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Евро-2024: результаты 17 июня 2024, обзор матчей, календарь, таблица, группы D и E: Украина – Румыния, Австрия – Франция

Травма Мбаппе, трагедия Бельгии и разгром Украины. Что творится на чемпионате Европы
Константин Кринский
Евро-2024: результаты 17 июня 2024
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Очень много неожиданностей.

На Евро-2024 завершился четвёртый день – и он выдался очень даже неожиданным сразу по нескольким причинам. Как хорошо, что все они – в отличие от предыдущего дня – исключительно футбольные.

Румыния преподнесла сюрприз – Украина разгромлена

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 16:00 МСК
Румыния
Окончен
3 : 0
Украина
1:0 Станчу – 29'     2:0 Марин – 53'     3:0 Дрэгуш – 57'    

В матче с румынами фаворитом считалась Украина – что и неудивительно: девять игроков из заявки выступают в топ-лигах, причём не в самых последних клубах. Но что-то в команде сломалось: цельной игры украинцы не показали. А Румынии только это и было нужно: даже 35% владения мячом не помешали. Возможно, даже помогли. Ведь все голы были забиты после ошибок – порой необъяснимых.

Косячил вратарь «Реала» Андрей Лунин, порол моменты хавбек «Челси» Михаил Мудрик. От форварда «Жироны» Артёма Довбика вообще не исходило угрозы. Универсальный Александр Зинченко не создавал моменты для партнёров. Зато у Румынии получалось убегать в контратаки и наказывать. Теперь украинской сборной будет сложно рассчитывать на выход из группы, учитывая разницу «-3».

Детали матча и не только
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Вот это сенсация! Бельгия с Тедеско проиграла Словакии!

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 19:00 МСК
Бельгия
Окончен
0 : 1
Словакия
0:1 Шранц – 7'    

Самый необъяснимый результат дня. Уже не так пышущая звёздами Бельгия начала чемпионат Европы с поражения. Словакия весь матч только и делала что противостояла топ-сопернику – и довольно быстро была вознаграждена за терпение. Жереми Доку сломался под прессингом и выкатил мяч точно на ногу Юраю Куцке, а тот пяткой отпасовал Ивану Шранцу. Удар в дальний угол – и команда Доменико Тедеско в статусе догоняющей.

Бельгию даже немножечко жаль: пыжились капитально, однако удача была на другой стороне. Ромелу Лукаку забил дважды, но оба гола абсолютно по делу отменили. Сначала Ромелу забил из офсайда, а потом ассистировавший ему Луа Опенда подыграл себе рукой. Теперь напряглись украинцы – как бы им с Бельгией не пришлось разыгрывать теперь третью строчку в группе E.

Можно ли поподробнее? Можно
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Франция не может — Австрия поможет. И забить, и сломать нос Мбаппе

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Вёбер – 38'    

Вице-чемпионы мира как-то тоже не впечатлили. Команда Дидье Дешама 90 минут билась о защиту австрийцев, но так и не забила. Однако победила: потому что в свои ворота мяч отправил Максимилиан Вёбер. Из необычного: сразу после перерыва Антуан Гризманн влетел в рекламный щит и рассёк себе голову. Врачи сработали плохо – почти сразу у футболиста слетела защитная повязка.

А Килиан Мбаппе так и не открыл счёт своим голам на чемпионатах Европы. Форвард имел убойный момент, но не реализовал его, а потом ещё угодил в неприятности: в столкновении с соперником сломал нос. И потом вернулся на поле без разрешения судьи, получив жёлтую карточку. Ещё одна – и будет пропуск матча.

Короче говоря, к Франции много вопросов – Австрия сражалась, и билась, и, наверное, не заслужила поражение. Но три очка, как говорится, не пахнут. Вместе с Нидерландами французы пока лидируют в группе D. Хотя по игре, будем честны, не впечатлили.

Грустненько
Ужасный матч Мбаппе. Упустил топ-момент, разбил нос и бестолково подставился перед судьёй!
Ужасный матч Мбаппе. Упустил топ-момент, разбил нос и бестолково подставился перед судьёй!

18 июня пройдут две встречи группового этапа: Турция – Грузия и Португалия – Чехия.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Футбол
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