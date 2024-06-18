Беспорядки на стадионе и адский потоп. Перед стартом Грузии на ЧЕ творился какой-то трэш

18 июня на Евро-2024 должно состояться всего два матча, и первый из них — особенный. Впервые в истории сборная Грузии пробилась в финальную часть чемпионата Европы и собиралась дебютировать против Турции. Но события перед игрой в итоге могут оказаться чуть ли не интереснее самого футбола.

Главной проблемой стала погода. Ещё днем в Дортмунде всё было нормально, но вечером пошёл интенсивный ливень. Ближе к игре стадион заливало так, что на нём проще было бы играть в водное поло.

Мощные потоки воды с крыши стадиона, падающие прямо на трибуны, где, по идее, должны были с комфортом расположиться болельщики, огромные лужи по щиколотку возле поля. Так себе условия.

Сильный дождь на стадионе в Дортмунде Фото: Lars Baron/Getty Images

Обиднее всего было за работников стадиона, которым пришлось броситься на борьбу с дождём. Они пытались сметать воду в сливы, чтобы избавиться от луж. Продуктивность у таких действий, по ощущениям, была сомнительной, потому что дождь не утихал.

Болельщики, которым в таких условиях было сложно думать о футболе, нашли себе развлечение и умудрились подраться прямо на стадионе. Шуток про Fan ID не будет, но удивительно, как такая стычка вообще оказалась возможной.

Однако у всей этой трэш-истории получился хеппи-энд. Дождь успокоился, матч переносить не стали, а болельщики наконец смогли устроиться на своих местах и посмотреть футбол. Единственный нюанс — отношения между фанатами. Турок было явно больше (это и понятно, в Германии их полно), и гимн Грузии они активно освистывали. Теперь главное, чтобы после матча не было проблем.