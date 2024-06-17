Стрельба, драки, классные Нидерланды и гол Беллингема. Что творится на чемпионате Европы

На Евро-2024 закончился третий день, а события хлещут с удвоенной силой. Кроме футбольных результатов, случилось немало сомнительного за пределами поля. Рассказываем в нашем дайджесте о главных хайлайтах дня.

Кирка + коктейль Молотова = стрельба и больница

Что-то невероятное происходило перед матчем Польши и Нидерландов. В Гамбурге мужчина с киркой (!) и бутылкой с зажигательной смесью чуть не прорвался в толпу голландских болельщиков. Остановила его только полиция, взяв весь огонь на себя. Смутьяна попытались изолировать, и он попёр на представителей правоохранительных органов. Пришлось стрелять, чтобы нейтрализовать преступника и не доводить до худшего.

Вегорст вернул нам 2022-й

Сборная Нидерландов – могучая. Команда Рональда Кумана совершила камбэк с Польшей благодаря Вауту Вегорсту – человеку, спасшему «оранжевых» во встрече с Аргентиной на ЧМ-2022. В этот раз габаритный нападающий вновь вошёл в игру со скамейки – и удачно бахнул по воротам Войцеха Щенсного первым же касанием. Красавец!

Дания внезапно упустила победу над Словенией. Хотя Эриксен забил!

Первая ничья на турнире! И сразу весьма неожиданная. Датчане считались фаворитами во встрече со Словенией, но забили только один гол – а потому счёт до последнего был скользким. В итоге словенцы вышли на второй тайм как будто бы обновлёнными: задвигались, прибрали инициативу к своим ногам и сравняли счёт. Интересно, что и к итоговой победе они были ближе. Это даже странно, учитывая, что за Данию отличился Кристиан Эриксен, ровно 1100 дней назад переживший клиническую смерть на Евро-2020. Обычно такие совпадения мотивируют и заряжают, но, кажется, не в этот раз.

Кровавое побоище в Гельзенкирхене

Перед матчем Сербии и Англии болельщики этих сборных подрались на одной из центральных улиц Гельзенкирхена. О возможности стычки писали британские медиа – и она, к сожалению, случилась. Началось всё в баре, но конфликт быстро масштабировался и перетёк на улицу, там в ход уже полетели подручные предметы – а именно столы и стулья. Судя по фотографиям в Сети, была кровь – и немало. Английские СМИ сообщают, что сербы напали первыми, «ворвавшись из-за угла в чёрных балаклавах», после чего и полетели стулья и бутылки. На место прибыли 200 полицейских, чтобы разогнать драку, которая, по словам одного из англичан в интервью Mirror, «началась из ниоткуда».

Кстати, сербы также схлестнулись и с албанцами. На первых напали в пабе – обидчиков было около 30 человек, все в чёрных масках. Как говорят опытные фанаты, нападение было спланировано: потому что просто так на кого угодно в первом попавшемся заведении ультрас не нападают.

И это сборная Англии?

Сумасшедший состав, распиаренные звёзды, статус вице-чемпионов Европы – это всё про сборную Англии, которая приехала на Евро-2024 в качестве одного из фаворитов. Но матч 1-го тура с Сербией подвесил немало вопросов над командой Гарета Саутгейта. Она точно будет бороться за трофей? С таким стилем можно обыграть топ-соперника? Почему атакующий потенциал не раскрыт на полную? Один сербам, конечно, забили – сделал это, само собой, Джуд Беллингем – но ведь могли и потерять очки, будь соперник чуть настойчивее и удачливее в реализации. Будем надеяться, что все сделают выводы.