Нуньес вернул Суаресу девятый номер. Луис мило ответил
Красивая история из сборной Уругвая. Дарвин Нуньес отдал девятый номер вернувшемуся в команду Луису Суаресу, а сам взял 19-й номер. А в ответ El Pistolero сделал красивый жест на общей фотосессии.
Крутой жест
На совместном снимке Суарес прикрыл единицу рукой на номере Нуньеса.
Нуньес отдал девятый номер сборной вернувшемуся Суаресу. Луис ответил милым жестом
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