3 самых быстрых гола в истории ЧЕ

В 1-м туре группового этапа Евро-2024 был забит самый быстрый гол в истории турнира. Албанцы отметились мячом на 23-й секунде. А какие голы ещё вошли в тройку наиболее быстрых на ЧЕ?