Сазонов заряжает на матче Грузии. Видео
Российский и грузинский защитник Саба Сазонов приехал на Евро-2024. Вы посмотрите, как футболист заряжал на фан-секторе во время матча с Турцией (1:3).
Саба Сазонов заряжает вместе с фанатами на матче Турция — Грузия. Видео
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