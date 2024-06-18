А ведь Чехия была в двух шагах от триумфа на Евро-2004! Где теперь игроки той сборной?

Сборная Чехии стартует на Евро-2024 матчем с Португалией. Сейчас команда Ивана Гашека не считается фаворитом турнира. Выход из группы уже станет хорошим достижением.

А вот 20 лет назад Чехия отправлялась на Евро-2004 в статусе претендента на титул. Команда занимала 11-е место в рейтинге ФИФА, а в составе была россыпь звёзд. По набору футболистов, возможно, то была сильнейшая Чехия в новой истории.

Однако на турнире чехам не удалось добраться до финала. Хотя групповой этап команда Карела Брюкнера прошла уверенно: обыграла Латвию (2:1). Нидерланды (3:2) и Германию (2:1). В четвертьфинале чехи разгромили Данию (3:0), а остановила их только Греция. Основное время полуфинала завершилось нулевой ничьей, а в дополнительное время Траянос Деллас забил «серебряный» мяч. Чехия в итоге забрала бронзу, хотя, конечно, рассчитывала на титул.

А где сейчас футболисты той сборной?

Петр Чех (вратарь, 42 года)

Петр Чех Фото: Getty Images

После Евро-2004 Чех дебютировал в «Челси», в составе которого провёл 11 лет. Карьеру голкипер завершил в 2019-м в другом лондонском клубе – «Арсенале». Затем Петр работал техническим директором «Челси» (2019-2022). Сейчас Чех играет на барабанах, участвует в мероприятиях от УЕФА и благотворительных матчах. А главное – в ноябре 2023-го Петр дебютировал в высшем хоккейном дивизионе Великобритании! Он появился на льду в составе «Белфаст Джайнтс».

Антонин Кински (вратарь, 49 лет)

Антонин Кински Фото: Henry Browne/Getty Images

На Евро-2004 Кински не провёл ни одного матча, но свою медаль получил. Антонин запомнился российским болельщикам по выступлениям за «Сатурн». Он завершил карьеру в клубе из Раменского в 2010-м. Чем же Антонин занимался потом? В интервью «Советскому спорту» он рассказал, что до января 2023 года работал тренером вратарей в сборной Чехии U19. Но из-за операции на суставе ему пришлось уйти из профессии. Сейчас Антонин внимательно следит за игровой карьерой сына, посещая его матчи.

Зденек Грыгера (защитник, 44 года)

Зденек Грыгера Фото: Getty Images/Из личного архива Грыгера

Грыгера провёл на Евро-2004 четыре встречи. Главным клубом в его карьере стал «Аякс» (2003–2007), а в 2007-м он сменил Амстердам на Турин. Зденек попал не в лучший период в истории «Ювентуса», поэтому не выиграл с клубом трофеев. А в 2011 году перебрался в «Фулхэм», где и завершил карьеру по окончании сезона из-за проблем со здоровьем. Затем Зденек поработал директором по международным связям и спорту в клубе «Злин», позже получив в команде должность гендиректора. Также Грыгера кайфует от поездок на велосипеде и катания на горных лыжах.

Павел Мареш (защитник, 48 лет)

Павел Мареш Фото: PA Images via Getty Images

Мареш отправился на Евро-2004 в статусе игрока «Зенита». На турнире он провёл один матч, но главное – получил бронзовую медаль. За «Зенит» Павел выступал до 2006-го, а карьеру завершил в чешском «Предни» в 2010 году. После этого Мареш не работал в футболе.

Рене Больф (защитник, 50 лет)

Рене Больф Фото: Getty Images/youtube.com

Рене Больф провёл неплохой Евро-2004, после которого отправился из чешского «Баника» во французский «Осер». Но в Лиге 1 защитник провёл всего два сезона и вернулся обратно. Карьеру Больф завершил в 2012 году в клубе «Карвина». Однако окончательно из футбола Рене не ушёл. Он поигрывает в любительских лигах Чехии.

Марек Янкуловски (защитник, 47 лет)

Марек Янкуловски Фото: Getty Images

Один из ярчайших защитников 2000-х. На чемпионат Европы Янкуловски отправился как футболист «Удинезе». А уже через год перебрался в звёздный «Милан». В составе итальянского гранда он провёл шесть лет, выиграл Лигу чемпионов и Серию А, а в 2011-м вернулся в родной «Баник». В Остраве Янкуловски завершил игровую карьеру. Затем Марек стал спортивным директором «Баника» (до лета 2020-го), также экс-защитник участвует в благотворительных матчах в составе клуба Real Top Praha.

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Мартин Йиранек (защитник, 45 лет)

Мартин Йиранек Фото: Getty Images/cervene-janovice-fotbal.cz

После Евро-2004 Йиранек перешёл в «Спартак». За красно-белых Мартин выступал до 2010-го, после чего на год скатался в «Бирмингем». Затем чех вернулся в Россию и выступал за «Терек» (2011–2013) и «Томь» (2013–2016). Профессиональную карьеру защитник завершил в 2020-м, но продолжает выступать на любительском уровне. Также Мартин стал экспертом на ТВ плюс периодически участвует в матчах ветеранов.

Томаш Уйфалуши (защитник, 46 лет)

Томаш Уйфалуши Фото: Fantasista/Getty Images

Брутальный чешский защитник провёл на Евро-2004 четыре матча. После турнира перебрался из «Гамбурга» в «Фиорентину», а также поиграл за «Атлетико», «Галатасарай» и пражскую «Спарту». После завершения игровой карьеры Уйфалуши ударился в бодибилдинг и гольф. Также Томаш выступает в роли комментатора и амбассадора различных брендов в Чехии.

