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Самые молодые сборные на чемпионате Европы — 2024
Самые молодые сборные на чемпионате Европы — 2024
На чемпионат Европы в Германию приехали 24 сборные. А у каких команд самый молодой состав?
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4-5-е место — Украина
4-5-е место — Украина
Средний возраст игроков сборной — 26,3 года.
4-5-е место — Нидерланды
4-5-е место — Нидерланды
Средний возраст «оранжевых» — тоже 26,3 года.
3-е место — Англия
3-е место — Англия
Средний возраст «трёх львов» — 26,1 года.
2-е место — Турция
2-е место — Турция
Средний возраст турок — 25,8 года.
1-е место — Чехия
1-е место — Чехия
Средний возраст сборной — 25,5 года.
Самые молодые сборные на чемпионате Европы — 2024
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