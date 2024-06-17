Группа Сербии — пока самая запутанная на ЧЕ-2024. Расклады на выход в плей-офф

16 июня на Евро-2024 свои матчи провели команды из группы С. Кто приблизился к плей-офф, а у кого возникли проблемы? Смотрим.

После 1-го тура единоличным лидером группы С стала сборная Англии. Команда Гарета Саутгейта обыграла Сербию (1:0). Единственный мяч у англичан забил Джуд Беллингем, отлично подключившийся в штрафную на 13-й минуте. А сборные Словении и Дании сыграли вничью (1:1). В первом тайме счёт открыл полузащитник датчан Кристиан Эриксен, а на 77-й минуте защитник Эрик Янжа с помощью рикошета забил ответный мяч. У датчан и словенцев теперь по одному очку. И это мощно закручивает интригу.

Англия — Сербия Фото: Richard Pelham/Getty Images

С Англией всё понятно: ей нужно побеждать датчан во 2-м туре. Тогда команда Саутгейта гарантирует себе место в плей-офф. Дании желательно набирать очки, чтобы к решающей игре подходить с преимуществом над конкурентами. Но даже поражение от Англии не станет критичным.

А вот Сербии нужно побеждать Словению. Если команда Драгана Стойковича проиграет, то сильно просядет в шансах на плей-офф. Ничья оставит надежды как сербам, так и словенцам. Победа Словении же приблизит её к 1/8 финала: с четырьмя очками из группы выходят в 99 случаях из 100.

Расписание 2-го тура в группе С