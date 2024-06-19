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Шотландия — Швейцария. Прямая трансляция
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Шотландия – Швейцария, Евро-2024: превью, как футболисты из Великобритании выбирают, за какую сборную играть, разбор

Англия? Шотландия? Уэльс? Как британские футболисты выбирают, за какую сборную играть
Полина Куимова
Превью матча Шотландия – Швейцария
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Райс, Беллингем, Кейн и Гордон имеют родственные связи с Ирландией, а Энтони ещё и с Шотландией. Но все они играют за Англию.

На Евро-2016 пробились сборные Англии, Северной Ирландии и Уэльса, на Евро-2020 — Англия, Уэльс и Шотландия. Почему страны одного государства имеют свои сборные? Как обладатели паспорта Соединённого Королевства выбирают, за какую национальную команду они будут играть? Могут ли они сменить сборную?

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Шотландия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Тут стоит начать с истории самого государства. Его официальное название звучит как Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

  • В 1282 году армия короля Эдуарда I захватила территорию Уэльса, а полностью он был включён в состав Англии в XVI веке. Валлийское право было заменено английским.
  • Также в XVI веке было образовано Королевство Ирландии в союзе с английской короной.
  • В 1603 году, когда умерла Елизавета I, правящая Англией, власть перешла к шотландскому королю Якову VI. Он был кузеном английской королевы, которая не оставила наследников. Так он стал Яковом I – королём Англии и Ирландии.
  • В 1707 году в результате принятия Союзного договора было создано Королевство Великобритания, объединившее Англию (включая Уэльс) и Шотландию.
  • В 1800 году парламенты Великобритании и Ирландии объединили два королевства – так появилось Соединённое Королевство Великобритании и Ирландии.
  • В 1931 году Ирландия стала независимой, а Северная Ирландия осталась частью Соединённого Королевства.

Как в ФИФА появились четыре ассоциации из одного государства. Первый турнир сборных появился именно в Великобритании

В 1863 году в одном из пабов Лондона собрались самые важные футбольные люди того времени и официально утвердили свод правил – с тех пор футбол принял организованный вид и появилась Футбольная Ассоциация (ФА). Девять лет спустя, в 1872 году, Англия и Шотландия провели первый международный матч – этот факт официально признан ФИФА. На тот момент шотландской федерации ещё не было, поэтому «сборную» собрали из игроков «Куинз Парк», одели их в синие футболки, белые бриджи и носки в полоску – и выпустили против сборной Англии, в которую попали игроки из университетских команд и «Кристал Пэлас». Встреча закончилась нулевой ничьей, но всё равно стала исторической.

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Год спустя появилась Шотландская футбольная ассоциация (SFA), следом за ней, в 1876 году, утвердили Футбольную ассоциацию Уэльса (FAW), в 1880-м – ирландскую (IFA). Вместе британские ассоциации продолжили упорядочивать футбол и начали, конечно же, с унификации правил игры. Следом они объявили о создании Домашнего Британского чемпионата, который, по сути, стал первым турниром для сборных.

«Идея международных игр исходит от Британии, – говорил автор книги Soccernomics Стефан Шиманьски. – Между 1872 и 1900 годами были сыграны десятки игр между теми, кого мы в Британии называем четырьмя «домашними» нациями, но не было матчей между какими-либо другими странами. И только в самом конце XIX века появились другие страны, которые начали встречаться на международном уровне».

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C ростом популярности международных матчей и включением в них всё большего и большего количества стран появилась необходимость в едином органе, который будет осуществлять контроль за футболом между странами. Так в 1904 году появилась ФИФА, но ассоциации из Великобритании присоединились к ней не сразу, а лишь в 1911-м – сразу вчетвером и на особых условиях. Согласно уставу организации, только одна ассоциация может считаться ассоциацией-членом от страны. В свою очередь, ФИФА определяет страну как «независимое государство, признанное международным сообществом», и это определение не укладывается в четыре разные ассоциации от Великобритании. Но для организации было крайне важно, чтобы создатели футбола были частью международного сообщества, поэтому ФИФА пришлось создать отдельный пункт в уставе, который гласит: «Каждая из четырёх британских ассоциаций признаëтся в качестве отдельного объединения-члена ФИФА».

