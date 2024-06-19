Лейпциг — это не Евро и футбол. Город прославился культовым рестораном, связанным с Гёте

Мы входим, видишь, первым делом

В кабак к гулякам очумелым.

Не унывать — важней всего,

А тут что день, то торжество.

Здесь с неба не хватают звëзд,

Но веселятся до упаду.

Иоганн Гёте, «Фауст»

Лейпциг, который примет четыре матча чемпионата Европы, – один из самых интересных городов турнира. Вчера, 18 июня, главными героями здесь были футболисты сборных Португалии и Чехии. А главные герои города – Фауст и автор знаменитого произведения Иоганн Гёте. Об этом напоминают даже в отелях.

Гёте родился в другом немецком городе – Франкфурте-на-Майне. Так при чём тут Лейпциг? Именно тут Гёте решил написать своё самое культовое произведение. А конкретно – в кабаке «Погреб Ауэрбаха». Этот кабак, согласно одному из американских исследований, входит в топ-5 самых известных заведений мира после «Дворца Цезаря» в Лас-Вегасе, «Хофбройхауса» в Мюнхене, отеля «Захер» и Hard Rock Cafe в Лос-Анджелесе.

Номер отеля Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Кабак был открыт в 1525 году врачом Генрихом Штромером, который переехал в Лейпциг из своего родного городка Ауэрбах. Гёте же оказался в Лейпциге через 200 лет после открытия заведения — в 1765 году будущий писатель приехал сюда в возрасте 16 лет по желанию отца – обучаться юриспруденции. Но это занятие ему быстро наскучило, поэтому Гёте просто веселился в городе. А главным местом для отдыха среди студентов в то время был именно «Погреб Ауэрбаха», в который чаще всего Гёте и ходил. В кабаке мне рассказали, что по легенде Иоганн мог выпить там две-три бутылки вина за день.

Как связаны кабак и Фауст?

Именно там Гёте услышал легенду о чернокнижнике Фаусте. Якобы в 1525 году профессор магии заглянул в «Погреб Ауэрбаха», чтобы отдохнуть. Во время пирушки трактирщик заведения попросил гостей заведения помочь ему вынести бочку с вином из подвала. Фауст сказал, что справится с просьбой в одиночку. Трактирщик не поверил чернокнижнику, но пообещал ему в награду целую бочку вина. В итоге Фауст легко справился с заданием: оседлал бочку, после чего с помощью Мефистофеля вылетел на ней прямиком по лестнице.

Эта легенда так впечатлила Гёте, что он не только решил написать свою версию «Фауста», но и сделал трактир местом действия первой части произведения. Именно в «Погребе Ауэрбаха» по Гёте начинаются похождения Фауста и Мефистофеля.

Что там сейчас?

«Погреб Ауэрбаха» работает и сегодня – это самый популярный ресторан города. Хотя мимо него легко пройти – вход довольно неприметен и находится внутри торговой галереи.

Вывеска «Погреб Ауэрбаха» Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

У лестницы, ведущей в ресторан, стоит скульптура Фауста и Мефистофеля. Левый сапог Фауста блестит, как золотой. Есть примета: любой, кто до него дотронется, обязательно вернётся в Лейпциг.

Скульптура Фауста и Мефистофеля Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Внутри «Погреба» всё напоминает о «Фаусте». Все стены исписаны сценами из трагедии Гёте.

Интерьеры ресторана Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Интерьеры ресторана Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

А то самое белое сухое вино, которое пил поэт, когда услышал легенду, разливают и сейчас. Прямиком из большой бочки, на которой сидит Фауст, готовящийся вылететь из заведения по лестнице.

Бокал этого вина стоит € 7, а в целом средний чек — около € 25. Но, поверьте, атмосфера там того стоит.