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Португалия — Чехия, Евро-2024, 18 июня 2024: как Криштиану Роналду играл на чемпионатах Европы, все турниры, статистика

Великий рекорд Роналду на Евро! Каждый из шести чемпионатов — особенная история
Полина Куимова
Криштиану Роналду
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Нынешний турнир наверняка станет последним. И поэтому крайне важным.

Для Криштиану Роналду Евро-2024 — шестой по счёту в карьере, и это рекорд среди всех игроков, когда-либо принимавших участие в турнире. Давайте вспомним, как это было.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
1-й тайм
0 : 0
Чехия

Евро-2004

Возраст: 19
Статистика: 6 матчей, 2 гола, 2 ассиста
Результат сборной Португалии: проиграли в финале

Криштиану Роналду в слезах

Криштиану Роналду в слезах

Фото: Ben Radford/Getty Images

Роналду блестяще показал себя в дебютном сезоне за «Манчестер Юнайтед», а крупный турнир в родной стране дал ему возможность показать все свои таланты на совершенно ином уровне европейского футбола. Португалия оказалась в одной группе с Грецией, Россией и Испанией. В первом матче с Грецией Луис Фелипе Сколари, который тогда тренировал сборную Португалии, выпустил молодого Роналду после перерыва. Выход получился эффектным: Криш сначала привёз пенальти в свои ворота, а потом забил на третьей добавленной минуте. Но это не помогло Португалии избежать поражения.

В матче с Россией Сколари выпустил Роналду на последние 15 минут — к тому моменту португальцы вели 1:0, а россияне остались в меньшинстве после удаления Сергея Овчинникова. Криштиану через 10 минут после своего появления на поле отдал голевой пас на Кошту. Португалия победила с комфортными 2:0, а Россия лишилась шансов на плей-офф. В матче с испанцами Роналду вышел уже в старте.

Свой второй гол на турнире Роналду забил в полуфинале с голландцами, который для сборной Португалии закончился победой со счётом 2:1. В финале предстояла встреча со сборной Греции, которую португальцы не смогли победить в группе, поэтому надеялись взять реванш. Но не вышло — греки сенсационно забрали трофей, а Роналду остался в слезах.

Евро-2008

Возраст: 23
Статистика: 3 матча, 1 гол, 3 ассиста
Результат сборной Португалии: вылетели в четвертьфинале

Криштиану Роналду на Евро-2008

Криштиану Роналду на Евро-2008

Фото: Lars Baron/Getty Images

На том Евро ожидания от Роналду были невероятными: на турнир он приехал в статусе чемпиона Англии и победителя Лиги чемпионов, а также лучшего бомбардира АПЛ (31 гол в 34 матчах!). Всё внимание было приковано к нему — словно не было сомнений, что в этот раз Криштиану-таки сможет привести свою страну к славе.

Роналду вышел в стартовом составе в первых двух матчах с Турцией и Чехией. В первом забил, во втором отдал две голевые — дважды Португалия победила и закрепилась на первом месте в группе. Но путешествие португальцев на Евро-2008 закончилось уже в четвертьфинале — немцы под руководством Йоахима Лёва всё же оказались сильнее и победили 3:2, омрачив прекрасный сезон Роналду в клубном футболе. Впрочем, в конце года Криштиану всё равно получил свой первый «Золотой мяч».

Роналду пусть и рекордсмен, но не единственный ветеран на нынешнем Евро:
Первый и последний Евро для Роналду и других ветеранов. Как же они изменились! Фото
Первый и последний Евро для Роналду и других ветеранов. Как же они изменились! Фото

Евро-2012

Возраст: 27
Статистика: 5 матчей, 3 гола, 0 ассистов
Результат сборной Португалии: вылет в полуфинале

Криштиану Роналду на Евро-2012

Криштиану Роналду на Евро-2012

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Перед Евро-2012 никто уже не сомневался в том, насколько хорош Роналду. Список индивидуальных и клубных достижений продолжал расти, и в нём не хватало только одного: большой победы со сборной. И уж тем более в статусе капитана.