Томаш Галасек (полузащитник, 51 год)

Томаш Галасек Фото: Getty Images

Галасек – один из трёх футболистов сборной Чехии, вышедший на поле во всех пяти матчах на Евро-2004. Его клубная карьера в основном связана с Нидерландами: Томаш выступал за «Виллем II» (1996–2000) и «Аякс» (2000–2006). Карьеру Галасек закончил в команде низшего немецкого дивизиона «Эрлаген-Брук» в 2011-м. Затем у Томаша началась богатая тренерская карьера. Он поработал ассистентом в немецких клубах, сборной Чехии, а в 2022-м стал и. о. главного тренера «Баника» из Остравы.

Владимир Шмицер (полузащитник, 51 год)

Владимир Шмицер Фото: Tom Dulat — UEFA/UEFA via Getty Images

На чемпионате Европы в Португалии Шмицер вышел в трёх встречах и забил победный мяч Нидерландам. Через год Владимир поучаствовал с «Ливерпулем» в легендарном стамбульском финале Лиги чемпионов. Карьеру полузащитник завершил в 2009-м в пражской «Славии». После этого Шмицер поработал в команде ассистентом главного тренера. Сейчас Владимир выступает в роли эксперта, играет в выставочных матчах, занимается боксом и получает удовольствие от жизни.

Карел Поборски (полузащитник, 52 года)

Карел Поборски Фото: Manchester United via Getty Images

Один из лидеров той сборной Чехии. Карел добирался ещё до серебра Евро-1996, а в 2004 году был близок к повторению результата. Поборски вышел на поле в пяти встречах. В 2007-м полузащитник завершил карьеру в клубе «Динамо» из Ческе-Будеёвице. Сейчас Поборски участвует в благотворительных акциях и выставочных матчах, а также выступает экспертом. А в 2021-м Карел проиграл выборы на пост президента Федерации футбола Чехии.

Томаш Росицки (полузащитник, 43 года)

Томаш Росицки Фото: Christof Koepsel/Getty Images

В 2004-м Росицки считался одним из главных талантов поколения. Через два года он перебрался из дортмундской «Боруссии» в «Арсенал», но так и не раскрыл потенциал по максимуму. Помешали травмы, нестабильность и смена футбольной эпохи. Росицки – творец, «десятка», которую нельзя ограничивать. А футбол в начале 2010-х требовал выполнения чётких установок. Томаш завершил карьеру в 2017 году в пражской «Спарте», а через год стал спортдиректором клуба. Он работает в этой должности до сих пор.

Павел Недвед (полузащитник, 51 год)

Павел Недвед Фото: Juventus FC via Getty Images

Лидер, капитан, лучший игрок той сборной Чехии. Недвед мечтал о победе на Евро-2004, а после турнира признавался, что это «лучшая команда в его карьере». Чех завершил карьеру в 2009-м в составе «Ювентуса», с которым вернулся в Серию А из второго дивизиона чемпионата Италии двумя годами ранее. С 2016 по 2022 год Недвед работал вице-президентом туринцев, но покинул клуб из-за управленческого кризиса.

Ян Коллер (нападающий, 51 год)

Ян Коллер Фото: Getty Images

Ещё один игрок сборной Чехии — 2004, который выступал в РПЛ. С 2008 по 2009 год Коллер забивал за «Крылья Советов». А до этого Ян играл за дортмундскую «Боруссию», «Монако» и «Нюрнберг». Карьеру чех по прозвищу Башенный нападающий завершил в 2011-м во французском «Канне». Хотя через два года Коллер провёл один матч за пляжную сборную Чехии. В начале 2020-х Ян снимал фильм о своей карьере, а также поигрывал в деревенских лигах, выпивая пиво во время матчей.

Милан Барош (нападающий, 42 года)

Милан Барош Фото: Liverpool FC via Getty Images

Вы удивитесь, но Барош завершил карьеру только в 2020 году! Милан выступал за родной «Баник», в который возвращался трижды. На Евро-2004 Барош отправлялся как игрок «Ливерпуля». Затем он выступал за «Астон Виллу», «Лион», «Портсмут», «Галатасарай» и «Антальяспор», после чего вернулся на родину. Сейчас Барош играет в хоккей, участвует в благотворительных мероприятиях и следит за молодёжкой «Баника».

Марек Хайнц (нападающий, 46 лет)

Марек Хайнц Фото: Getty Images/ХФК Оломоуц

За свою игровую карьеру Хайнц сменил почти два десятка клубов. А на Евро-2004 забил два мяча в качестве форварда «Баника». Карьеру Марек завершил в 2015 году, но уже в начале 2020-х планировал вернуться, пусть и на любительский уровень.

Карел Брюкнер (главный тренер, 84 года)

Карел Брюкнер Фото: Getty Images/seznamzpravy.cz

Легенда чешского футбола. Брюкнер по прозвищу Белый отец тренировал сборную с 2001 по 2008 год. Затем он работал с Австрией (2008–2009) и ушёл на заслуженный отдых. Хотя, например, в 2014-м возвращался в сборную Чехии в качестве консультанта. Из нефутбольных занятий Брюкнера – работа на собственной ферме.