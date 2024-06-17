Тедеско — идеальный тренер для Бельгии. Но не навешивайте на сборную ожидания

Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Даже этот текст. Так устроена жизнь.

Поколение сборной Бельгии, которое считали «золотым», сходит со сцены. Эден Азар завершил карьеру, чиллит с детьми и теперь с полным правом не ограничивает себя в еде. Венсан Компани вылетел из АПЛ с «Бёрнли», после чего возглавил «Баварию». Всё очень логично.

Тоби Алдервейрелд доигрывает в Бельгии. Это одно из немногих мест в мире, где комментаторы не вздрагивают при виде его фамилии. Дрис Мертенс зарабатывает на безбедную старость в «Галатасарае». Мусса Дембеле и Маруан Феллайни, обладатель одного из самых известных афро в истории футбола, уже завершили карьеру.

Кевин Де Брёйне, Ромелу Лукаку, Ян Вертонген и Аксель Витсель всё ещё в деле. Но самому младшему из них, Лукаку, уже 31. Эти игроки всё ещё многое могут. Особенно Де Брёйне, который, когда здоров, может выдавать концерты как по заказу. Но годы всё равно берут своё. Тот же Кевин, при всех его феноменальных талантах, берёт заказы уже не так часто, как раньше.

Кевин Де Брëйне и Ромелу Лукаку Фото: Peter De Voecht/Getty Images

Бельгия сильно изменилась перед этим Евро. Про поколение, которое могло стать «золотым», пора забыть. И здесь важна формулировка: это не «золотое» поколение, а поколение, которое могло стать «золотым». Та банда не выиграла ни одного титула. На чемпионате мира — 2018 взяли бронзу. На Евро-2020 в призах не были. И даже выведенная в пробирке Лига наций той прекрасной Бельгии не покорилась.

ЧМ-2022 стал финальной точкой для той команды. Её элементы есть и в нынешнем составе. Но в целом сейчас сборная уже новая. В ней меньше ярких звёзд. Самый крутой игрок в составе Бельгии на Евро-2024 — это Де Брёйне, представитель уходящего поколения. В остальном новички либо сравнимы со стариками, либо уступают им.

Не нужно навешивать на новую Бельгию те ожидания, которые были от прежнего поколения футболистов. Нынешняя сборная не так талантлива, как, например, команда 2018 года или даже 2021-го. Но и недооценивать новую Бельгию не надо. Хотя бы потому, что сами бельгийцы, кажется, оценивают себя адекватно.

Назначение Доменико Тедеско — одно из свидетельств этой адекватной оценки. Тедеско не топ-тренер. Простите, уважаемые болельщики «Спартака», но это так. В число европейских тренеров первого ряда Доменико не входит и никогда не входил. Значит ли это, что Бельгия больше не признаёт себя топ-сборной? Похоже, что так. И это правильно. Посмотрите на состав, посмотрите на возраст некоторых лидеров. А теперь сравните, например, с Францией, Англией, Германией или Португалией.

Роберто Мартинес — бывший главный тренер сборной Бельгии Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Скорее, наоборот, в предыдущие годы, когда лучшее бельгийское поколение было в самом соку, ему не смогли подобрать подходящего тренера. Не нашли человека, который по масштабу соответствовал бы той прекрасной колоде футболистов. Роберто Мартинес — уважаемый специалист, бельгийцы при нём играли достаточно ярко. Но той Бельгии было мало яркой игры. Нужны были титулы. А Мартинес оказался не способен их дать.

Испанский тренер как будто бы так и не смог выйти на один уровень с той командой. Азар, Де Брёйне, Лукаку и другие бельгийские звёзды превосходили его по статусу. Возможно, им нужен был тот, кто смог бы их обуздать. Нужна была большая фигура, глядя на достижения которой, не возникало бы вопросов. А был Мартинес. И с ним Бельгия ничего не выиграла.

