Фанат из Грузии приехал на ЧЕ на скутере. Видео

Грузинский болельщик Шадиман Харшиладзе, работающий курьером, приехал из Грузии в Германию, преодолев на скутере 4000 км, ради особой цели. Сложнейший 12-дневный путь — чтобы передать футболистам флаг Грузии с пожеланиями от фанатов. Вот это любовь!