6 самых возрастных сборных на Евро-2024
Мы уже делали подборку самых молодых сборных Евро-2024. А как выглядит список самых возрастных команд турнира?
4-6-е место — Швейцария
Средний возраст команды — 27,7 года.
4-6-е место — Хорватия
Средний возраст игроков сборной — 27,7 года.
4-6-е место — Дания
Средний возраст датчан — 27,7 года.
3-е место — Польша
Средний возраст поляков — 27,8 года.
2-е место — Шотландия
Средний возраст игроков сборной — 28,3 года.
1-е место — Германия
Средний возраст бундестим — 28,5 года.
6 самых возрастных сборных на Евро-2024
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