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Словения повторила особый рекорд на Евро
Словения повторила особый рекорд на Евро
Сборная Словении в матче с Данией (1:1) повторила особый рекорд чемпионата Европы. Всего трём командам с 1980 года, когда начали собирать статистику, удавалось подобное!
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Командная работа
Командная работа
Все 10 полевых игроков Словении пробили по воротам хотя бы раз в матче с Данией. До этого подобное удавалось Англии в игре с Испанией (0:0, 4:2 пен.) на Евро-1996 и Нидерландам (0:0, 1:3 пен.) во встрече с Италией на Евро-2000.
Словения повторила особый рекорд на чемпионате Европы
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