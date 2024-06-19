Расписание шестого дня Евро-2024. Кто первым пройдёт в 1/8 финала?

Германия и Швейцария могут решить этот вопрос уже по итогам двух туров группового раунда.

Казалось, совсем недавно мы смотрели матч открытия Евро, а уже пришло время для первых игр 2-го тура группового этапа.

Хорватия — Албания

Игра сборной Хорватии в 1-м туре разочаровала. Понятно, что ей противостояла сильная испанская команда, однако бронзовые призёры ЧМ-2022 пропустили три мяча ещё до перерыва. Хорваты чаще владели мячом и нанесли больше ударов, чем соперник, но какое это имеет значение? Плюс команда Златко Далича не реализовала пенальти, а ведь этот эпизод мог стать началом камбэка.

Албанцы в первом матче установили рекорд — оформили самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. На это им потребовалось 23 секунды со стартового свистка. Правда, этот гол очень взбодрил соперника — к 16-й минуте Италия уже вела 2:1. К слову, больше голов в этом матче зрители не увидели. С учётом турнирного положения предстоящий матч очень важен для обеих команд. Проигравший серьёзно осложнит себе задачу по выходу в плей-офф. Тем более что в последнем туре хорваты сыграют с итальянцами, а албанцы — с испанцами. Букмекеры считают Хорватию безоговорочным фаворитом матча 2-го тура. Коэффициент на её победу составляет 1.48, на победу Албании — 7.60.

Германия — Венгрия

Мало кто ждал настолько уверенной победы немцев в матче открытия Евро. Команда Юлиана Нагельсмана отгрузила шотландцам «трёшку» ещё в первом тайме, а соперник остался вдесятером. В итоге немцы победили 5:1, единственный же гол британцев стал следствием удара Антонио Рюдигера по своим воротам. Главный вопрос: покажут ли немцы такую яркую игру и во втором матче? Или же они выглядели так мощно на фоне слабой Шотландии?

Венгры в первом матче проиграли Швейцарии (1:3) и теперь находятся в достаточно тяжёлом положении. Второе поражение серьёзно снизит шансы на проход в 1/8 финала. Да, туда можно попасть и с тремя очками, но для этого необходимо улучшать разницу мячей. Кстати, у венгров уже есть победный опыт в гостевых матчах с Германией. В сентябре 2022 года они обыграли соперника (1:0) в Лиге наций. На прошлом Евро соперники встретились друг с другом в группе и тогда не определили победителя — 2:2.

Сборная Венгрии неудачно провела первый матч на ЧЕ: Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Шотландия — Швейцария

Во-первых, шотландцы проиграли Германии с разгромным счётом — 1:5. Во-вторых, за весь матч не нанесли ни одного удара. В-третьих, удалённого Райана Портеуса дисквалифицировали на два матча. Весьма вероятно, что он больше не сыграет на турнире. Если шотландцы проиграют Швейцарии, то потеряют почти все шансы на выход в 1/8 финала. При таком раскладе в последнем туре нужно будет не просто обыгрывать Венгрию, но и делать это с очень крупным счётом.

Швейцария, в отличие от соперника, стартовала на Евро с победы. 15 июня команда Мурата Якина справилась со Венгрией (3:1) и пока расположилась на втором месте в группе. Если она обыграет шотландцев, то гарантирует себе прямой выход в 1/8 финала. Букмекеры считают швейцарцев фаворитами матча — на их победу можно поставить с коэффициентом 1.90. В XXI веке соперники четыре раза встречались друг с другом — всегда побеждала Швейцария.