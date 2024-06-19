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Евро-2024: результаты 18 июня 2024, обзор матчей, календарь, таблица, группа F: Турция — Грузия, Португалия — Чехия

Трагедия Грузии и счастье Роналду. Что творится на чемпионате Европы — 2024
Михаил Рождественский
Что творится на чемпионате Европы — 2024
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Турция и Чехия бились до последнего, но повезло не всем.

Позади уже пятый день чемпионата Европы по футболу! Он подарил нам два матча и несколько сюжетов. Рассказываем о главном в традиционном дайджесте.

Что происходило на Евро накануне:
Травма Мбаппе, трагедия Бельгии и разгром Украины. Что творится на чемпионате Европы
Травма Мбаппе, трагедия Бельгии и разгром Украины. Что творится на чемпионате Европы

Исторический матч Грузии — шедевр. Но в итоге и трагедия

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Грузия
1:0 Мюльдюр – 25'     1:1 Микаутадзе – 32'     2:1 Гюлер – 65'     3:1 Актюркоглу – 90+7'    

Грузинская сборная впервые в истории пробилась в финальную стадию Евро, поэтому дебютный матч с Турцией будоражил с самого утра. Разволновалась даже погода — Дортмунд ближе к игре начало заливать, и стадион превратился в огромный бассейн. Ещё и фанаты умудрились подраться прямо на стадионе.

Подробнее о безумных событиях перед игрой:
Беспорядки на стадионе и адский потоп. Перед стартом Грузии на ЧЕ творился какой-то трэш
Беспорядки на стадионе и адский потоп. Перед стартом Грузии на ЧЕ творился какой-то трэш

Несмотря на весь экшен, матч всё же состоялся. И это было прекрасно! Атакующий футбол от обеих команд, несколько голов, как минимум два — безумно красивые. Довольны должны быть все нейтральные зрители.

Радость после гола сборной Турции

Радость после гола сборной Турции

Фото: Matteo Ciambelli/Getty Images

Грустно только грузинским футболистам и болельщикам. Сборная билась и была максимально близка к тому, чтобы сравнять счёт на последних минутах, но вместо этого получила гол в пустые ворота перед самым финальным свистком.

Если забыли, на Евро в плей-офф, помимо топ-2 команд из каждой группы, выходят и четыре лучшие сборные с третьих мест. Соответственно, для Грузии ещё ничего не потеряно. Но шансы всё равно снизились — впереди игры с неуступчивой Чехией и грозной Португалией. А вот Турция максимально близка к 1/8 финала.

Остальные сюжеты с матча в Дортмунде:
Лучший матч Евро. Грузия и Турция выдали великолепие Лучший матч Евро. Грузия и Турция выдали великолепие
Самый красивый гол Евро забил вундеркинд «Реала». Статистики, как у него, просто не бывает Самый красивый гол Евро забил вундеркинд «Реала». Статистики, как у него, просто не бывает

Роналду хотел отметить рекорд голом, а получил бойню с аутсайдером

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Провод – 62'     1:1 Гранач – 69'     2:1 Консейсау – 90+2'    

Криштиану вышел на поле на шестом (!) Евро в своей карьере. Безумный показатель, если вдуматься. Но личного праздника не получилось. Португальцы начали давить аутсайдера, однако Чехия отчаянно отбивалась. А во втором тайме обнаглела и забила.

Португалии хватило семи минут, чтобы отыграться. Хотя забил не португалец — на этом Евро снова царствует автогол.

Португальцы празднуют первый гол

Португальцы празднуют первый гол

Фото: Peter Lous/BSR Agency/Getty Images

Впрочем, легче от этого фавориту не стало. Чехия продолжила биться, и решать пришлось на последних минутах. Сначала после удара Роналду в штангу мяч в ворота добил Жота, но гол отменили — офсайд. А вот на 90+2-й минуте всё было чисто — подсуетился молодой Консейсау, игрок «Порту» и сын… главного тренера «Порту». Интересная карьера у парня!

Пускай Роналду и не забил в столь знаковом матче, своё дело португальцы сделали. Для выхода в плей-офф теперь нужно совсем немного, и за два матча они наверняка управятся. Чехия же показала, что статус аутсайдера ничего не значит. Ждём борьбы в оставшихся турах.

Это и правда было мощно!
Огненный камбэк Португалии на Евро! Но вместо Роналду затащили запасные
Огненный камбэк Португалии на Евро! Но вместо Роналду затащили запасные
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