Турция и Чехия — далеко не самые приятные соперники. Следите за чемпионатом Европы по футболу вместе с нами!

Хвича и Роналду стартуют на Евро-2024! Но наберут ли Грузия с Португалией очки? LIVE

Друзья, всем привет! Наступил пятый день чемпионата Европы по футболу — 2024. Сегодня, 18 июня, нас ждут два матча в группе F.

Первыми сыграют сборные Турции и Грузии (начало — в 19:00 мск). Турки по-прежнему мечтают о повторении успеха 2008 года, когда на Евро они внезапно добрались до полуфинала и вместе с Россией взяли бронзовые медали. Теперь — новый шанс. Группа у них достаточно ровная, но для начала надо справиться с Грузией. А там — Кварацхелия и другие голодные до побед игроки, желающие проявить себя на первом Евро в истории страны. Получится ли?

Трансляцию вы можете посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

А в 22:00 мск стартует матч Португалии и Чехии. У португальцев созрел мощнейший по именам состав, но одно имя по-прежнему выделяется. Для Роналду этот Евро наверняка станет последним, поэтому он сделает всё, чтобы успеть взять второе золото чемпионата Европы. Чехия же, как обычно, не входит в число фаворитов, однако в этом и удобство: меньше давления — больше возможностей творить на поле.

Трансляцию вы можете посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

«Чемпионат» будет следить за обоими матчами Евро-2024 в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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