Грузии теперь будет сложно зацепиться за плей-офф, а Португалия уже почти там.

Расклады на выход из всех групп ЧЕ-2024 после 1-го тура. У кого больше всего проблем?

1-й тур группового этапа Евро-2024 завершён! Множество ярких матчей, голов и неожиданных результатов — пока что турнир полностью соответствует высоким ожиданиям. Мы уже подвели промежуточные итоги во всех группах, кроме последней.

Кстати, вот они:

Группа F

Прошедший день дал ясность и насчёт первых раскладов в квартете F. Грузия попала на турнир впервые в истории и показала себя боеспособной. Но всё-таки уступила Турции (1:3). В первом тайме голами обменялись Мюльдюр и Микаутадзе. Причём после забитого мяча турецкого защитника сразу же отличился и Йылдыз, однако ювентиец немного залез в офсайд — 2:0 к 28-й минуте не случились. Во второй половине матча Гюлер снова вывел Турцию вперёд. Грузины давили и могли сравнять счёт, однако штанга и перекладина были не на их стороне, а на последних секундах Актюркоглу убежал в контратаку и поразил пустые ворота.

Сборная Грузии в матче с командой Турции Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Португалия ожидаемо убрала с пути Чехию (2:1), но как же ей было непросто! В первом тайме моментов практически не было (за исключением выхода один на один Криштиану), а в середине второго неожиданно отличился дальним ударом Провод. Фавориты быстро отыгрались благодаря автоголу Гранача. Вскоре Жота вроде бы вывел их вперёд, но Роналду во время голевой атаки немного залез в офсайд. Спас Португалию в добавленное время только-только вышедший на замену Консейсау. Шику, сын того самого Сержиу, который оформлял хет-трик в матче с немцами на Евро-2000.

Теперь португальцам для гарантированного первого места в группе нужно обыграть Турцию, и тогда последний тур станет для них товарищеским. Ведь при равенстве очков на первый план выходят личные встречи. Аналогичная ситуация и у Турции. Хотя в любом случае при нынешнем формате Евро даже ничья гарантированно приведёт обе команды в плей-офф.

Что касается Грузии и Чехии, им в двух ближайших матчах нужно набрать минимум три очка и подравнять разницу мячей, так как именно она станет ключевой в разборках с другими командами с третьих мест. В этом плане хуже ситуация у грузин. Между собой эти сборные сыграют исключительно на победу, поэтому ждём настоящую бойню.

Группа F Фото: «Чемпионат»

Расписание 2-го тура в группе F

Грузия — Чехия, 22 июня, 16:00 мск;

Турция — Португалия, 22 июня, 19:00 мск.