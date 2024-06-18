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Турция — Грузия — 3:1, обзор матча Евро-2024, голы: Мюльдюр, Микаутадзе, Гюлер, Актюркоглу, статистика, 15 июня 2024

Лучший матч Евро. Грузия и Турция выдали великолепие
Григорий Телингатер
Отчёт Турция — Грузия — 3:1
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Хочется писать только о таких встречах.

Матч Турции и Грузии — пока лучший на Евро-2024. Ну или, по крайней мере, самый зрелищный. Команды играли практически без центра поля. Много атаковали и при этом предоставляли сопернику кучу шансов забить. Учитывая удары в каркас ворот с обеих сторон, удивительно, что голов набралось всего лишь четыре.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Грузия
1:0 Мюльдюр – 25'     1:1 Микаутадзе – 32'     2:1 Гюлер – 65'     3:1 Актюркоглу – 90+7'    

Получилось так, что в первом тайме Турция забила два гола за две минуты. Правда, засчитали только один. Шикарный удар с лёта получился у Мерта Мюльдюра — мяч зашёл в ближнюю девятку. Самый красивый гол на Евро-2024? И практически сразу отличился Кенан Йылдыз, который добил мяч в пустые ворота. Главный судья засчитал гол, но затем VAR обнаружил офсайд примерно на 5 см.

Офсайд у сборной Турции

Офсайд у сборной Турции

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Правда, нового гола долго ждать не потребовалось. Грузины на 32-й минуте сравняли счёт. Жорж Микаутадзе стал автором первого гола сборной Грузии на чемпионатах Европы. Правда, голевой момент во многом сделал Георгий Кочорашвили, который обвёл соперника в штрафной и удачно прострелил.

Символично, что во втором тайме не прошло и 30 секунд, как зрители увидели очередной удар в створ. Обе команды продолжили играть в рискованный атакующий футбол. При этом турки ожидаемо создавали больше моментов. И в результате именно сборная Турции снова вышла вперёд. Фантастический удар удался Арде Гюлеру.

Гол Арды Гюлера

Гол Арды Гюлера

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Атакующий полузащитник «Реала» в этом сезоне творит магию. У него в чемпионате Испании было всего шесть ударов в створ — и шесть голов. Вот и на этот раз у Гюлера один удар за матч — один гол. Получилось, что турки забили самый красивый мяч турнира, а потом сделали это ещё раз!

Буквально в следующей атаке грузины почти отыгрались. На 70-й минуте Кочорашвили в чужой штрафной обвёл защитника, но из убойной позиции пробил в перекладину. Затем уже несколько шикарных сейвов выдал Георгий Мамардашвили. Именно он и Кочорашвили были лучшими игроками сборной Грузии, а не Хвича Кварацхелия, чего можно было ожидать.

У Хвичи в последнее время скандал за скандалом:
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Правда, в компенсированное время туркам пришлось по-настоящему тяжело. И именно вингер «Наполи» создал на фланге один из моментов, но партнёры не смогли замкнуть его прострел. Затем в штрафной Турции началось абсолютное сумасшествие. Штанга, потом защитники выносили мяч практически с ленточки. Грузия была фантастически близка к тому, чтобы заработать своё первое очко на чемпионате Европы, но вместо этого пропустила.

Гол Керема Актюркоглу

Гол Керема Актюркоглу

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Мамардашвили убежал в чужую штрафную, турки перехватили мяч, Керем Актюркоглу пробежал с ним половину поля и закатил в пустые ворота. 3:1. Самый убойный матч на этом турнире.

Хотя перед игрой о футболе вообще никто не думал:
Беспорядки на стадионе и адский потоп. Перед стартом Грузии на ЧЕ творился какой-то трэш
Беспорядки на стадионе и адский потоп. Перед стартом Грузии на ЧЕ творился какой-то трэш
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