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Фаната Англии забыли на стадионе ЧЕ на ночь. Видео
Фаната Англии забыли на стадионе ЧЕ на ночь. Видео
Фанат сборной Англии оказался в одиночестве на стадионе в пять утра! Болельщик, видимо, так сильно напился во время матча с Сербией (1:0), что уснул, а сотрудники не заметили бедолагу после игры и ушли с арены в Гельзенкирхене. В итоге парень проснулся рано утром от холода. Посмотрите на его эмоции!
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Нетрезвый фанат Англии провёл ночь в одиночестве на стадионе Евро-2024. Забавное видео
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