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Самые молодые футболисты на Евро-2024
Самые молодые футболисты на Евро-2024
Недавно мы делали топ самых возрастных игроков на Евро-2024. А как выглядит пятёрка самых молодых футболистов на турнире?
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5-е место — Габриел Сигуа
5-е место — Габриел Сигуа
Полузащитнику сборной Грузии на момент старта Евро-2024 в было 18 лет 11 месяцев 15 дней.
4-е место — Семих Кылычсой
4-е место — Семих Кылычсой
Форварду сборной Турции на момент старта Евро-2024 в было 18 лет 9 месяцев 30 дней.
3-е место — Лео Сауэр
3-е место — Лео Сауэр
Вингеру сборной Словакии на момент старта ЧЕ было 18 лет 5 месяцев 29 дней.
2-е место — Уоррен Заир-Эмери
2-е место — Уоррен Заир-Эмери
Полузащитнику сборной Франции на начало Евро-2024 было 18 лет 3 месяца 6 дней.
1-е место — Ламин Ямаль
1-е место — Ламин Ямаль
Испанский вингер уже сыграл на Евро-2024  и даже отдал голевой пас в матче с Хорватией. На момент старта турнира ему было 16 лет 11 месяцев 1 день.
Самые молодые футболисты на Евро-2024
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