Португалия начала с поражения от Германии, но выиграла у Дании и Нидерландов. Роналду стал героем последнего тура, оформив дубль в ворота Мартена Стекеленбурга и затащив свою команду в плей-офф. В четвертьфинале Португалия легко расправилась с чехами, а в полуфинале ждала встреча со сборной Испании. Матч получился сложным для обеих сторон — ни в основное, ни в дополнительное время никто так и не забил, поэтому исход встречи решался уже в серии пенальти. Роналду решил пробивать последним, потому что обычно этот удар становится решающим. Но Португалия проиграла раньше, чем до него дошла очередь.

Евро-2016

Возраст: 31
Статистика: 7 матчей, 3 гола, 3 ассиста
Результат сборной Португалии: победа

Криштиану Роналду с трофеем Евро-2016

Криштиану Роналду с трофеем Евро-2016

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

После неудачного Евро-2012 у Роналду был прекрасный отрезок в карьере: «Золотые мячи», две Лиги чемпионов. Но сборная снова подводила — на ЧМ-2014 португальцы провалились, не выбравшись даже из группы. Перед стартом Евро-2016 в Португалию мало кто верил, а с началом турнира надежды на что-то хорошее и вовсе растворились: в группе с Исландией, Венгрией и Австрией — три ничьих. Португальцы со скрипом вышли в плей-офф с третьего места и дальше с таким же трудом добрались до полуфинала — через минимальную победу над хорватами в дополнительное время и победную серию пенальти в четвертьфинале с поляками. В полуфинале с Уэльсом, наконец, случились уверенные два гола в основное время — и так Португалия, вопреки всем ожиданиям, дошла до финала.

В решающем матче португальцев ждали французы, которые на протяжении всего месяца были главными фаворитами домашнего для них турнира. Начало финала — шок для Португалии: на 25-й минуте Димитри Пайет сфолил на Роналду, после чего Криш упал на газон, а потом в слезах покинул поле. Но капитан не оставил свою команду — всё оставшееся время он руководил игроками с бровки, подсказывая чуть ли не больше главного тренера.

Героем того матча стал Эдер, который вышел на замену в концовке матча: в дополнительное время он пробил с 25 метров и попал. Кто бы мог подумать, что мечту всех португальцев исполнит именно он!

Главное, что нужно знать о Роналду и Португалии на Евро-2024:
«Его поведение не поддаётся описанию». В каком статусе Роналду едет на рекордный Евро? «Его поведение не поддаётся описанию». В каком статусе Роналду едет на рекордный Евро?
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Евро-2020

Возраст: 36
Статистика: 4 матча, 5 голов (лучший бомбардир), 1 ассист
Результат сборной Португалии: вылет в 1/8 финала

Криштиану Роналду на Евро-2020

Криштиану Роналду на Евро-2020

Фото: Thanassis Stavrakis/Getty Images

На пандемийном Евро в 2021 году Португалия попала в «группу смерти» с Францией, Германией и Венгрией, но всё же смогла выбраться в плей-офф. Конечно же, не без помощи Роналду, который дважды забил венграм (3:0) и французам (2:2), а ещё забросил один немцам (4:2). Но в 1/8 финала португальцы оступились и не смогли пройти бельгийцев, покинув турнир гораздо раньше, чем того ожидали болельщики. Тот Евро стал разочарованием для сборной, но прекрасным индивидуальным выступлением Роналду, который стал лучшим бомбардиром, сыграв всего в четырёх матчах.

Евро-2024

Возраст: 39
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Результат сборной Португалии: загрузка

Криштиану Роналду в 2024 году

Криштиану Роналду в 2024 году

Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Как бы это ни было грустно, но для Роналду рекордный Евро наверняка станет последним. Поэтому этот турнир для Португалии точно будет особенным. В команде много интересных и сильных игроков, что делаёт её одним из фаворитов чемпионата. Но фигура Криша определённо стоит особняком. Хочется, чтобы это было красиво — и для него индивидуально, и для сборной.

За первым матчем Роналду на Евро-2024 следим здесь:
Португалия никак не может вскрыть Чехию! Не помогает даже Криштиану Роналду. LIVE
Live
Португалия никак не может вскрыть Чехию! Не помогает даже Криштиану Роналду. LIVE
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