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3 самых быстрых гола в истории ЧЕ
3 самых быстрых гола в истории ЧЕ
В 1-м туре группового этапа Евро-2024 был забит самый быстрый гол в истории турнира. Албанцы отметились мячом на 23-й секунде. А какие голы ещё вошли в тройку наиболее быстрых на ЧЕ?
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3-е место — Эмиль Форсберг, сборная Швеции
3-е место — Эмиль Форсберг, сборная Швеции
На Евро-2020 Эмиль Форсберг забил гол в ворота сборной Польши (3:2) спустя 1 минуту 23 секунды после старта матча.
2-е место — Дмитрий Кириченко, сборная России
2-е место — Дмитрий Кириченко, сборная России
На Евро-2004 Дмитрий Кириченко отметился голом в ворота Греции (2:1) спустя 1 минуту 7 секунд после начала матча.
1-е место — Недим Байрами, сборная Албании
1-е место — Недим Байрами, сборная Албании
На Евро-2024 Недим Байрами забил гол в ворота сборной Италии (1:2) спустя 23 секунды после начала встречи.
3 самых быстрых гола в истории чемпионатов Европы
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