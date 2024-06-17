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Румыния – Украина – 3:0, обзор матча Евро-2024, видео голов: Станчу, Марин, Дрэгуш, статистика, 17 июня 2024

Провал Украины на старте Евро. Вратарь «Реала» выдал кошмарный матч. Видео
Дмитрий Зимин
Отчёт Румыния – Украина – 3:0
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Две ошибки Лунина привели к пропущенным голам, а всего румыны забил трижды.

Накануне матча по всем прогнозам Украина шла предпочтительнее. Все словно забыли, с каким большим трудом команда в принципе попала на Евро – там были мучительные стыковые матчи с Боснией и Исландией. Не будем про справедливость, однако сам факт важен. Румыния же вообще не заметила соперников в квалификации. Хотя там как минимум была очень крепкая Швейцария. Но итог – плюс пять очков и первое место.

Да, состав у украинцев куда статуснее. Здесь в каждой линии как минимум по паре игроков выступающих в элитных европейских клубах. Однако к командной игре были вопросы. Собственно, они подтвердились уже в первом тайме очной встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 16:00 МСК
Румыния
Окончен
3 : 0
Украина
1:0 Станчу – 29'     2:0 Марин – 53'     3:0 Дрэгуш – 57'    

Да, игроки Сергея Реброва моментально забрали мяч под контроль. Но словно не особо понимали, что со всем этим делать. Румыны компактно оборонялись и выбрали тактику резких выходов в атаку. Когда общий уровень твоих игроков ниже – это, конечно, самый правильный шаг. Собственно, многого ждали от атаки украинцев. Там и Михаил Мудрик, и Артём Довбик, и Георгий Судаков с Николаем Шапаренко. Но, к сожалению для украинцев, весь креатив в первом тайме заканчивался попыткой пролететь по флангу и безуспешно навесить. Да, ещё было несколько неплохих резких выходов вперёд после перехватов. На этом всё.

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Румыны терпеливо ждали. По такой игре было очевидно – шанс будет. И они воспользовались первым же. Помог прессинг: атака номинальных хозяев выбросилась на перекатывающую мяч оборону, в итоге Николай Матвиенко был вынужден резко пасовать на Андрея Лунина, который тоже оказался под давлением. И кипер «Реала» ошибся – хотел отыграться на Александра Зинченко, а получилось на Денниса Мана. Тот не стал врываться в штрафную и отпасовал ближе к центру, откуда великолепно пробил Николае Станчу – точно в дальний угол.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Интересно, что украинцы не включились. Хотя, очевидно, не планировали быть в статусе проигрывающих. Мудрик пытался что-то придумывать на фланге, но раз за разом безуспешно. Так что в концовке тайма скорее румыны были ближе ко второму голу, чем их соперник к первому. Классно бил Ман, а потом, после навеса Станчу, мяч коснулся штанги.

Реброву явно надо было что-то менять. При этом удивительно, что в перерыве – ни одной перестановки. Сценарий встречи не изменился – контроль, который ни к чему не приводил. А дальше семь минут, которые забрали все шансы у украинцев даже на ничью.

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Вновь резкая атака, Андрей Рациу подключил Рэзвана Марина, который примерно с позиции Станчу пробил в дальний. Вновь неуверенная игра Лунина – мяч пролетел под рукой. А чуть ли не в следующей атаке залетел и третий мяч. Быстрый розыгрыш стандарта привёл к тому, что Ман оказался на фланге штрафной и выкатил идеальную передачу в центр на Дениса Дрэгуша. Тому оставалось просто не промазать по пустым воротам.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Только после этого Ребров начал делать замены. Выпустил сразу троих – Владимира Бражко, Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука. Но, по сути, единственный шанс хоть немного сократить разницу в счёте упустил Судаков, который решил ни с кем не обыгрываться, а просто пробить издалека. Вратарь потащил. Кроме этого, работы у Флорина Ницэ не было.

Флорин Ницэ

Флорин Ницэ

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Украина разгромно уступила в первом матче, а Румыния точно стала главным на данный момент открытием 1-го тура. Так уверенно своего соперника побеждала разве что Германия (Испания тоже разгромила Хорватию, но по игре всё было не так просто).

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