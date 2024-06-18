Ужасный матч Мбаппе. Упустил топ-момент, разбил нос и бестолково подставился перед судьёй!

Матч Франции и Австрии – один из самых интригующих в 1-м туре Евро-2024. Французы – фавориты чемпионата Европы, а австрийцев до турнира вносили в список команд, способных удивить. Также у сборных тяжёлые соперники по группе (Нидерланды, Польша), что добавляет важности каждой встрече.

Австрия выпустила состав, максимально заточенный под прессинг. На флангах атаки вышли Марсель Забитцер и Конрад Лаймер: Ральф Рангник как бы намекал, что австрийцы будут давить тотально и высоко. У Франции получилась интересная задумка в нападении: Килиан Мбаппе вышел в центре атаки, а Маркус Тюрам – на левом фланге. Плюс в основе появился защитник Вильям Салиба, появления которого требовали от Дидье Дешама болельщики. Тренер услышал пожелания.

Матч начался не в самом высоком темпе. Французы неторопливо двигали мяч, хотя австрийцы пытались накрыть их прямо у штрафной. Но класс игроков Дешама позволяет решать задачи любой сложности, так что давление Австрии не оказывало должного эффекта. Кстати, команда Рангника часто нарушала правила, что также являлось индикатором агрессивности.

Первый момент пришёл на 10-й минуте: Мбаппе ворвался в австрийскую штрафную и пробил. Голкипер Патрик Пенц дотянулся до мяча, который шёл в ближний угол. Австрия попыталась сообразить внятный ответ, но долгое время это не получалось. Хотя к середине тайма команда Рангника выровняла игру. У французов и не вспомнишь опасных моментов, зато какой шанс упустила Австрия! На 36-й минуте Забитцер вывел передачей Кристофа Баумгартнера, по сути, один на один. Но полузащитник австрийцев опешил от этого. Он не сообразил, что делать, нелепо пробил прямо в голкипера французов Мика Меньяна и упустил отличный момент. Лучший в матче, как окажется позже.

Австрия — Франция на Евро-2024 Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Что происходит, когда ты не реализуешь убойный шанс? Правильно, мяч влетает в твои ворота. Уже через пару минут Австрия пропустила. Мбаппе классно прошёл по правому флангу, прострелил в центр, и мяч предательски от головы защитника Максимилиана Вёбера залетел в ворота австрийцев. Команда Рангника немного подвигалась после пропущенного гола, однако французы быстро сбили её атакующий настрой. И довели дело до перерыва без особых проблем.

Возможно, сверхактивный высокий прессинг Австрии сработает с командами уровнем ниже. Но первый тайм с Францией показал, что это не принесёт успех. Слишком классные у Дешама игроки, чтобы выпутываться из любой ситуации. Ведь во втором тайме картина глобально не изменилась. Австрия будто не проигрывала — и атаковала не слишком активно. Хотя в этом есть заслуга Франции, не поднимавшей высоко защитную линию и не проваливавшейся при обороне.

А вот французы создавали моменты. Главный – у Мбаппе. Как он не забил на 55-й минуте? Уму непостижимо. Килиан выбежал один на один с Пенцем (Вёбер не успел за форвардом), но из убойной позиции промахнулся. На лице Мбаппе была вся гамма эмоций, которые он переживал в то мгновение.

Через 10 минут удвоить преимущество мог Антуан Гризманн, но не успел на передачу Тео Эрнандеса. Антуан, кстати, провёл не самый крутой матч: был не слишком заметен. А в начале второго тайма Вёбер впечатал его в рекламный щит. Из-за этого Гризманн разбил голову. Повлияло ли это на состояние нападающего? Вполне вероятно.

Австрии сегодня не хватило агрессии в атаке. Если бы это была компьютерная игра, Рангник мог отнять напор команды в прессинге, добавив его к рвению в нападении. Но, к сожалению, Ральф так сделать был не в силах. За второй тайм его команда нанесла всего один удар в створ, не создав ни одного по-настоящему опасного момента.

А концовка запомнилась только перформансом Мбаппе: сначала он влетел в плечо защитнику Кевину Дансо и разбил себе же нос. Досталось очень сильно – судя по картинке, он его сломал. Нос сильно опух. После этого Килиан покинул поле, но самовольно вернулся и сел на газон. Судья Хесус Хиль Мансано за такую наглость показал игроку жёлтую карточку. И Мбаппе сразу заменили на Оливье Жиру.

Килиану Мбаппе сломали нос Фото: Lars Baron/Getty Images

Больше в игре ничего не произошло. Да, она получилась не самой зрелищной. Но главное – результат. Франции необходима победа на Евро, чтобы мощнейшее поколение оправдало свой статус. Даже если это произойдёт не в самом выдающемся стиле. А у Австрии впереди ключевой матч с Польшей. Там у команды Рангника будет намного больше шансов зацепиться за очки.