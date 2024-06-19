Огненный камбэк Португалии на Евро! Но вместо Роналду затащили запасные

Сборная Португалии стартовала на Евро-2024 с волевой победы над Чехией. Криштиану Роналду стал первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах Европы. А 41-летний центральный защитник португальцев Пепе – самым возрастным игроком в истории Евро.

Только на первых минутах игра команд Роберто Мартинеса и Ивана Гашека была более-менее равной. Затем сборная Португалии своим владением посадила чехов достаточно глубоко на их половину поля. Победители Евро-2016 владели мячом 75% времени. Интересную роль от испанского тренера получил левый латераль Жоау Канселу. При владении Жоау смещался в левый полуфланг, в центр поля и даже ещё правее. А на фланге зажигал дуэт Рафаэл Леау – Нуну Мендеш (левый центральный защитник).

Первые два момента сборная Португалии создала как раз за счёт индивидуального мастерства Леау. На восьмой минуте после подачи вингера «Милана» впервые пробил по воротам Роналду. Но у Криштиану не получилось как следует подстроиться под мяч, и удар головой вышел кривоватым. Вообще, создавалось впечатление, что иногда португальцы в потенциально голевых ситуациях слишком спешили – настолько сильным было у них желание поскорее забить. Они и издали били часто (четыре дальних удара из девяти до перерыва).

Криштиану Роналду в игре Фото: Dan Mullan/Getty Images

Роналду оказывался в центре внимания ещё в нескольких эпизодах. Однажды здорово обострил, тонко сыграв пяткой на подступах к штрафной. Не реализовал выход один на один после чудо-паса из глубины от Бруну Фернандеша. Правда, гол, скорее всего, не засчитали бы, поскольку Криштиану чуть-чуть залез в офсайд. А в компенсированное время он нанёс хороший обводящий удар – голкипер Индржих Станек потащил.

Сборная Чехии за тайм ограничилась одним неточным ударом. Выход из обороны при помощи длинных передач на нападающих Патрика Шика и экс-игрока «Локомотива» Яна Кухту, как правило, завершался браком. Даже такие крепкие центрфорварды выигрывали мало единоборств у Пепе и компании. Натурализованный бразилец, как бы смешно это ни звучало в его возрасте, работает на будущее. На днях «Порту» объявил, что не продлит с ним контракт.

После перерыва игра ехала по тем же рельсам. Португальцы много контролировали мяч, а чехи терпели в обороне и надеялись на редкий шанс в контратаке. Первым тревожным звонком для команды Мартинеса стал момент Шика, когда Рубен Диаш подсунул мяч Канселу, который не привык работать в центре поля под давлением и ошибся. Тогда чехи не забили, но на исходе часа игры мяч всë-таки влетел в сетку ворот Диогу Кошты. В этом эпизоде Леау проспал подбор, один из центрхавов сместился на подстраховку, и Лукаш Провод остался без оппонента перед штрафной. Чех красиво в касание забил ударом от штанги.

Бруну Фернандеш Фото: Alex Livesey/Getty Images

Сборная Португалии пропустила, когда максимально увеличила давление. Летели кроссы на Роналду, однако чехи снимали весь верх. Сам Криштиану, исполняя опасный штрафной, отправил мяч прямо в руки Станеку. Но в середине второго тайма неудачная игра голкипера помогла португальцам отыграться. Владимир Цоуфал всё же проиграл в собственной штрафной воздух Мендешу, а Станек не стал ловить мокрый из-за дождя мяч и отбил его — прямо в своего защитника Робина Гранача. Рикошет – автогол. Уже третий на турнире. Автогол – пока «лучший бомбардир» Евро-2024.

Всё вернулось к прежним настройкам. Сборная Чехии защищала ничью, а португальцы, даже подустав, давали понять своей игрой, что их этот результат совершенно не устраивает. При 75% владения команда Мартинеса забила за пять минут до конца. Канселу из правого полуфланга вырезал кросс, Роналду пробил головой, мяч рикошетом от земли попал в штангу, а свежий Диогу Жота (поменявший Леау) преуспел на добивании. Однако оказалось, что Криштиану испортил всю малину – опять попал в офсайд!

Но португальцы объективно наиграли на второй гол и всё же вырвали победу на 90+2-й минуте. Сумасшедшая концовка! Сыграли ещё две замены, сделанные Мартинесом. Эта голевая атака пришла уже слева, Педру Нету сделал пас, мяч отлетел от главного неудачника матча Гранача к Шику Консейсау (сыну Сержиу Консейсау, героя Евро-2000), и тот покатил его в сетку.

Роналду завершил матч с 32 касаниями мяча, включая пять в штрафной соперника, пятью ударами (три — в створ) и двумя передачами под удар. Криштиану, пусть и ушёл с поля без гола, показал приличную физическую готовность.