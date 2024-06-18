«Теперь на пять минут дольше иду в магазин». Вратарь Волков затащил «Акрон» в РПЛ

В прошлом розыгрыше Кубка России Волков прилично пошумел с «Акроном», им интересовались многие клубы РПЛ, но Сергей остался в родной команде. И буквально втащил «Акрон» в Премьер-Лигу! Его спасение на последней минуте плей-офф с «Уралом» помогло «Акрону» осуществить давнюю мечту тольяттинских болельщиков.

В интервью «Чемпионату» Сергей вспомнил кульминацию стыковых матчей, сравнил частную и государственную модели управления в футболе и выразил респект Акинфееву и Сафонову.

«После удара Бикфалви в голове было только одно: поскорее бы закончился матч»

— «Акрон» — в РПЛ. Уже осознали это?

— Осознание появилось. Хватило двух дней, потом пришли в себя. Теперь готовимся к Премьер-Лиге.

— Как команда отпраздновала выход в Премьер-Лигу?

— Гуляли не особо сильно. С «Уралом» я играл с температурой, поэтому следующие дни выдались тяжёлыми. Конечно, я поприсутствовал на командном мероприятии. Но дальше большая ответственность — времени гулять нет.

— Премиальные за выход порадовали?

— Семья не голодная (смеётся), пусть финансовые вопросы останутся внутри коллектива.

— Насколько тяжёлым получился этот сезон?

— С точки зрения физического состояния — ничего сверхъестественного, как обычно. А вот эмоционально было тяжело, потому что смазали концовку. На эмоции повлияла и смена тренера по ходу сезона. Но хорошо, что мы выполнили поставленную задачу и вышли в РПЛ.

Радость «Акрона» после выхода в РПЛ Фото: ФК «Акрон»

— Вы могли выйти в РПЛ и напрямую. Какие мысли возникли, когда поняли, что это не удастся?

— Расстройства особого не было. Все взрослые люди, понимали, что есть стыки. Перед нами поставили задачу, мы обязаны были порадовать город, болельщиков и руководство. Да, было волнительно, когда ты можешь решить всё напрямую, но так интереснее. Подарили больше эмоций и городу, и себе. Наверное, много людей поседело в этот момент (смеётся), но в итоге остались положительные эмоции.

— Стыковые матчи — первый шанс для «Акрона» попасть в РПЛ. Трудно было избавиться от переживаний?

— Да, переживали, но боязни и неуверенности в своих силах не было. Кубок России в прошлом году дал нам большой опыт, мы понимали, что с командами Премьер-Лиги можно играть на равных, а где-то даже лучше. В «Акроне» хороший коллектив, мы знали, что точно не будем слабее «Урала».

— После первого матча с «Уралом» посещали мысли, что «Акрон» уже одной ногой в РПЛ?

— Да нет, мы же в первой игре реализовали все моменты, что у нас были. «Урал» — хорошая и организованная команда, совершал неплохие подходы к нашим воротам, но чуть не повезло. Если честно, «Урал» не наиграл на 0:2. А на ответную встречу мы выходили с мыслями, что счёт 0:0. Не ощущали себя фаворитами, приехали домой, готовились пару дней, разбирали ошибки.

— Вы рассказали, что перед ответным матчем думали, как не обделаться. Что могло пойти не так?

— Единственное, что могло пойти не так, в итоге и случилось — психологический настрой. В какой-то момент команда подумала, что мы уже в РПЛ. Психология сыграла свою роль, но хорошо, что успели вовремя очнуться и довести матч до результата, который позволил нам выйти в Премьер-Лигу. Во второй игре пропустили два мяча, потому что расслабились.

— Ожидали большего от «Урала»?

— Я ждал более напряжённого первого матча в Екатеринбурге, более атакующей игры от «Урала». А так — ничего неожиданного, мы готовились к сопернику, понимали, как они будут играть. Наверное, «Урал» больше удивил составом в первом матче, потому что во втором состав был похож на тот, которым они играли в сезоне. Не знаю, почему «Урал» решил сыграть иначе в первом матче.

— Первое, о чём подумали после отбитого удара Бикфалви?

