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Фанат из Грузии приехал на ЧЕ на скутере. Видео
Фанат из Грузии приехал на ЧЕ на скутере. Видео
Грузинский болельщик Шадиман Харшиладзе, работающий курьером, приехал из Грузии в Германию, преодолев на скутере 4000 км, ради особой цели. Сложнейший 12-дневный путь — чтобы передать футболистам флаг Грузии с пожеланиями от фанатов. Вот это любовь!
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Грузинский фанат проехал 4000 км на скутере, чтобы вручить сборной особый подарок. Видео
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