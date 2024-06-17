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Главные игры недели, 17-23 июня, Евро-2024, Кубок Америки, Франция, Германия, Испания, Португалия, Грузия, Аргентина

Испания — Италия, дебют Грузии на Евро и старт Кубка Америки. 11 главных матчей недели
Никита Паглазов
Главные игры недели, 17-23 июня
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А Португалия с Роналду начинает поход за трофеем чемпиона Европы!

Чемпионат Европы 2024 года в Германии набрал полный ход! Также в США стартует Кубок Америки. Что за крутое лето? На нынешней неделе нас ожидает море топ-матчей. А мы предлагаем вам выбрать самый мощный из них. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
11 главных матчей 17-23 июня
Италия – Испания: четверг, 20 июня, 22:00 мск
Фото: Getty Images
1 место

Италия – Испания: четверг, 20 июня, 22:00 мск

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: повторение финала Евро-2012

Один из главных матчей группового этапа Евро-2024. Испания и Италия одержали победы в 1-м туре. Теперь они встречаются между собой: в случае победы одна из команд обеспечит себе путёвку в 1/8 финала. Тяжело предсказать, кому же достанутся три очка. Испания выжала максимум из моментов во встрече с Хорватией (3:0), а Италия с трудом победила Албанию (2:1), допустив ошибку на первой минуте. В общем, нас ждёт топовый и интересный футбол!

Нидерланды – Франция: пятница, 21 июня, 22:00 мск
Фото: Getty Images
2 место

Нидерланды – Франция: пятница, 21 июня, 22:00 мск

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: остановят ли нидерландцы Мбаппе?

Ещё одна крутая вывеска на групповом этапе Евро-2024. Нидерланды и Франция попали в группу с Польшей и Австрией. Никому в ней не будет просто. Так что важны каждый матч и каждое очко. А в очной встрече нидерландцы и французы могут отобрать их у прямого конкурента. Для этого Нидерландам необходимо остановить звёздную атаку Франции во главе с Килианом Мбаппе и Антуаном Гризманном. Получится ли это сделать? Вопрос к Вирджилу ван Дейку и компании.

Аргентина – Канада: пятница, 21 июня, 3:00 мск
Фото: Getty Images
3 место

Аргентина – Канада: пятница, 21 июня, 3:00 мск

Кубок Америки - 2024 . Группа A. 1-й тур
21 июня 2024, пятница. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Аргентина начинает поход за Кубком Америки

Не только Евро-2024 привлекает внимание. В США стартует Кубок Америки, ещё один крутой турнир. Действующий чемпион – Аргентина — откроет его матчем с Канадой. Лионель Месси идёт за третьим большим титулом с национальной командой. Кубок Америки — 2021 и чемпионат мира — 2022 уже есть. Нужен ещё один континентальный трофей! Тем более что аргентинцы стали только сильнее с 2022 года. Канада – неплохая команда, но у неё вряд ли будут шансы на очки, если Аргентина сыграет на 100%.

Португалия – Чехия: вторник, 18 июня, 22:00 мск
Фото: Thomas Eisenhuth/Getty Images
4 место

Португалия – Чехия: вторник, 18 июня, 22:00 мск

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Роналду идёт за вторым трофеем Евро

Сборная Португалии приехала на чемпионат Европы в Германии с чёткой целью – выиграть его. Для этого у команды есть всё: крутой вратарь, мощная оборона, умная полузащита и топ-нападение. Поведёт за собой португальцев, естественно, Криштиану Роналду. Для 39-летнего форварда это уже шестой Евро в карьере. Пока что самым удачным стал турнир в 2016-м, когда Португалия стала чемпионом. Нет сомнений, что португальцы и Роналду хотят выиграть и сейчас. Для этого нужен хороший старт в группе. Первый соперник – Чехия. Тяжёлая, вязкая, но посильная команда.

Дания – Англия: четверг, 20 июня, 19:00 мск
Фото: Getty Images
5 место

Дания – Англия: четверг, 20 июня, 19:00 мск

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 19:00 МСК
Дания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ремейк полуфинала Евро-2020

Дания – Англия – отличная вывеска для чемпионата Европы. В 2021-м команды сошлись в полуфинале: англичане одержали победу только в дополнительное время. А теперь сборные рубятся в одной группе за выход в плей-офф. Кто приблизится к заветной цели?

