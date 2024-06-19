Внезапный жест грузин, заложенные уши и лучшая арена. Феномен ЧЕ – в игре Грузии и Турции

Ожиданий у меня не было вообще. Турция – Грузия. Ещё и 1-й тур. Англию с Сербией ждали все, Польша – Нидерланды смотрелось неплохо, Австрия – Франция звучало многообещающе. Ещё и шотландцы на каждом шагу по пути на вокзал. Накануне вечером смотрел футбол в их компании в центре Дюссельдорфа. Ну как смотрел… В общем, уже ждал, когда поеду с ними в Кёльн на 2-й тур. Но сначала Турция – Грузия.

День по традиции начинается с попытки угадать, насколько сильно сегодня задержится поезд. В 2021-м году «Дойче Бан» возил пассажиров с пунктуальностью 80%. В 2023-м было уже меньше 60%. У меня в 2024-м три опоздания из трех поездок. Но в этот раз ерунда – всего минут 15. Ну и платформу в последний момент перенесли, пришлось побегать по вокзалу.

Куда пойти в Дортмунде? Читаю про бывшую пивоварню, которую превратили в арт-галерею, сталелитейный завод, переделанный в цифровую выставку, Немецкий музей футбола… Что? А что-то в этом есть. Национальный футбольный музей – не в Берлине и не в Мюнхене. Он там, куда случайно не заедешь. Нужно действительно любить футбол, чтобы оказаться в Дортмунде. Но если уж доехал, то не пропустишь. Это первое здание, которое встречает на выходе с вокзала.

Фото: Филипп Кудрявцев, «Чемпионат»

Музей шикарный. Не такой, что не обойти за полдня, однако есть и много поводов застрять. Например, экспозиция «Место преступления: Уэмбли-66». На витрине пронумерованы действующие лица и свидетели, расписаны показания, разложены материалы дела и улики, сбоку надпись «расследование». Читаешь, смотришь все существующие в природе повторы гола Джеффа Херста и жмешь на кнопку: прав или не прав бы Тофик Бахрамов. Англичане голосуют «за», шотландцы – «против» (ничего нового). Пока 56-44% в сторону здравого смысла. Англичане, кстати, держат перекладину ворот, от которой отскочил мяч, экспонатом на «Уэмбли» – гордятся. Немцы придумали ещё круче: забрали из Рима кусок газона – точку пенальти, с которой Андреас Бреме забил победный гол в финале ЧМ-1990. Зал нового времени украшает футболка почти родного для Дортмунда Марио Гетце с другого триумфального финала, а ещё огромный расчерченный ватман – ежедневное расписание сборной Германии на ЧМ-2014. Составил и заполнил лично Йоахим Лев. В последней клетке время финала, имя соперника и приписка «ЧЕМПИОНЫ».

Фото: Филипп Кудрявцев, «Чемпионат»

Дортмунд – самое нечемпионское место двух последних лет, а может, и больше. Турция и Грузия тоже мыслят дортмундскими категориями сенсаций. Но турки чувствуют себя заметно свободнее. Дают прокричать «Са-карт-ве-ло» небольшой группе соперников, а потом без проблем заглушают её своим «Туркие!». Мой билет – в самое сердце грузинского фан-сектора, небольшого островка… Не в море – в настоящем вулкане. Я уже лет 20 не брал леденцы в самолет, а вот тут бы пригодились – уши от свиста заложило уже с выходом грузин на разминку.

Фото: Филипп Кудрявцев, «Чемпионат»

Всем стадионом были освистаны грузинский гимн и состав. Реакция удивила: актив фанатов Грузии поднимает и скрещивает руки: «Не свистим в ответ!» Гимн Турции слышно без помех. Обратный отсчёт, и с первым ударом по мячу жёлтая красная «стена», напротив, воспламеняется и начинает ходить ходуном. Картина впечатляющая, но нечёткая: красная стена расплывается за стеной тропического летнего ливня. Огонь и вода в наличии, а на земле категорически не хватает воздуха. С первых минут на поле идёт рубилово. Оно сужается до размеров эпизода, на мяче почти всегда не меньше трёх человек, контакт за контактом, отбор за отбором. Наконец, после долгого доминирования оппонентов грузинский угол заглушает весь стадион. Стюарды и продавцы хот-догов в подтрибунке уверены, что счёт открыт. Но это всего лишь празднование углового.

