Командная работа

Все 10 полевых игроков Словении пробили по воротам хотя бы раз в матче с Данией. До этого подобное удавалось Англии в игре с Испанией (0:0, 4:2 пен.) на Евро-1996 и Нидерландам (0:0, 1:3 пен.) во встрече с Италией на Евро-2000.