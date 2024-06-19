Главные события 1-го тура Евро-2024. От громких рекордов до травмы Мбаппе

1-й тур Евро-2024 завершён. Какие события прошедших пяти игровых дней запомнились вам больше всего? Есть из чего выбирать, так как этот чемпионат Европы едва ли не каждым своим матчем подбрасывает темы для обсуждения.

Давайте определим главное событие старта турнира. Участвуйте в голосовании и пишите свои мнения в комментариях. Мы предложили на выбор, пожалуй, все самые интересные хайлайты 1-го тура чемпионата Европы.

В ходе голосования события будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.