Если рассматривать статус, Мартинес смотрелся бы органичнее в нынешней сборной Бельгии. Так же, как в ней органичен сейчас Тедеско. У Доменико к 38 годам внушительный тренерский опыт. Есть успехи: победа в Кубке Германии и полуфинал Лиги Европы с «Лейпцигом», второе место в Бундеслиге и плей-офф Лиги чемпионов с «Шальке», второе место в чемпионате России со «Спартаком». Тедеско может поставить игру. А ещё он умеет развивать футболистов.

Последний пункт для современной сборной Бельгии особенно важен. Среди игроков нового поколения нет готовых звёзд. Есть те, кто идёт к этому статусу: Жереми Доку, Шарль Де Кетеларе, Луа Опенда. Это очень талантливые футболисты, они уже многого добились. Но назвать их звёздами первой величины пока нельзя. И для Тедеско это подходящий материал.

Доменико Тедеско Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Доменико никогда не работал в топ-клубах. Уважаемые болельщики «Спартака», извините ещё раз. Речь о топ-клубах не российского, а европейского масштаба. Соответственно, с футболистами по-настоящему первой величины Тедеско не сталкивался. Разве что за редким-редким исключением. В этом смысле опыт работы с Де Брёйне или Лукаку уникален для Доменико, потому что раньше такого опыта у него не было.

Но дело в том, что бóльшая часть новой сборной Бельгии — это футболисты не готовые, а растущие. Готовые тоже есть, и они важны. Это те самые представители уходящего поколения. Однако из-за того, что они немолоды и каждый день становятся ещё старше, их значимость снижается. Это касается даже блистательного Кевина Де Брёйне.

Тедеско растёт вместе с командой. У команды и тренера нет дисбаланса в статусе. Того, который, возможно, был у Мартинеса и сборной в предыдущие годы. В сегодняшней Бельгии идёт процесс взаимообогащения. Тренеру есть что дать команде, а команде есть что дать тренеру.

Под руководством Тедеско Бельгия провела 14 матчей и не проиграла ни разу (10 побед, четыре ничьих). А там были матчи в том числе с Германией и Англией. Ещё была Австрия, которая тоже вышла на Евро и которой бельгийцы забили три мяча в гостях. Германии, кстати, в гостях тоже забили три. Оба этих матча Бельгия выиграла со счётом 3:2.

Бельгия обыграла Германию — 3:2 Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Группа на Евро у бельгийцев очень сложная: Украина, Словакия и Румыния. Сложная, потому что ровная. Любая команда может занять как первое место, так и четвёртое. Окажись в такой группе Бельгия-2016 или Бельгия-2021 — была бы явным фаворитом и, скорее всего, вышла бы с первого места. Даже Бельгия Марка Вильмотса образца 2014-2016 годов была бы явным фаворитом. И тоже, скорее всего, вышла бы в плей-офф.

Нынешняя Бельгия если и фаворит, то буквально на полсантиметра. Но есть ощущение, что она и сама это понимает. В отличие от команды 2022 года, которая уже постепенно плесневела, у сегодняшней есть голод. Он есть и у новых футболистов, которые стремятся в топ, и у тренера, который стремится туда же.

В этом стремлении наверняка помог бы Тибо Куртуа. Но он не поехал на Евро. Официальная версия — травма. Хотя, глядя на то, как Куртуа провёл конец сезона и особенно финал Лиги чемпионов, всем бы такую травму! В медиа пишут о конфликте между ним и Тедеско. И, конечно, если Бельгия выступит неудачно, если будут ошибаться вратари (в заявке на Евро Коэн Кастельс, Матц Селс и Томас Камински), с Тедеско спросят.

От Бельгии почти 10 лет ждали трофея. Она ничего не выиграла. Сейчас ожидания гораздо скромнее. По крайней мере, вряд ли кто-то ждёт от неё победы на Евро. И для команды это плюс: груз давления не такой тяжёлый. Когда команда растёт, важно не раздавить её разнообразными хотелками. Не надо требовать всего и сразу.

От прежней Бельгии почти 10 лет ждали одного и того же. А новая Бельгия интригует. Неизвестно, что у неё получится. Но она новая. И уже добивается кое-каких успехов. Так что это как минимум повод познакомиться с ней поближе.