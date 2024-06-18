Расписание пятого дня Евро-2024. Исторический матч для Грузии и рекорд Роналду

19 июня завершится 1-й тур группового этапа чемпионата Европы. На этот раз будет сыграно не три, а два матча. Оба — в группе F. Криштиану Роналду в шестой раз примет участие в Евро, а грузинская команда впервые сыграет на таком турнире. Трансляции матчей доступны в онлайн-кинотеатре Okko и на «Матч ТВ».

Турция — Грузия

Прошлый чемпионат Европы — сплошное разочарование для Турции. Три поражения в трёх матчах, последнее место в группе. Более того, в этих матчах турецкие футболисты забили всего лишь один мяч. Теперь команда приехала в Германию в несколько ином статусе. По крайней мере, аналитики считают, что у Турции самые высокие шансы на второе место в группе. Команда Винченцо Монтеллы неплохо выступила в отборе и опередила там хорватов.

Для Грузии уже само попадание в финальную часть Евро — огромный успех. Хотя бы потому, что до этого сборная никогда там не играла. Впрочем, пока её воспринимают исключительно в роли андердога. Коэффициент на победу Грузии в группе составляет 15.00. Для многих грузинских игроков поездка на Евро — хороший шанс показать себя перед скаутами клубов из топ-чемпионатов. Коэффициент на победу Турции в матче составляет 1.75, на победу Грузии — 5.40.

Хвича Кварацхелия — футболист сборной Грузии Фото: Getty Images

Португалия — Чехия

Криштиану Роналду остаётся в приличной форме, хотя ему уже 39 лет. Он едет на свой шестой чемпионат Европы (рекордный результат). Правда, теперь у Роналду нет статуса неприкасаемого. Тренер Роберто Мартинес по-прежнему будет выпускать его в основе, но планирует менять звезду, в зависимости от потребностей команды. И вроде как сам Криштиану не против такого расклада. Верится пока в это с трудом, но не исключено, что Роналду действительно согласился с тренером.

Если Португалию считают одним из фаворитов предстоящего турнира, то Чехия точно не входит в их число. Любопытно, что чехи поменяли тренера сразу после того, как квалифицировались на Евро. Ярослав Шильгавы покинул пост, и вместо него пришёл Иван Гашек. Букмекеры совсем не верят в чешскую сборную — коэффициент на победу в матче составляет 6.80 (на победу Португалии — 1.50). Кстати, чехи не обыгрывали своего нынешнего соперника с 1996 года. На том Евро они добрались до финала и попутно одолели португальцев в плей-офф — 1:0. После этого чехи проиграли сопернику четыре раза подряд, в том числе дважды — на чемпионатах Европы (2008, 2012).