Нуньес вернул Суаресу девятый номер. Луис мило ответил

Красивая история из сборной Уругвая. Дарвин Нуньес отдал девятый номер вернувшемуся в команду Луису Суаресу, а сам взял 19-й номер. А в ответ El Pistolero сделал красивый жест на общей фотосессии.