Турция – Португалия: суббота, 22 июня, 19:00 мск
Фото: Getty Images
6 место

Турция – Португалия: суббота, 22 июня, 19:00 мск

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Португалия обеспечит себе место в 1/8 финала?

Португалия обязана выходить в плей-офф при любых раскладах. Желательно это сделать уже после 2-го тура. Турция тоже мечтает об 1/8 финала, так что на игру с Португалией выйдет заряженной. Интересно, что турки последний раз выходили из группы на Евро в 2008 году. И тогда они были в одной группе с Португалией. Повторится ли ситуация сейчас? Зависит от самих турок.

Турция – Грузия: вторник, 18 июня, 19:00 мск
Фото: Getty Images
7 место

Турция – Грузия: вторник, 18 июня, 19:00 мск

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первый матч на чемпионатах Европы для сборной Грузии

Грузия дождалась праздника. Команда впервые в истории попала на большой турнир. Первую игру на Евро-2024 грузины проведут с Турцией. Не самый простой соперник. Но вполне реально, что Грузия зацепится за очки. Тем более что Хвича Кварацхелия подошёл к турниру в отличной форме. Теперь ему нужно помочь своей команде оформить крутой дебют на чемпионатах Европы.

Швейцария – Германия: воскресенье, 23 июня, 22:00
Фото: Getty Images
8 место

Швейцария – Германия: воскресенье, 23 июня, 22:00 мск

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Швейцария
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: решат ли сборные задачу по выходу в плей-офф?

Германия и Швейцария – фавориты группы А. К 3-му туру команды должны решить вопрос с выходом в плей-офф. И в очном матче определить победителя группы. Как же получится на деле? Не исключено, впрочем, что игра будет носить судьбоносный характер для одной из команд. Тем интереснее она станет!

Германия – Венгрия: среда, 19 июня, 19:00 мск
Фото: Getty Images
9 место

Германия – Венгрия: среда, 19 июня, 19:00 мск

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Германия
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Германия обеспечит себе выход в плей-офф?

Германия в 1-м туре разгромила Шотландию – 5:1. А венгры потерпели поражение от Швейцарии — 1:3. Немцам для выхода в плей-офф просто нужна победа над Венгрией. А вот команде Марко Росси в случае поражения место в 1/8 финала почти не светит. Венграм нужно хотя бы одно очко, чтобы в 3-м туре выходить на Шотландию и обыгрывать её. Четыре очка наверняка гарантируют путёвку в следующий раунд. Но победа Германии намного вероятнее.

Австрия – Франция: понедельник, 17 июня, 22:00 мск
Фото: Getty Images
10 место

Австрия – Франция: понедельник, 17 июня, 22:00 мск

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Австрия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Франция начнёт Евро с победы?

Франция – один из главных фаворитов Евро-2024. От команды Дидье Дешама на родине ожидают только победы. Но у французов непростая группа: Нидерланды, Польша и Австрия. Именно с австрийцами Франция и начинает чемпионат Европы. Команда Ральфа Рангника не обладает сопоставимым набором звёзд, но у неё высокий командный уровень. Плюс австрийцы готовы работать все 90 минут. Так что вице-чемпионов мира ждёт тяжелейшая игра. И не факт, что она принесёт им три очка.

Бельгия – Словакия: понедельник, 17 июня, 19:00 мс
Фото: Getty Images
11 место

Бельгия – Словакия: понедельник, 17 июня, 19:00 мск

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 19:00 МСК
Бельгия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как команда Тедеско начнёт Евро-2024?

Бельгия входит в группу претендентов на победу на Евро-2024. Да, команда Доменико Тедеско не главный фаворит, но шансы неплохие. Важно пройти групповой этап без особых проблем. В 1-м туре бельгийцы встречаются со Словакией. Словаки мечтают о выходе в 1/8 финала, но для этого придётся совершить мини-чудо. Команда Франческо Кальцоны – один из аутсайдеров турнира. Получится ли у андердога отобрать очки у фаворита?

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