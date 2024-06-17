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Расклады на выход из групп на чемпионате Европы — 2024: кто на кого выходит, кто вылетает, турнирная таблица группы C

Группа Сербии — пока самая запутанная на ЧЕ-2024. Расклады на выход в плей-офф
Никита Паглазов
Расклады на выход из групп на Евро-2024
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Ничья была только здесь.

16 июня на Евро-2024 свои матчи провели команды из группы С. Кто приблизился к плей-офф, а у кого возникли проблемы? Смотрим.

Подробные итоги 1-го тура в группе С:
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Первая сенсация чемпионата Европы! Зря никто не верил в Словению Первая сенсация чемпионата Европы! Зря никто не верил в Словению

После 1-го тура единоличным лидером группы С стала сборная Англии. Команда Гарета Саутгейта обыграла Сербию (1:0). Единственный мяч у англичан забил Джуд Беллингем, отлично подключившийся в штрафную на 13-й минуте. А сборные Словении и Дании сыграли вничью (1:1). В первом тайме счёт открыл полузащитник датчан Кристиан Эриксен, а на 77-й минуте защитник Эрик Янжа с помощью рикошета забил ответный мяч. У датчан и словенцев теперь по одному очку. И это мощно закручивает интригу.

Англия — Сербия

Англия — Сербия

Фото: Richard Pelham/Getty Images

С Англией всё понятно: ей нужно побеждать датчан во 2-м туре. Тогда команда Саутгейта гарантирует себе место в плей-офф. Дании желательно набирать очки, чтобы к решающей игре подходить с преимуществом над конкурентами. Но даже поражение от Англии не станет критичным.

А вот Сербии нужно побеждать Словению. Если команда Драгана Стойковича проиграет, то сильно просядет в шансах на плей-офф. Ничья оставит надежды как сербам, так и словенцам. Победа Словении же приблизит её к 1/8 финала: с четырьмя очками из группы выходят в 99 случаях из 100.

Расписание 2-го тура в группе С

  • Словения — Сербия, 20 июня, 16:00 мск.
  • Дания — Англия, 20 июня, 19:00 мск.
А вот расклады в других группах:
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