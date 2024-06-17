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Бельгия – Словакия – 0:1, обзор матча Евро-2024, голы: Шранц, отменённые голы Лукаку, статистика, 17 июня 2024

Лукаку проклят
Георгий Илющенко
Отчёт Бельгия – Словакия – 0:1
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Форвард запорол кучу моментов, а два его гола отменили. Бельгия впервые проиграла при Доменико Тедеско.

Большинство матчей 1-го тура Евро-2024 сыграно. Неожиданных результатов хватает, тем не менее главные фавориты турнира неизменно побеждали. Пока бельгийцы не подвезли исключение и не уступили Словакии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 19:00 МСК
Бельгия
Окончен
0 : 1
Словакия
0:1 Шранц – 7'    

Состав у Бельгии уже не такой звёздный, как на последних международных турнирах. И не только из-за невызова конфликтного Тибо Куртуа. Достаточно перечислить клубы игроков старта: «Вольфсбург» (Коэн Кастельс), «Лестер» (Ваут Фас), «Фулхэм» (Тимоти Кастань), «Андерлехт» (Зено Дебаст), «Лион» (Орель Мангала), «Эвертон» (Амаду Онана), «Аль-Шабаб» (Янник Феррейра Карраско) и «Рома» (Ромелу Лукаку). Ещё есть «Манчестер Сити» (Кевин Де Брёйне и Жереми Доку) и «Арсенал» (Леандро Троссард), однако и у Словакии, для сравнения, имеются футболисты «Ньюкасла» (Мартин Дубравка), «ПСЖ» (Мартин Шкриньяр) и «Наполи» (Станислав Лоботка).

Тем не менее разница в классе всё равно казалась очевидной, и в самом начале матча она должна была сыграть за бельгийцев. Но… Лукаку. Нападающий в фирменном стиле запорол жирнейший момент. Доку обыграл двоих и катнул на Де Брёйне, который переадресовал мяч Ромелу. А тот взял и с нескольких метров пальнул точно в руки Дубравке.

Затем бельгийский великан вновь облажался: выбежал один на один с вратарём, смутился его дальнему выходу и вместо завершения эпизода неловко проткнул мяч на левый фланг, откуда Троссард подал прямо в руки тому же Дубравке.

Упущенный момент Ромелу Лукаку

Упущенный момент Ромелу Лукаку

Фото: Кадр из трансляции матча

Класс-классом, но вместе с ним должен быть и порядок. Те же бельгийцы, вспоминая их мучения на ЧМ-2022, соврать не дадут. Вот и теперь Доку поплыл под прессингом, зачем-то начал обыгрывать возле своей штрафной и отвратительной передачей подарил мяч Роберту Боженику. Пас пяткой на Юрая Куцку, неловко отбитый Кастельсом перед собой удар, добивание Ивана Шранца, гол. Выручил бы там Тибо Куртуа? Не факт. И всё же есть ощущение, что скорее да.

В первом тайме Словакия умело оборонялась и практически не уступила по владению (47%), вынуждая соперника часто фолить (восемь нарушений против трёх). Бельгия тем не менее создала ещё пару конфетных моментов. Дубравка вновь выбежал из ворот и под давлением выдал мяч Троссарду. Тот мог отпасовать направо на Лукаку, который находился в более выгодной позиции, но предпочёл сам пробить примерно с 20 метров и промазал. Интересно почему? Футболист он не жадный. Видимо, просто не захотел подвергать партнёра стрессу из-за ещё одного позорно упущенного шанса.

А знаете, что самое забавное? Ромелу справился сам, вновь запоров выход один на один. Играющий слева в защите Карраско выдал изумительную закидушку со своей половины поля. Не забить после такой – страшный грех. Но и Лукаку не святой.

Выход Ромелу Лукаку один на один с Мартином Дубравкой

Выход Ромелу Лукаку один на один с Мартином Дубравкой

Фото: Кадр из трансляции матча

Кастельс, кстати, исправился за неуверенную игру в голевом эпизоде и эффектно потащил пушечный выстрел Лукаша Гараслина в правую девятку. Пока что это однозначно лучший сейв Евро-2024.

Во втором тайме словаки отдали мяч Бельгии, по-прежнему умело прессингуя и поджидая возможности для контратак. А дальше случился эпизод, после которого никто не удивится досрочному завершению карьеры Лукаку в сборной. Троссард подал на Онана, который кивком головы должен был сравнивать счёт. Если бы не Ромелу: нападающий с пары метров добил в пустые. Разумеется, там не промахнулся бы даже он. Только вот наш герой находился в очевидном офсайде.

Не вмешайся там нападающий, словацких болельщиков окутала бы грусть. Вместо этого они сияли от восторга. Просмотр VAR ожидаемо привёл к отмене гола.

Первый гол Ромелу Лукаку из офсайда

Первый гол Ромелу Лукаку из офсайда

Фото: Кадр из трансляции матча

Ещё один железобетонный момент был у Доку – его удар вместо Дубравки отразил Давид Ганцко. А на 87-й минуте Лукаку вновь стал автором незасчитанного гола, пусть уже и не был виновником его отмены: вышедший на замену Луа Опенда ассистировал Ромелу, но перед этим подыграл себе рукой.

Второй гол Ромелу Лукаку, отменённый из-за нарушения правил

Второй гол Ромелу Лукаку, отменённый из-за нарушения правил

Фото: Кадр из трансляции матча

Несмотря на семь добавленных минут, большего словаки соперникам не позволили. И к тренирующему Бельгию Доменико Тедеско есть вопросы. Понятно, что высоченный Лукаку подходит под верховой футбол для отыгрывающейся команды. И всё же он откровенно не попал в игру. Почему Ромелу остался на поле до финального свистка? Его оценка от Sofascore – с отрывом худшая на обе команды (6,0).

А почему левого вингера в сборной исполняет играющий в «Арсенале» «ложную девятку» Троссард? На привычной позиции ему было бы явно проще. Альтернатива была: реактивный Доди Лукебакио вышел только на 84-й минуте. Кастельс совершил суперсейв, но перед этим откровенно не выручил. Действительно ли ссора с Куртуа была настолько серьёзной, чтобы не вызывать его? Станислав Черчесов в случае с игнором Игоря Денисова всё всем доказал. Здесь такого пока нет.

При нынешнем формате Евро Бельгия всё равно сохраняет хорошие шансы на плей-офф. И всё же пока она ближе к тому, чтобы провалить второй подряд крупный турнир.

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