Испания — Италия, дебют Грузии на Евро и старт Кубка Америки. 11 главных матчей недели

Чемпионат Европы 2024 года в Германии набрал полный ход! Также в США стартует Кубок Америки. Что за крутое лето? На нынешней неделе нас ожидает море топ-матчей. А мы предлагаем вам выбрать самый мощный из них. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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