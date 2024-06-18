Жуткий сезон для экс-звезды ЦСКА. Теперь Влашич уезжает и с чемпионата Европы

Сборную Хорватии на этом чемпионате Европы продолжают преследовать беды. После крупного поражения от Испании (0:3) на старте турнира команда Златко Далича потеряла игрока. Пусть и не ключевого, но всё же способного помочь в трудной ситуации. Для экс-полузащитника ЦСКА Николы Влашича Евро-2024 завершен. Предстоящий матч с Албанией он посмотрит как болельщик «шашечных».

Влашич получил мышечную травму на тренировке сборной Хорватии. Она оказалась достаточно серьёзной, по крайней мере, до завершения чемпионата Европы полузащитник восстановиться и набрать нужную форму не успеет. Тренер хорватов Далич с грустью констатировал это на пресс-конференции:

«Никола приложил много усилий, чтобы помочь команде на Евро-2024, и он неотъемлемая часть состава. К сожалению, случилась вторая травма. И я могу только поблагодарить его за всё, что он здесь сделал».

Это вторая травма, полученная Влашичем за месяц с небольшим. В начале мая у полузащитника случился разрыв отводящей мышцы. Он пропустил три недели на финише сезона Серии А, не играл в последних трёх турах. Тем не менее восстановился к Евро-2024. До этого по ходу сезона Никола получил ещё три повреждения, но тогда выбывал всего на 7-10 дней.

Таким образом, на своём втором в карьере чемпионате Европы Влашич не сыграл ни минуты. Три года назад на перенесённом Евро-2020 для Николы всё сложилось намного лучше. Сначала на групповом этапе он выходил на замену в матчах с Англией и Чехией, а в 3-м туре попал в основу на встречу с Шотландией, забил первый мяч и помог своим голом одержать Хорватии единственную победу на том турнире. Затем играл в стартовом составе и в 1/8 финала с Испанией. Собственно, после достаточно яркого для полузащитника Евро-2020 он и перешёл из ЦСКА в «Вест Хэм» за € 30 млн в августе 2021-го.

За три года рыночная стоимость Влашича, по оценкам Transfermarkt, снизилась в три раза – с € 30 млн до € 10 млн на сегодняшний день. Прошедший сезон с точки зрения результативности получился постыдным для атакующего игрока. В 35 матчах чемпионата и Кубка Италии Никола забил всего три мяча и отдал два голевых паса. Хотя его команда «Торино» сыграла в целом на своём уровне, финишировав на девятом месте.

Обе голевые передачи Влашич отдал в одном матче – с «Аталантой» Алексея Миранчука. Забил вылетевшему «Сассуоло», а также «Наполи» и «Удинезе». Ничего выдающегося в его статистике не было и по другим показателям — за исключением точных передач на чужой трети (355 – лучший результат в «Торино»). Никола стал третьим в «Торино» по общему количеству ударов (46), пасов под удар (35), обводок (28). При этом создал за сезон Серии А только три «больших момента» и всего 11 раз попал в створ.

Никола Влашич в «Торино» Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Прошлым летом «Торино» выкупил Влашича у «Вест Хэма». Сумма сделки составила € 10,6 млн без учёта стоимости аренды в первый сезон Николы в туринском клубе. Этот трансфер оказался в топе самых дорогих в истории «Торино», поэтому от хорвата ждали многого. Уж точно не 3+2 за сезон.

Впрочем, по словам хорватского тренера «Торино» Ивана Юрича, его соотечественнику-хавбеку мешала на протяжении сезона всё та же проблема – травматизм. Влашич играл на фоне хронического повреждения паха (пубалгии).

«У него уже несколько месяцев болит пах, – объяснял в мае Юрич. – Однако он никогда не останавливался, потому что знает, как нас мало. Я горжусь всеми парнями, но особенно им. Он всегда играет, сжав зубы».

Ещё одна неприятная история приключилась с Влашичем в октябре 2023 года, когда сразу после завершения матча с «Интером» он упал на газон, потеряв сознание. Партнёры хорвата были в шоке, но медицинский персонал «Торино» привёл его в чувство, поэтому Никола смог самостоятельно уйти в раздевалку. Кажется, здоровье у Николы не настолько богатырское, чтобы стабильно играть на топ-уровне.

Юрич по окончании сезона ушёл из «Торино», а Влашич, отвечая на вопрос о своём будущем в этой ситуации, напомнил, что его контракт с туринским клубом действует ещё три года. Хотя агент Николы в недавнем интервью не исключил даже возможность возвращения полузащитника в РПЛ. Перед Евро-2024 Влашич тренировался по два раза в день и очень много времени уделял терапии, чтобы принести сборной Хорватии максимальную пользу на турнире в Германии.

Но все его труды, самопожертвование оказались напрасными. На чемпионат Европы Влашич съездил туристом.