— В голове было только одно: поскорее бы закончился матч (смеётся). Когда выручаешь в таких эпизодах, думаешь, что футбольный бог наградит тебя и даст всей команде шанс сыграть в РПЛ. В конце и Бегич не забил в 100-процентном моменте, поэтому, как бы странно это ни звучало, кажется, что футбольный бог нас уберёг.

«Дай бог здоровья тем, кто говорит, что «Акрон» будет мальчиками для битья в РПЛ»

— Не все оказались рады выходу «Акрона» в РПЛ. Есть мнение, что вы будете мальчиками для битья. Парируете?

— Дай бог им здоровья, всего наилучшего. Сезон покажет. Конечно, первый год для «Акрона» не будет лёгким, в этом я уверен. Посмотрим, как сработает наш спортивный отдел, как мы усилимся. Не думаю, что «Акрон» будет мальчиками для битья, но у всех своё мнение. Пусть те, кто так говорит, ошибутся.

— За счёт чего «Акрон» может удержаться в РПЛ?

— За счёт командной работы, вовлечения всех болельщиков, у нас очень хорошая и добродушная фан-база. Но во-первых, за счёт мастерства, командной игры и красивого футбола. Не могу предугадать, как будет, однако мне бы хотелось, чтобы «Акрон» не отходил от своей линии и играл в хороший футбол, который радует людей. Не зря и год назад, и сейчас говорят, что «Акрон» умеет играть в футбол.

— Команду уже покинули 13 футболистов. Это единственный правильный подход при переходе в РПЛ?

— Руководство знает, что делает. Для меня это очень серьёзные изменения, надеюсь, на места ушедших придут не менее профессиональные футболисты.

— Грустно осознавать, что в следующем сезоне будет совсем новая команда?

— Вместе с теми, кто сейчас ушёл, я оторвал часть своего сердца. Мне, безусловно, тяжело, но это часть футбольной жизни.

— Сколько времени может уйти у новичков на адаптацию в новом коллективе?

— Я довольно коммуникабельный человек, мне легко общаться, если это хорошие люди. В футболе мне встречались только достойные ребята, с которыми приятно общаться. Посмотрим, как всё пройдёт, ещё не знаю, кто пополнит коллектив. Главное, чтобы были хорошие футболисты, а там подстроимся. У нас осталось немало футболистов с прошлого сезона, мы всегда встречаем новичков с открытым сердцем, доброжелательны ко всем.

«В РПЛ не буду выяснять с «Крыльями», кто в Самаре хозяин»

— «Акрон» критикуют и за отсутствие стадиона. Это проблема?

— Конечно, приятнее было бы играть в Тольятти, но таковы реалии, мы под них подстраиваемся. Наше руководство не может за два дня построить новый стадион. Мы понимаем, что будет тяжело, потому что это другой город. Но Самара не так далеко, наши города всегда хорошо общались. Не вижу в этом никакой проблемы. Для меня как футболиста главное, чтобы выдерживало поле и был организован транспорт из Тольятти для болельщиков.

— В новом сезоне РПЛ появится самарское дерби. Какое у вас отношение к «Крыльям Советов»?

— Очень хорошее. Я знаю оттуда много ребят: молодые и перспективные. Я вообще рад оказаться в РПЛ, поэтому для меня нет принципиальности в победе именно над «Крыльями», якобы остальные матчи не так важны. Наконец-то добрался до РПЛ, будут классные игры с «Крыльями Советов», весело, люди соберутся на трибунах. Может быть, для болельщиков это противостояние станет принципиальным, но лично для меня это соседи, друзья и братья, а на футбольном поле победит тот, кто сильнее.

— То есть выяснять, кто в Самаре хозяин, не будете?

— У меня такого не будет. Конечно, всегда хочется побеждать, но, повторюсь, принципиального желания обыграть именно «Крылья» нет.

Стадион «Акрона» Фото: ФК «Акрон»

«Президент тратит свои деньги, сразу видит, куда они уходят, всё без подковёрных игр»

— «Акрон» будет вторым частным клубом в РПЛ. В чём преимущество перед государственными командами?

— В том, что непосредственно президент тратит свои деньги, сразу видит, куда они уходят, всё без подковёрных игр. Владелец заинтересован и помогает футболистам и академии. На мой взгляд, частная вертикаль более честная.

