Ужасная статистика Лукаку на ЧМ-2022 и ЧЕ-2024
Ромелу Лукаку — главный неудачник матча Бельгии и Словакии (0:1). У форварда отменили сразу два гола. Вот только безуспешная серия у нападающего бельгийцев длится уже несколько крупных турниров!
Чёрная полоса
На чемпионате мира — 2022 и чемпионате Европы — 2024 Лукаку нанёс восемь ударов по воротам, четыре из которых летели в створ. При этом Ромелу не забил ни одного гола, хотя xG — 2,6.
Странная история
Зато в квалификации ЧЕ-2024 Лукаку стал лучшим бомбардиром. Форвард забил 14 голов в восьми играх.
Ужасная статистика Лукаку на ЧМ-2022 и ЧЕ-2024
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