Самые молодые сборные на чемпионате Европы — 2024
На чемпионат Европы в Германию приехали 24 сборные. А у каких команд самый молодой состав?
4-5-е место — Украина
Средний возраст игроков сборной — 26,3 года.
4-5-е место — Нидерланды
Средний возраст «оранжевых» — тоже 26,3 года.
3-е место — Англия
Средний возраст «трёх львов» — 26,1 года.
2-е место — Турция
Средний возраст турок — 25,8 года.
1-е место — Чехия
Средний возраст сборной — 25,5 года.
Самые молодые сборные на чемпионате Европы — 2024
Читайте также
Словения повторила особый рекорд на Евро
Самые молодые футболисты на Евро-2024
Фанат из Грузии приехал на ЧЕ на скутере. Видео
16-летний Ямаль — самый молодой ассистент на ЧЕ
Хорватия на Евро прервала рекордную серию Испании
Сафонов установил трансферный рекорд в Лиге 1
Все победители чемпионатов Европы по футболу
Шотландцы растрясли самолёт по пути на Евро. Видео
10 лучших бомбардиров в истории Евро
Клопп вернулся на «Энфилд», но не ради футбола
Шотландец пришёл на Евро-2024 пешком. Видео
5 самых дорогих игроков, которые пропустят ЧЕ-2024
Портрет тренера «Ювентуса» из игральных костей
Сколько игроков из топ-5 лиг будет на ЧЕ-2024?
Топ-5 самых дорогих сборных на Евро-2024
Суперкомпьютер назвал победителя Кубка Америки