— Хотелось бы, чтобы частных команд стало больше?

— Мне бы хотелось, чтобы футбол был больше популяризирован в России, чтобы строилось больше площадок. Кто и как это будет делать, мне не важно. Главное, чтобы у детей существовала возможность выходить на футбольное поле и радоваться.

— Как обстоят дела с интересом к футболу в Тольятти?

— С появлением «Акрона» пришёл огромный интерес. Можно взять академию, которую Павел Анатольевич (Морозов, глава «Акрона». — Прим. «Чемпионата») курирует, это большой резонанс. Ко мне дети и их родители на улице подходят, все радостные. Наверное, этому дал толчок прошлогодний Кубок России, потому что у «Акрона» были хорошие результаты. С инфраструктурой в городе всё неплохо, в моём детстве такого не было: у нас два дерева были уже воротами.

«Не жду чего-то грандиозного от РПЛ»

— Это будет ваш первый сезон в РПЛ. Волнительно?

— Каждый ребёнок, когда занимается футболом, ставит себе невероятные цели — выиграть чемпионат мира или Лигу чемпионов. А я добрался в РПЛ уже в сознательном возрасте, куда хотел попасть. Я поставил такую цель, мне было принципиально выйти с «Акроном». Вся команда шла к этому, верили, что это возможно.

— Каких открытий для себя ждёте в РПЛ?

— Жду качественной игры «Акрона». Сейчас важно подготовиться к сезону. Не могу сказать, что ожидаю чего-то грандиозного от РПЛ. Понятно, что стадионы, болельщики, внимание, пресса, но для меня это не самое главное. Мне хочется, чтобы «Акрон» не был мальчиками для битья, как некоторые говорят.

— Ваша карьера развивалась достаточно плавно. В какой период появилась мысль, что сыграть в РПЛ — реально?

— Наверное, когда «Акрон» только вышел в Первую лигу четыре года назад. Пообщавшись с президентом клуба, узнал, насколько он амбициозный, верит и горит этой идеей. Тогда я поверил, что этот человек доведёт дело до логического итога. Ему хочется верить, поэтому понял, что именно эта команда из этого города будет в РПЛ.

— Не грустно, что такой шанс не выпал раньше?

— Всё идёт своим чередом. Значит, раньше не был готов. Отчаяние было давно, о чём я много раз рассказывал, когда мог закончить карьеру ещё в «Ладе». А в «Акроне» всё идёт в геометрической прогрессии.

«За последний год многие из РПЛ интересовались мной. Был соблазн с финансовой точки зрения»

— После успешного выступления в Кубке России прошлого сезона вы заявили, что себя не продаёте. За год был хотя бы интерес к вам от клубов РПЛ?

— Да, интереса было много, но конкретики, которая устраивала бы меня и клуб, — нет. Сейчас я дома. А разговоры всегда исходят от СМИ, которые подогревают. У меня своя работа. Да и огромного желания уходить из дома тоже не было.

— Был соблазн попробовать свои силы в клубе РПЛ?

— Может быть, это прозвучит меркантильно, но был соблазн с финансовой точки зрения. Понятно, что у клубов РПЛ больше возможностей, чем у нас. А мне уже 27-28 лет, хочется, чтобы семья была обеспечена. Но, слава богу, у меня адекватная жена, которая сказала: «Серёж, будь там, где ты нужен, где тебя любят и уважают».

Сергей Волков с супругой Фото: Из личного архива Волковой

«Мечтаю о сборной России. Надеюсь, хорошо проведу сезон в РПЛ»

— В сборной России часто меняется состав вратарей. Думали о том, что есть шанс туда попасть?

— Я мечтаю об этом. Это цель, к которой надо идти и стремиться. Но я прекрасно понимаю, что практически нереально получить вызов в сборную России из Первой лиги. Теперь мы вышли в РПЛ, дай бог, я проведу хороший сезон, а там уже как тренеры сборной решат. Латышонок — большой пример.

— Вы почти всю карьеру проводите у себя в родном городе. Узнают на улицах?

— Если выбираемся поужинать с семьёй, кто-нибудь да подойдёт. Довольно часто просят сфотографироваться или пообщаться. Ничего в этом плохого нет, для детей мы кумиры, поэтому надо относиться к этому нормально. Мы не звёзды, а обычные люди. Я всегда открыт и со всеми общаюсь.

