Футболист покрасил волосы в синий перед чемпионатом Европы. Всё из-за прозвища

Если ты румын и играешь на большом турнире – грех не покрасить волосы. Когда-то команда массово сделала это на ЧМ-1998 и вошла в историю. Кадры с золотыми шевелюрами Дана Петреску, Георге Хаджи, Доринела Мунтяну и остальных облетели весь мир. Не исключено, что теперь то же самое случится с фотографиями Андрея Рациу, который на матч со сборной Украины вышел с синими волосами.

Рациу не топовый футболист, и вы наверняка про него не слышали. Карьера у 25-летнего парня спокойная и невыдающаяся: академия «Вильярреала», блёклая аренда в «Ден Хааг», переход свободным агентом в «Уэску» и, наконец, трансфер в «Райо Вальекано». Статистика в минувшем клубном сезоне – один гол в 16 матчах. Для крайнего защитника приемлемо.

Так бы, наверное, интерес к Андрею и остался на базовом уровне, если бы не причёска. Футболист покрасился в синий цвет и немного удивил публику на Евро-2024. Оказывается, всё не просто так: болельщики прозвали футболиста Соником – за скорость и неуступчивость. Теперь, после смены имиджа, сходство с героем видеоигр и мультфильмов прослеживается невооружённым глазом.

Соник / Андрей Рациу Фото: Sonic/Vasile Mihai-Antonio/Getty Images

Встречу с Украиной защитник провёл неплохую: и к атакам справа подключался, и по воротам бил, и в голевых комбинациях поучаствовал.