Ни одна из британских ассоциаций не согласилась бы объединиться в единую сборную, и причины тому скорее политические, нежели спортивные. Для Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса независимые выступления – это своего рода возможность проявить национальную идентичность. Которая из-за их вхождения в состав королевства всё равно стирается. Объединённая команда также стала бы огромным противоречием в тенденции децентрализации, которая набрала ход в последние несколько десятков лет.

Когда на Олимпиаде-2012, которая проходила в Лондоне, Великобритания получила право выставить на футбольный турнир объединённую команду, ассоциации Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии отказались принимать в этом участие (но не запретили своим футболистам присоединиться к этой команде). 13 из 18 игроков той команды были из Англии, пятеро – из Уэльса.

Объединённая команда Великобритании на ОИ-2012

Объединённая команда Великобритании на ОИ-2012

Фото: Julian Finney/Getty Images

Как игроки выбирают, за какую сборную им играть. И как это работает с Великобританией

Долгое время правила ФИФА предусматривали, что игрок имеет право выступать за сборную той страны, гражданином которой является. То есть, если у футболиста было два гражданства, он мог играть за обе сборные – и таких примеров в прошлом веке набралось немало.

В 2004 году в правила впервые внесли изменения. ФИФА разрешила игрокам выступать за юношескую сборной одной страны, а на взрослом уровне – за другую сборную, но при условии, что футболисты подадут заявку на смену гражданства до 21 года. Это открыло портал для массовой натурализации, и уже через несколько месяцев ФИФА пришлось внести поправки: менять гражданство можно, но только если получится доказать «чёткую связь» со страной, в которой игрок не родился, но которую хотел бы представлять. Под подобные связи подходило наличие хотя бы одного родителя или бабушки/дедушки, родившихся в этой стране, или же самостоятельное проживание в ней в течение минимум двух лет. В 2007-м этот срок увеличили до пяти лет, а спустя два года правила ужесточили, отменив возрастное ограничение для тех, кто уже выступал за национальную команду на молодёжном уровне.

Дом ФИФА

Дом ФИФА

Фото: Philipp Schmidli/Getty Images

В 2020-м всё снова поменяли – на этот раз смягчив условия. Сменить спортивное гражданство можно, если получится не только доказать связь со страной, но и ещё если:

  • на момент первого матча за сборную любого уровня у футболиста было гражданство той страны, за которую он хочет выступать;
  • на момент последней игры за сборную любого уровня ему было меньше 21 года;
  • он провёл за сборную любого уровня не больше трёх матчей, включая товарищеские встречи;
  • не вызывался в сборную на матчи финальных турниров чемпионата мира или континентального первенства;
  • с последнего матча за одну сборную любого уровня прошло больше трёх лет, если футболист переехал в страну, за которую он хочет играть, до 10 лет, больше пяти – если переехал позднее.

Поменять сборную можно только один раз – это необратимый процесс.

Сменой спортивного гражданства воспользовалось немало игроков: Марио Фернандес стал футболистом сборной России, Кевин-Принс Боатенг сменил Германию на Гану, Диего Коста – Бразилию на Испанию, Джамал Мусиала – Англию на Германию… Список огромен.

Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Интереснее всего, конечно, как это работает для обладателей паспорта Великобритании, учитывая, что у них нет гражданства Шотландии или Уэльса. Но в данном случае они всё равно не могут просто сказать «хочу играть за Англию», не имея на это определённых оснований.

Так как четыре страны Соединенного Королевства входят в состав ФИФА, то они подчиняются её правилам на тех же основаниях, что и другие ассоциации. Поэтому, если футболист родился в Шотландии, его родители, бабушки и дедушки родились и прожили в Шотландии, а сам он никогда не выезжал за пределы условного Глазго, у него нет шансов попасть в сборную Англии или Уэльса. Но если у другого шотландца, который, допустим, переехал жить в Манчестер, родится там ребёнок, то в будущем этот ребёнок будет иметь возможность выбрать, за кого он хочет играть – за Шотландию или Англию.

На самом деле, бóльшая часть той английской сборной, которая выступает на этом Евро, – футболисты, которые могли бы выступать за другие команды. Деклан Райс, Джуд Беллингем, Гарри Кейн и Энтони Гордон имеют родственные связи с Ирландией, а Гордон ещё и с Шотландией. Но так как все они родились в Англии, выбор был очевиден.

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