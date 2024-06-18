«Это совсем не смешно». Скандал на чемпионате Европы из-за блогера и маскота

Чемпионат Европы стартовал всего несколько дней назад, но как минимум трём фанатам уже запрещено посещать оставшиеся матчи турнира. Что же сделали немецкий блогер Марвин Вильдхаге и его помощники?

По словам Марвина, он вышел на поле мюнхенского стадиона во время церемонии открытия Евро-2024. Блогер сделал это в костюме медведя, который напоминает официального талисмана турнира Альберта. И сделал это без соответствующей аккредитации. Спустя два дня после матча Германия — Шотландия Марвин опубликовал видео и рассказал, как пробрался на поле и пробил дыру в службе безопасности. Ролик собрал более 1,1 млн просмотров.

Тщательно продуманный план обошёлся блогеру примерно в € 3200. По крайней мере, столько он потратил на покупку ростовой куклы медведя. Марвин заказал её в Китае. Немец подделал учётные данные и пропуск на парковку. В своём ролике Вильдхаге рассказал, что специально просматривал сообщения в социальных сетях, чтобы определить QR-коды, используемые сотрудниками на Евро-2024. В итоге блогер скопировал дизайн фотографий и подделал удостоверение. Марвин объяснил, что пошёл на такой шаг в связи с высокой ценой на билеты.

Марвин распечатывает куклу-талисман Фото: Кадр из видеоролика

Он взял напрокат автомобиль и обклеил его поддельными логотипами Немецкого футбольного союза. Любопытно, что поддельное удостоверение не прошло проверку, однако охранник пропустил блогера и его помощников. Сотрудник правопорядка купился на поддельный парковочный талон. Сам Марвин сидел сзади в костюме талисмана. Снаружи сложилось ощущение, что там просто ростовая кукла, а внутри никого нет.

Автомобиль с логотипом Немецкого футбольного союза Фото: Кадр из видео

Во время церемонии открытия Марвин фотографировался с фанатами и танцевал — вёл себя как настоящий маскот турнира. Однако у него появились проблемы после выхода на поле, поскольку сотрудники правопорядка вывели его с газона. По словам блогера, позднее его разоблачили и держали в камере предварительного заключения на стадионе. Марвина отпустили спустя несколько часов после победы немцев над шотландцами.

Марвин в костюме талисмана у кромки поля Фото: Кадр из видео

Марвина разоблачили и уводят со стадиона Фото: Кадр из видео

«Мы подтверждаем, что перед матчем Германия — Шотландия произошёл инцидент, связанный с поддельным костюмом талисмана Евро-2024. В результате три человека получили несанкционированный доступ на стадион. УЕФА оценил ситуацию и принял меры. Этим лицам запрещён вход на стадионы, принимающие матчи Евро-2024. Мы не можем предоставить дополнительной информации из-за того, что следственные органы продолжают расследование», — гласит заявление УЕФА.

«Это совсем не смешно. Есть вещи, которые просто не должны происходить. Когда на кону столько денег, можно ожидать большего профессионализма», — заявил глава профсоюза немецкой полиции Райнер Вендт. Сообщается, что теперь сотрудники правопорядка усилят меры безопасности.

Кстати, это не первый пранк Вильдхаге, связанный с футболом. К примеру, он пробирался на открытую тренировку сборной Германии без аккредитации. Блогер надел тренировочную форму национальной команды и стоял у кромки поля, пока игроки отрабатывали передачи. Позднее сотрудник Немецкого футбольного союза выдворил его на трибуну, где парня узнали молодые болельщики и сделали несколько снимков.

А ещё был случай, когда Марвин попал на тренировку «Герты». Он притворился игроком молодёжной команды и немного попинал мяч с профессиональными футболистами. В клубе восприняли такой поступок с юмором, а тогдашний тренер команды Юрген Клинсман затем пригласил блогера на ещё одну тренировку.