— Как изменилась жизнь после прошлогоднего Кубка России?

— Сама жизнь никак не поменялась. Я как вставал в восемь утра, отвозил сына в сад, так и делаю это. Ничего сверхъестественного не произошло. Да, люди стали чаще подходить, поэтому на пять минут дольше иду в магазин.

Сергей Волков с одноклубниками после матча со «Спартаком» Фото: ФК «Акрон»

— В начале карьеры у вас были проблемы с поведением, но потом, по вашим словам, поменялись. Последнее, что вы могли натворить?

— В сознательном возрасте это было в «Ладе». Я просто не отдавался полностью футболу, никак не развивался, не тренировался вне футбольного поля. Провёл тренировку и слава богу — пошёл по своим делам. Это самая главная моя ошибка. А каких-то шалостей больше было в юношестве. Банальные вещи — прогуливал уроки, дрался.

«Тяжело восприняли увольнение Калешина, он многое дал «Акрону»

— Перед зимней паузой был уволен Евгений Калешин. Как восприняли эту новость?

— Скажу за весь коллектив — это было тяжело, как это часто и бывает при смене тренера. Этот человек дал многое «Акрону». Мы безумно благодарны Евгению Игоревичу, он сильно поспособствовал развитию клуба. Пришёл новый главный тренер и внёс свои изменения. В совокупности с ними мы и вышли в РПЛ.

— Команде объяснили причины?

— Мы взрослые люди, всё понимаем. С опытными ребятами, в том числе со мной, всё проговорилось: почему и из-за чего. Мы уважаем мнение и решения владельца клуба.

— Что Евгений говорил на прощании? У него была обида?

— Именно на команду у него никакой обиды вообще не было. Про других говорить не могу, но мы до сих пор хорошо общаемся. После сезона и во время мы созванивались и переписывались. Коллективу он дал многое, поэтому не мог уйти в плохих отношениях с футболистами. Мы до последнего не знали о предстоящей отставке. После игры с «Аланией» Калешин объявил об уходе и попрощался. Поговорили, поняли друг друга и разошлись своими путями, но связь поддерживаем. Надеюсь, у Евгения Игоревича всё будет хорошо.

— Вы шли в тройке на тот момент. Переживали, что может что-то измениться?

— Мы не знали, кто будет новым тренером, что делать дальше. Конечно, переживали. У любого человека так будет, потому что команда идёт в верхней части таблицы, а начальника убирают.

«Калешин штрафовал за каждое матерное слово. Хорошо, что он половину ещё не слышал»

— Калешин со стороны выглядит необычным человеком. Он сильно отличался от ваших других тренеров?

— Он достаточно эрудированный, в плане футбола знаёт все: не только о российском, но и о зарубежном. Этот человек болен футболом в хорошем смысле. Конечно, он отличается от других тренеров, потому что все специалисты разные, со своим подходом и методиками. Калешин поставил футбол в «Акроне» под тех игроков, которые были. До сих пор мы проповедуем что-то из того футбола. У меня к нему очень хорошее отношение — топовый тренер. Надеюсь, он найдёт хорошую команду, которая воспримет все его указания.

В жизни Калешин странный и очень требовательный, но с нами это всё сработало. Вряд ли кто-то из футболистов «Акрона» скажет, что он плохой. Да, своеобразный человек, всё досконально изучает, просит каждого игрока выкладываться. Нам это подошло и нравилось. Теперь у нас новый этап, новый тренер, к которому мы относимся с уважением.

— Что было самое странное и необычное в работе с Калешиным?

— У нас за каждое матерное слово назначался штраф. Мы скидывались, платили. Если он сам что-то скажет и мы замечали, Евгений Игоревич тоже скидывался. В остальном — всё футбольное.

— Вы сильно пострадали из-за мата?

— Да, хорошо, что тренер половину ещё не слышал (смеётся). На тренировках часто вылетало, потому что надо было пожёстче напихать. Но на игры это не распространялось, потому что там эмоции. Старался измениться, были и «ёлки-палки», и прочее, уже и сами смеялись с этого, но никто не хотел платить.

— Ограничение мата помогает?

