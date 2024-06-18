Мбаппе вообще ещё сыграет на этом Евро? Что известно о переломе носа француза

Матч с Австрией получился для Франции не самым зрелищным, хоть и победным. А в концовке Килиан Мбаппе решительно влетел в плечо Кевину Дансу и разбил нос. Картина выглядела жутковато: сначала француз лежал на газоне, потом всё же смог подняться, и тогда оператор выхватил лицо нападающего крупным планом – нос сильно опух и ушёл в сторону.

Мбаппе сначала покинул поле, а потом снова вернулся и сел на газон, за что получил жёлтую карточку. Действие кажется абсолютно бездумным, но француз исполнил это не просто так: резервный судья не сообщил главному рефери Хесусу Хилю Мансано, что Дидье Дешам хочет сделать замену, и команда осталась с 10 игроками. Мбаппе вернулся на поле, чтобы судья всё же зафиксировал необходимость замены, за что получил жёлтую. И Дешам всё же выпустил Оливье Жиру.

Уход Мбаппе с истекающим кровью носом, да ещё и с жёлтой карточкой – мягко говоря, не самое лучшее завершение первого матча на Евро. По ТВ-картинке было ясно, что, вероятнее всего, у Килиана перелом, и теперь врачам французской сборной придётся решить, когда лидер команды сможет вернуться на поле на этом турнире. И сможет ли вообще.

Н’Голо Канте полузащитник сборной Франции «Мы волновались, увидев, как Килиан покидает поле. Мы не знаем, какова ситуация, но хотим увидеть его как можно скорее».

Французские медиа сообщили, что сразу после матча Мбаппе отправился в больницу Дюссельдорфа, где врачи должны были принять решение по операции. Дешам на пресс-конференции подтвердил, что нос сильно пострадал, а дела у Мбаппе «идут не очень хорошо». «Это омрачило сегодняшний вечер, – сказал тренер. – Даже если это всего лишь нос, для нас это неприятный момент. Я не собираюсь вдаваться в гипотезы, но скажу то, что говорил всегда: с Мбаппе национальная команда всегда будет сильнее. Если всё будет плохо, нам придётся обойтись без него. Килиан есть Килиан, и в любой команде, в которой он играет, состав всегда намного сильнее».

RMC Sport писал, что первое обследование выявило у Мбаппе очень сильное повреждение носа, после чего Федерация футбола Франции официально подтвердила перелом. Испанский доктор Анхель Мария сказал Radio Marca, что с таким диагнозом футболисту нужна операция, восстановление после которой займёт две-три недели. Но, несмотря на тяжесть травмы, врачи приняли решение обойтись без хирургического вмешательства.

Федерация футбола Франции официальное заявление «Килиан Мбаппе сломал нос во время второй части матча Австрия — Франция, проходившего в этот понедельник в Дюссельдорфе. Капитану сборной Франции сначала оказали медицинскую помощь медицинский персонал и доктор Франк Ле Галль, который диагностировал у него перелом носа. Мбаппе пройдёт лечение в ближайшие несколько дней, но ему не сделают операцию. Для него будет изготовлена ​​маска, чтобы №10 сборной Франции мог подготовиться к возвращению в строй после лечения».

Мбаппе пришёл в Х (ранее – «Твиттер») с вопросом к подписчикам: «Есть идеи по поводу маски?» И «Реал» ответил фото, на котором Килиан в маске Микеланджело из мультика «Черепашки-ниндзя».

Шутка от пресс-службы «Реала» Фото: Соцсети Мбаппе

Это был подарок от Тьяго Силвы ещё в 2017 году: бразилец решил пошутить над молодым французом и положил в коробку от Dior маску черепашки. Как тогда писал L’Equipe, в «ПСЖ» Мбаппе дали прозвище Донателло из-за сходства с героем мультика (видимо, Силва просто не нашёл маску с повязкой другого цвета).

Реакция Мбаппе на ситуацию внушает позитив – может, всё действительно не так плохо, и он сможет выйти на поле в ближайшем матче. Хотя Федерация футбола Франции не называет официальные сроки возвращения нападающего, спортивный врач Мишель Саймс сказал RMC Sport, что Мбаппе может играть в маске, хотя это будет не так уж и просто.

«Если он сыграет снова, то будет в маске, но это не такая уж большая проблема, – заявил врач. – Проблема прежде всего в дыхании, потому что внутри носа будет отёк. Евро заканчивается через три недели, и отёк может исчезнуть примерно через 10–15 дней. Дальше всё будет зависеть от его личного решения. Он может рискнуть сыграть с переломом, но если будут проблемы с дыханием, то показатели Килиана, конечно, снизятся».

Le Figaro при этом сообщает, что оправиться от перелома у Мбаппе получится только к плей-офф Евро. И уже там мы увидим Мбаппе в маске.