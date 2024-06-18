«Не верю, что Хвича мог такое сказать». Грузину ответили на вызывающие слова о Москве

Сборная Грузии стартует на чемпионате Европы через несколько часов. В последнее время основное внимание к себе примагнитил Хвича Кварацхелия. Сначала его агент и отец спровоцировали скандал — заявили, что были бы рады видеть игрока в другом клубе (сейчас Кварацхелия представляет «Наполи»). А потом появились слова самого Хвичи для The Player’s Tribune. И там, кстати, есть кусок о России.

Хвича назвал базу «Локомотива» страшным местом. И признался, что ему там было одиноко

В начале 2019 года Кварацхелия перешёл в «Локомотив» — московский клуб арендовал его до конца сезона. Грузинский футболист не забыл время, проведённое в Москве. Такой вывод можно сделать из интервью с ним.

«Я поехал в Россию, когда мне было почти 18 лет. Отец очень нервничал, а мне самому приходилось тяжело. Был стресс из-за того, что я оставил семью. Там был грузин Соломон Кверквелия, и он мне очень помогал. Помогал с другими игроками, иногда водил меня поесть, иногда защищал. Но я испытывал одиночество. Жил на базе, друзей не было. Думаю, там находились только я и ребята из охраны. Остальные футболисты жили в других местах. Это было немного страшное место, и я не шучу. Глухой лес, куда нельзя выйти, так как там были собаки и тому подобное. Каждую секунду проводил на базе. В центр Москвы никогда не ездил, никуда не ездил.

Я тренировался ночью без света, проводил дополнительные занятия. В тренировочном центре в ночное время не было электричества. Иногда приходил охранник, который пугался в темноте, спрашивая: «Эй, кто бегает по траве?» Отличный человек. Каждый раз он просил, чтобы я заканчивал упражнения. Но мне больше нечего было делать. Я думал только о футболе, поэтому тренировался по ночам. Тренер (Юрий Сёмин. — Прим. «Чемпионата») по-настоящему оценил меня, когда я начал играть. Очень уважаю его, потому что там я вырос — физически, ментально и как личность».

Хвича Кварацхелия в составе «Локомотива» Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Сёмин объяснил, почему охрана выключала свет. А Сухина считает, что слова Кварацхелии приукрасили

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин, который работал с Хвичей, прокомментировал для «Чемпионата» слова грузинского футболиста: «Хвича очень любит футбол. Кварацхелия настолько много тренировался на базе «Локомотива», что охранникам приходилось выключать свет, чтобы он заканчивал тренировку. Поэтому Хвича и достиг таких больших успехов. А база «Локомотива» в Баковке — суперсовременная и соответствующая всем международным стандартам».

Юрий Сёмин — бывший тренер «Локомотива» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бывший начальник «Локомотива» Станислав Сухина сомневается, что Кварацхелия мог сказать такое. Он не исключает, что слова грузинского игрока приукрасили.

«Я не очень верю, что это слова Хвичи. Надеюсь, что это просто приукрасил источник. Не могу представить, что Хвича такое сказал. Кто сомневается, в каких он жил условиях, может доехать до Баковки. После реконструкции база стала ещё лучше! У меня надежда, что очередное европейское издание находится в бреду и хочет напомнить, как плохо в России.

Не думаю, что мальчишка из Грузии попал в ужасные условия, благодаря которым немного вырос как игрок. Он попал в команду, где были игроки уровня Чорлуки, Миранчука, Крыховяка. У меня волосы встали дыбом, когда я это прочитал»

Как Хвича мог быть брошенным и одиноким? Команда всегда славилась хорошей и тёплой семейной атмосферой. Он упоминает, что был один грузин с фамилией Кверквелия. Если Хвича не захотел жить в Москве, а решил остаться на базе… Его цепями там не держали, что он должен был там именно жить. Если захотел, значит, там понравилось. Люди, которые связаны с организацией дел команды, понимают, о чём речь. Это бред.

В другой части интервью он хвалит Сёмина. Если бы всё было так плохо, благодарности в адрес тренера мы бы не услышали. Сёмин бы позаботился, чтобы футболисту было комфортно и он не думал о бытовых проблемах».

Экс-начальник «Локомотива» Станислав Сухина Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Сейчас к Хвиче приковано слишком много внимания. Есть ощущение, что это не очень хороший знак перед дебютным матчей сборной Грузии на Евро.