Бабич из «Спартака» не попал в основу, несмотря на то что команда Драгана Стойковича вышла с тремя центральными защитниками. Сербы действовали по схеме 5-3-2 и с первых минут глубоко сели на свою половину поля. Отдали мяч сопернику. В тренерском штабе сборной России после недавней товарищеской встречи со сборной Сербии отмечали, что при этом тренере команда играет, как «Аталанта» Джан Пьеро Гасперини. Но в первом матче на Евро-2024 никакого персонально-ориентированного прессинга в её исполнении не наблюдалось. А к 13-й минуте, когда англичане забили, сербы уступали по точным передачам на чужой трети в 14 раз (4:56).

Сербия — Англия Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Даже странно, что при таком преимуществе сборная Англии создала первый момент и нанесла первый удар только в эпизоде с забитым мячом. Команда Саутгейта прорвала в голевой атаке левый фланг обороны сербов – Букайо Саку пустили за спины. Вингер «Арсенала» отправил мяч в штрафную, а правый латераль Андрия Живкович не прочитал движение ворвавшегося под кросс Джуда Беллингема. Победитель Лиги чемпионов сделал ещё один шаг к «Золотому мячу».

Только при счёте 0:1 сборная Сербии заиграла посмелее. Подняла линии, стала включать прессинг по ситуации. В середине первого тайма наконец-то пробила по воротам Джордана Пикфорда. Впрочем, в том эпизоде момент на свои ворота «привёз» игравший центрхава Трент Александер-Арнольд, которой просто подарил мяч противнику. Король саудовской лиги Александр Митрович зарядил почти с линии штрафной и чуть-чуть не попал.

В то же время у англичан появлялось пространство для контрвыпадов. Пару раз команда Саутгейта убегала в переходных фазах после ошибок при исполнении длинных передач Душана Влаховича, который вынужден был оттягиваться на позицию инсайда из-за расположения Митровича как центрфорварда и притворяться плеймейкером. Но это, конечно, не его дело. В одной из таких ответных атак Кайл Уолкер простил сербов.

Как ни удивительно, результативный удар Беллингема так и остался единственным ударом в створ до перерыва. Влахович с Митровичем за 45 минут ни разу не коснулись мяча в штрафной сборной Англии – Марк Гехи и Джон Стоунз надёжно закрывали центр обороны. А у англичан совсем потерялся Гарри Кейн, совершивший всего два касания за тайм(оба вдали от штрафной). Впрочем, в голевой атаке форвард стянул на себя защитника, чем помог Джуду.

В перерыве у сербов ушёл висевший на карточке Неманья Гудель, и это была уже вторая замена в команде Драгана Стойковича. А первая – вынужденная. Филипа Костича поменяли из-за травмы. Во втором тайме сборная Сербии увеличила процент владения мячом и на исходе часа игры могла заработать пенальти. Митрович, стремясь сыграть на опережение, упал в штрафной после контакта с Кираном Триппьером. Судья Даниэле Орсато решил, что попадание по ноге не тянуло на фол. Спорно.

Сборная Англии не играла, а работала на результат. Вряд ли это нравилось болельщикам вице-чемпионов Европы – с таким-то составом! Так что Саутгейт опять получит на орехи от своих критиков. Сербы, традиционно проваливающие крупные турниры и напоминающие каждый раз сборную России 1990-х (есть звёзды, но нет сильной команды), почувствовали, что этих англичан можно дожимать.

Сербия — Англия Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Лишь за четверть часа до конца матча Кейн получил свой момент. Одна из редких хороших атак англичан завершилась передачей с правого фланга только-только появившегося на поле Джаррода Боуэна. Нападающий «Баварии» блестяще всё исполнил – выиграл единоборство, пробил головой, но сейв Предрага Райковича и перекладина не дали состояться красивому голу.

Завершился этот не самый выдающийся, мягко говоря, матч минимальной победой сборной Англии. Чего Саутгейт хотел, судя по игре и заменам, того и добился. Сухой, минимальной победы. Статистика ударов у встречи в Гельзенкирхене очень скромная – 6:5 в пользу сербов, в створ – 1:3, из штрафной – 1:2. Кейн пробил один раз и после финального свистка наверняка подумал, что лучшим бомбардиром Евро-2024 ему стать будет очень трудно.