— Честно, не могу сказать. Наверное, это про уважительное общение друг с другом. Но на футбольном поле без этого тяжело. А в жизни надо выражаться культурнее, я согласен с этим.

— Чем отличается Заур Тедеев?

— Он попытался поменять игру в обороне, менее рискованный выход из неё. Возможно, с Калешиным как раз с выходами мы перегибали, а Тедеев убрал всё лишнее, немного подточил, добавил в прессинге и агрессии. Он понимал: если команда комбинационного плана, не надо её обрубать и ставить мощный и силовой футбол. Просто было объяснение, в чём надо прибавить.

— В чём сильная сторона Тедеева?

— Он очень сильно добавил в психологии, много разговаривает с ребятами на разные темы, показывает много теорий. Но и тактически он сильно развит.

«Акинфеев — эталон. Было бы интересно посмотреть на него в Европе»

— Кто из вратарей РПЛ вам импонирует?

— В любом случае назову Игоря Акинфеева — эталон российского вратаря. Он уже долгое время играет на высочайшем уровне. Для меня он номер один. Если взять последний сезон, то отмечу Лантратова, хорошо выступает. Латышонок — молодец. К сожалению, «Балтика» вылетела. В РПЛ вратари не просто так попадают, все достаточно высокого уровня.

— Не считаете, что российские вратари и раньше были незаслуженно обделены вниманием в Европе?

— Я бы очень хотел видеть российских вратарей в топовых чемпионатах. Про того же Игоря Акинфеева давно ходили слухи, что им интересовался «Манчестер Юнайтед». Было бы интересно последить за ним в Европе, но человек выбрал другой путь — всю жизнь в ЦСКА, это достойно уважения. Возможно, он всё сделал правильно.

— Трансфер Сафонова в «ПСЖ» может ввести тренд на вратарей из России?

— Сами понимаете, какая сейчас ситуация. Уезжать или нет — дело каждого. Безумно рад за Сафонова. Это самый топовый трансфер для России за последнее время. Надеюсь, что его случай поможет изменить ситуацию с российскими вратарями в Европе, но мне кажется, что всё зарыто глубже и не связано с футбольными моментами.

— Матвей — уровень «ПСЖ»?

— Он вообще там не затеряется. Человек в своём возрасте достаточно хорошо играет ногами, видение на уровне, голова светлая. Надеюсь, у него всё получится.

Вратари Сафонов и Волков Фото: ФК «Краснодар»

— Кто из вратарей Первой лиги заслуживает большего внимания и уже готов к РПЛ?

— Могу назвать Никиту Кокарева из тульского «Арсенала», достаточно неплохой вратарь. Там тренер поставил хорошую игру сзади, но видно, что это перспективный голкипер. В «Родине» вторую часть сезона играл Александр Корякин, он тоже молодой, неплохо играет ногами. Сейчас нужно, чтобы голова работала для игры в короткий и средний пас. Не буду называть молодых вратарей из махачкалинского «Динамо», потому что они уже в РПЛ.

— В какой-то момент на Солдатенко из «Алании» многие обратили внимание.

— Я к нему очень хорошо отношусь. Честный и отзывчивый парень, когда встречаемся, хорошо общаемся. Но я выделил тех, кто более ярко провёл вторую часть чемпионата. На мой взгляд, Солдатенко на 100% вратарь уровня РПЛ.

«В Кубке России понял, что между мной и вратарями РПЛ нет особой разницы»

— Когда ваш уровень стал соответствовать РПЛ? В прошлом сезоне?

— Если тогда это выглядело так, то, наверное, в тот момент я и стал соответствовать.

— Прошлый сезон — первый, когда вы играли на уровне РПЛ?

— Тут можно по-разному ответить. Я и в 15 лет был очень амбициозен и тоже мог сказать, что способен играть в РПЛ (смеётся). Наверное, действительно, когда мы с «Акроном» играли против команд РПЛ в Кубке, я понял, что нет огромной разницы между мной и вратарями Премьер-Лиги.

— В чём ваша лучшая сторона, в которой вы можете превосходить других вратарей из РПЛ?

— Назову быстроту принятия решений. Это самое главное для вратаря. Технике и тактике я обучен, но понимание игры могу назвать своей сильной стороной.