Как отмечается гол, мы узнаем совсем скоро. Траекторию мяча после удара Мюльдюра можно показывать в местном музее, а вживую с противоположной трибуны она впечатляет так, что первый рефлекс – вскочить и аплодировать. Я осекаюсь, но на стадионе есть кому ликовать. Турки наглядно показывают расклад сил на трибунах. На ушах 9/10 стадиона. И через две минуты по новой – ровно до фиксации офсайда. Спасибо технологиям за спасённый матч: на 2:0 всё могло закончиться.

Фото: Филипп Кудрявцев, «Чемпионат»

Грузия поразительно не похожа на новичка больших турниров. Не плывёт от счёта, от давления трибун, от жёсткой игры. Даже наоборот — в каждом единоборстве заряжает батарейки и свой фан-сектор. А может, такое бесстрашие и дано лишь новичкам. Помогает арбитр аргентинец Факундо Тельо, единственный приглашённый с другого континента. Игра диктует не свистеть в пограничных ситуациях, а он игру слушается. На том грузинском угловом я задумался, каким же лютым будет празднование гола – и вот оно. Честное слово, как будто ликование гостевого сектора «Наполи» в Турине, «Ливерпуля» в Манчестере или «Спартака» в Питере. А не так уж их и мало! А ведь могут и всех перекричать! Обмен энергией футболистов с трибунами идёт на пользу: до конца первого тайма Грузия точно опаснее и увереннее. Первый гол в истории забили – почему бы впервые не выиграть? Скандирование «Сакартвело» за 45 минут на трибуне я слышу чаще, чем слово «евро» за весь турнир, причём во всех смыслах и обстоятельствах. И теперь не только я, но и весь стадион. Турки отвечают только эпизодическим свистом.

Фото: Филипп Кудрявцев, «Чемпионат»

Почти весь второй тайм ловлю себя на мысли: «Групповой этап – лучшее время на Евро». В полуфинале такого не будет. Полуфинал надо смотреть дома с повторами элегантных движений Мбаппе и с заметками тактических экспертов, которые помогут понять, что происходит в голове у Саутгейта на крупных турнирах (уже восьмой год). А у нас Турция – Грузия: бей, беги, руби, ори. Вилли Саньоль и Винченцо Монтелла – главные звёзды своих команд, но такое впечатление, что игрой руководят не они, а просто страстный азарт. Шедеврам тоже находится место: гол Гюлера (по мне, кстати, не лучше, чем Мюльдюра) запускает новую акустическую атаку. Сам вундеркинд катится на коленях к грузинскому сектору. Спокойствие и самообладание. Ни свиста, ни неприличных жестов. По такой игре они оправданны, никто бы и не обиделся, но нет. Респект.

И отдельный респект за концовку. В более опытной команде Мамардашвили («Ма-мар-да», как скандировали ему фанаты) остался бы в воротах – всего 1-й тур, потом ещё считать разницу мячей. Но сердце приказало, Саньоль разрешил или не успел запретить. Вспомнили про погоду: неуклюжая обработка мокрого мяча – перехват – 3:1 – выдыхаем. Турки бегут в один угол, а сборная Грузии всем составом идёт в наш соседний. Там снова шум. Аплодисменты, благодарности, подбадривания. Достойные поражения начинают раздражать только со временем, а поначалу они приносят гордость. Буквы B E L I E V E, связанные в огромную гирлянду, фанаты сворачивают не навсегда. Они вернутся верить совсем скоро.

Фото: Филипп Кудрявцев, «Чемпионат»

В матче Грузия – Турция заложен феномен Евро. Он не заинтересует вас без этой обложки, и вы тем более не будете рваться на него на стадион. Кстати, идеальный стадион для такой игры — и, пожалуй, идеальный стадион вообще. «Вестфаленштадион» похож на огромный металлический ящик, он никогда не выиграет архитектурных наград. Но как же там классно смотреть футбол! Удобный доступ, прекрасный обзор со всех 80 тысяч мест (окей, «стену» заставили креслами, поэтому на Евро вместимость уменьшилась), ровно ноль лишних деталей. И футбол там был чистым и искренним. Турция – Грузия. Кто бы мог подумать?