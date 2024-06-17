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Евро-2024: результаты 16 июня 2024, обзор матчей, календарь, таблица, группы B и C: Польша – Нидерланды, Сербия – Англия

Стрельба, драки, классные Нидерланды и гол Беллингема. Что творится на чемпионате Европы
Константин Кринский
Евро-2024: результаты 16 июня 2024
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А ещё неожиданное возвращение Словении в игру.

На Евро-2024 закончился третий день, а события хлещут с удвоенной силой. Кроме футбольных результатов, случилось немало сомнительного за пределами поля. Рассказываем в нашем дайджесте о главных хайлайтах дня.

Кирка + коктейль Молотова = стрельба и больница

Что-то невероятное происходило перед матчем Польши и Нидерландов. В Гамбурге мужчина с киркой (!) и бутылкой с зажигательной смесью чуть не прорвался в толпу голландских болельщиков. Остановила его только полиция, взяв весь огонь на себя. Смутьяна попытались изолировать, и он попёр на представителей правоохранительных органов. Пришлось стрелять, чтобы нейтрализовать преступника и не доводить до худшего.

Подробнее об инциденте
Жуть на Евро-2024! Полиция подстрелила мужчину с киркой! Видео
OMG
Жуть на Евро-2024! Полиция подстрелила мужчину с киркой! Видео

Вегорст вернул нам 2022-й

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Польша
Окончен
1 : 2
Нидерланды
1:0 Букса – 16'     1:1 Гакпо – 29'     1:2 Вегорст – 83'    

Сборная Нидерландов – могучая. Команда Рональда Кумана совершила камбэк с Польшей благодаря Вауту Вегорсту – человеку, спасшему «оранжевых» во встрече с Аргентиной на ЧМ-2022. В этот раз габаритный нападающий вновь вошёл в игру со скамейки – и удачно бахнул по воротам Войцеха Щенсного первым же касанием. Красавец!

Как это было
Нидерланды влюбили в себя на Евро за тайм! Но решили всё с Польшей только в концовке Нидерланды влюбили в себя на Евро за тайм! Но решили всё с Польшей только в концовке
«Сумасшествие, но я сделал это снова». Обидчик Месси внезапно затащил матч на Евро «Сумасшествие, но я сделал это снова». Обидчик Месси внезапно затащил матч на Евро

Дания внезапно упустила победу над Словенией. Хотя Эриксен забил!

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Словения
Окончен
1 : 1
Дания
0:1 Эриксен – 17'     1:1 Янжа – 77'    

Первая ничья на турнире! И сразу весьма неожиданная. Датчане считались фаворитами во встрече со Словенией, но забили только один гол – а потому счёт до последнего был скользким. В итоге словенцы вышли на второй тайм как будто бы обновлёнными: задвигались, прибрали инициативу к своим ногам и сравняли счёт. Интересно, что и к итоговой победе они были ближе. Это даже странно, учитывая, что за Данию отличился Кристиан Эриксен, ровно 1100 дней назад переживший клиническую смерть на Евро-2020. Обычно такие совпадения мотивируют и заряжают, но, кажется, не в этот раз.

Детали встречи
Первая сенсация чемпионата Европы! Зря никто не верил в Словению Первая сенсация чемпионата Европы! Зря никто не верил в Словению
Эриксен сыграл на ЧЕ впервые после остановки сердца — и забил! Где он был эти три года? Эриксен сыграл на ЧЕ впервые после остановки сердца — и забил! Где он был эти три года?

Кровавое побоище в Гельзенкирхене

Перед матчем Сербии и Англии болельщики этих сборных подрались на одной из центральных улиц Гельзенкирхена. О возможности стычки писали британские медиа – и она, к сожалению, случилась. Началось всё в баре, но конфликт быстро масштабировался и перетёк на улицу, там в ход уже полетели подручные предметы – а именно столы и стулья. Судя по фотографиям в Сети, была кровь – и немало. Английские СМИ сообщают, что сербы напали первыми, «ворвавшись из-за угла в чёрных балаклавах», после чего и полетели стулья и бутылки. На место прибыли 200 полицейских, чтобы разогнать драку, которая, по словам одного из англичан в интервью Mirror, «началась из ниоткуда».

Кстати, сербы также схлестнулись и с албанцами. На первых напали в пабе – обидчиков было около 30 человек, все в чёрных масках. Как говорят опытные фанаты, нападение было спланировано: потому что просто так на кого угодно в первом попавшемся заведении ультрас не нападают.

Об этих и других драках на чемпионатах Европы
Жёсткие драки сербских фанатов на Евро-2024. Но до российской бойни в Марселе им далеко
Видео
Жёсткие драки сербских фанатов на Евро-2024. Но до российской бойни в Марселе им далеко

И это сборная Англии?

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Беллингем – 13'    

Сумасшедший состав, распиаренные звёзды, статус вице-чемпионов Европы – это всё про сборную Англии, которая приехала на Евро-2024 в качестве одного из фаворитов. Но матч 1-го тура с Сербией подвесил немало вопросов над командой Гарета Саутгейта. Она точно будет бороться за трофей? С таким стилем можно обыграть топ-соперника? Почему атакующий потенциал не раскрыт на полную? Один сербам, конечно, забили – сделал это, само собой, Джуд Беллингем – но ведь могли и потерять очки, будь соперник чуть настойчивее и удачливее в реализации. Будем надеяться, что все сделают выводы.

Подробности матча
Типичная Англия на Евро. Её матчи невозможно смотреть, но кого это волнует
Типичная Англия на Евро. Её матчи невозможно смотреть, но кого это волнует
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Новости. Футбол
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