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Нуньес вернул Суаресу девятый номер. Луис мило ответил
Нуньес вернул Суаресу девятый номер. Луис мило ответил
Красивая история из сборной Уругвая. Дарвин Нуньес отдал девятый номер вернувшемуся в команду Луису Суаресу, а сам взял 19-й номер. А в ответ El Pistolero сделал красивый жест на общей фотосессии.
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Крутой жест
Крутой жест
На совместном снимке Суарес прикрыл единицу рукой на номере Нуньеса. 
Нуньес отдал девятый номер сборной вернувшемуся Суаресу. Луис ответил милым жестом
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