Испания — Италия, дебют Грузии на Евро и старт Кубка Америки. 11 главных матчей недели

Чемпионат Европы 2024 года в Германии набрал полный ход! Также в США стартует Кубок Америки. Что за крутое лето? На нынешней неделе нас ожидает море топ-матчей. А мы предлагаем вам выбрать самый мощный из них. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Италия – Испания: четверг, 20 июня, 22:00 мск
Интрига: повторение финала Евро-2012
Один из главных матчей группового этапа Евро-2024. Испания и Италия одержали победы в 1-м туре. Теперь они встречаются между собой: в случае победы одна из команд обеспечит себе путёвку в 1/8 финала. Тяжело предсказать, кому же достанутся три очка. Испания выжала максимум из моментов во встрече с Хорватией (3:0), а Италия с трудом победила Албанию (2:1), допустив ошибку на первой минуте. В общем, нас ждёт топовый и интересный футбол!
Нидерланды – Франция: пятница, 21 июня, 22:00 мск
Интрига: остановят ли нидерландцы Мбаппе?
Ещё одна крутая вывеска на групповом этапе Евро-2024. Нидерланды и Франция попали в группу с Польшей и Австрией. Никому в ней не будет просто. Так что важны каждый матч и каждое очко. А в очной встрече нидерландцы и французы могут отобрать их у прямого конкурента. Для этого Нидерландам необходимо остановить звёздную атаку Франции во главе с Килианом Мбаппе и Антуаном Гризманном. Получится ли это сделать? Вопрос к Вирджилу ван Дейку и компании.
Аргентина – Канада: пятница, 21 июня, 3:00 мск
Интрига: Аргентина начинает поход за Кубком Америки
Не только Евро-2024 привлекает внимание. В США стартует Кубок Америки, ещё один крутой турнир. Действующий чемпион – Аргентина — откроет его матчем с Канадой. Лионель Месси идёт за третьим большим титулом с национальной командой. Кубок Америки — 2021 и чемпионат мира — 2022 уже есть. Нужен ещё один континентальный трофей! Тем более что аргентинцы стали только сильнее с 2022 года. Канада – неплохая команда, но у неё вряд ли будут шансы на очки, если Аргентина сыграет на 100%.
Португалия – Чехия: вторник, 18 июня, 22:00 мск
Интрига: Роналду идёт за вторым трофеем Евро
Сборная Португалии приехала на чемпионат Европы в Германии с чёткой целью – выиграть его. Для этого у команды есть всё: крутой вратарь, мощная оборона, умная полузащита и топ-нападение. Поведёт за собой португальцев, естественно, Криштиану Роналду. Для 39-летнего форварда это уже шестой Евро в карьере. Пока что самым удачным стал турнир в 2016-м, когда Португалия стала чемпионом. Нет сомнений, что португальцы и Роналду хотят выиграть и сейчас. Для этого нужен хороший старт в группе. Первый соперник – Чехия. Тяжёлая, вязкая, но посильная команда.
Дания – Англия: четверг, 20 июня, 19:00 мск
Интрига: ремейк полуфинала Евро-2020
Дания – Англия – отличная вывеска для чемпионата Европы. В 2021-м команды сошлись в полуфинале: англичане одержали победу только в дополнительное время. А теперь сборные рубятся в одной группе за выход в плей-офф. Кто приблизится к заветной цели?
Турция – Португалия: суббота, 22 июня, 19:00 мск
Интрига: Португалия обеспечит себе место в 1/8 финала?
Португалия обязана выходить в плей-офф при любых раскладах. Желательно это сделать уже после 2-го тура. Турция тоже мечтает об 1/8 финала, так что на игру с Португалией выйдет заряженной. Интересно, что турки последний раз выходили из группы на Евро в 2008 году. И тогда они были в одной группе с Португалией. Повторится ли ситуация сейчас? Зависит от самих турок.
Турция – Грузия: вторник, 18 июня, 19:00 мск
Интрига: первый матч на чемпионатах Европы для сборной Грузии
Грузия дождалась праздника. Команда впервые в истории попала на большой турнир. Первую игру на Евро-2024 грузины проведут с Турцией. Не самый простой соперник. Но вполне реально, что Грузия зацепится за очки. Тем более что Хвича Кварацхелия подошёл к турниру в отличной форме. Теперь ему нужно помочь своей команде оформить крутой дебют на чемпионатах Европы.
Швейцария – Германия: воскресенье, 23 июня, 22:00 мск
Интрига: решат ли сборные задачу по выходу в плей-офф?
Германия и Швейцария – фавориты группы А. К 3-му туру команды должны решить вопрос с выходом в плей-офф. И в очном матче определить победителя группы. Как же получится на деле? Не исключено, впрочем, что игра будет носить судьбоносный характер для одной из команд. Тем интереснее она станет!
Германия – Венгрия: среда, 19 июня, 19:00 мск
Интрига: Германия обеспечит себе выход в плей-офф?
Германия в 1-м туре разгромила Шотландию – 5:1. А венгры потерпели поражение от Швейцарии — 1:3. Немцам для выхода в плей-офф просто нужна победа над Венгрией. А вот команде Марко Росси в случае поражения место в 1/8 финала почти не светит. Венграм нужно хотя бы одно очко, чтобы в 3-м туре выходить на Шотландию и обыгрывать её. Четыре очка наверняка гарантируют путёвку в следующий раунд. Но победа Германии намного вероятнее.
Австрия – Франция: понедельник, 17 июня, 22:00 мск
Интрига: Франция начнёт Евро с победы?
Франция – один из главных фаворитов Евро-2024. От команды Дидье Дешама на родине ожидают только победы. Но у французов непростая группа: Нидерланды, Польша и Австрия. Именно с австрийцами Франция и начинает чемпионат Европы. Команда Ральфа Рангника не обладает сопоставимым набором звёзд, но у неё высокий командный уровень. Плюс австрийцы готовы работать все 90 минут. Так что вице-чемпионов мира ждёт тяжелейшая игра. И не факт, что она принесёт им три очка.
Бельгия – Словакия: понедельник, 17 июня, 19:00 мск
Интрига: как команда Тедеско начнёт Евро-2024?
Бельгия входит в группу претендентов на победу на Евро-2024. Да, команда Доменико Тедеско не главный фаворит, но шансы неплохие. Важно пройти групповой этап без особых проблем. В 1-м туре бельгийцы встречаются со Словакией. Словаки мечтают о выходе в 1/8 финала, но для этого придётся совершить мини-чудо. Команда Франческо Кальцоны – один из аутсайдеров турнира. Получится ли у андердога отобрать очки у фаворита?