«Роналду и в 39 незаменим, а Кроосу надоело играть». Итоги 1-го тура Евро-2024 с Орловым

Геннадий Орлов комментировал 17 Олимпиад, освещал с места событий шесть чемпионатов мира и семь первенств Европы по футболу. А зрителем видел ещё больше крутых состязаний. Кому-кому, а ему есть с чем сравнивать. Разбираем с прославленным комментатором 1-й тур Евро-2024 в Германии.

— Начнём со свежака. Турция — Грузия — самый страстный и зрелищный матч чемпионата?

— Во всяком случае один из. Грузины очень приятно удивили умением играть в футбол. К ним в 2023 году пришёл Саньоль. Выдающийся был правый защитник сборной Франции и «Баварии». И он собрал этих ребят со всего мира буквально.

Яркий пример — Жорж Микаутадзе. Парень родился в грузинской семье, но во Франции, и окончил академию «Лиона», одну из лучших в Европе. Сейчас принадлежит «Аяксу», но играет за «Метц» в аренде. Ну очень интересный нападающий — с обводкой, видением поля. Очень он мне понравился. И он же гол забил. А пас Микаутадзе дал Кочорашвили, который приписан к испанскому «Леванте». Добавьте сюда Хвичу Кварацхелию и хорошего вратаря. У грузин на самом деле очень перспективная сборная. И играет интересно. Хотя они проиграли 1:3, какие могут быть претензии к игрокам? Самоотдача 100-процентная, первый в истории гол на большом чемпионате забили. И вполне могли уйти от поражения в концовке — моменты-то были. Пожелаю им успехов. Уверен, они где-то кому-то ещё испортят настроение.

Жорж Микаутадзе Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Но родные стены на этом чемпионате есть не только у сборной Германии. У турок — тоже. Турецкая диаспора там очень обширная, и большинство этих людей болеет футболом. Не удивлюсь, если для них и отдельные фан-зоны в стране сделают. В любом случае в Германии команда Турции чувствует себя как дома.

Отдельно скажу про Арду Гюлера. Он же побил рекорд (стал самым молодым автором гола в дебютном матче в финальной стадии Евро. — Прим. «Чемпионата»). Мальчишке всего 19 лет, а он уже в мадридском «Реале». Я часто повторяю фразу: тренер должен сочетать в себе два таланта — педагога и футбольного специалиста. Анчелотти почему столько всего выиграл? Потому что сильный педагог! Вот он позвонил Гюлеру до игры и поддержал морально. Вроде бы пустячок, но он лишний раз подчёркивает дар Анчелотти. Окрылённый Гюлер потом вышел и забил красивейший гол грузинам.

— Кто ещё из молодых на старте порадовал?

— Беллингем. 21 год, но он лучшим был в первом матче англичан. А почему Роналду целовал после забитого гола Шику Консейсау? Криштиану же с его отцом Сержиу ещё играл за сборную. На 90-й минуте парня выпустили, и он решил судьбу такого трудного матча. Бывают такие люди, которые попадают в нужное время в нужное место. Португальцы, конечно, на голову сильнее чехов. Там такие полузащитники — Витинья, Фернандеш! Левый центральный защитник — тоже молодой, Нуну Мендеш. И два ветерана: Пепе, которому уже 41 с чем-то, и, наконец, Роналду. Я слышу дискуссии болельщиков, специалистов. Кто-то уже заявил, что в 39 лет Криштиану до конца турнира не доиграет. Не знаю, доиграет или нет, но против Чехии у него пять ударов по воротам — больше всех в матче — и 100% точных передач. И мы видели, как он двигается. Человек в прекрасной форме и сейчас незаменим для португальцев. На людей давят цифры — 39 лет. Ничего подобного, могут быть исключения.

Ещё одно такое исключение — это Н'Голо Канте. Я люблю его как футболиста. Он ещё в сенсационном «Лестере» хозяйничал в центре поля. Опорный полузащитник — одна из главных фигур в современном футболе. Сам Дешам в «золотой» сборной Франции 1998 года был великолепным опорником, одним из лучших в мире на этой позиции. И этот самый Дешам после первого матча Франции на Евро говорит, что Канте творил чудеса, хотя обычно Дидье сдержан на комплименты. Видите, сколько игроков я назвал. Это говорит о том, что чемпионат интересен.

— А хозяева турнира, немцы, разве не произвели впечатления?

— В первом-то матче шотландцы откровенно растерялись. Всё-таки эта команда в Европе не первой и даже не второй десятки, а скорее третьей, на уровне России. Но у немцев сейчас всё сложилось: состав, домашний чемпионат, не очень сложная группа. Пока они играют здорово. Интересно, как дальше пойдут. Всё-таки у немцев победная психология развита, как ни у кого другого. Я в футболе давно, с 1960-х годов, и могу сравнивать. Недаром говорят: в футбол играют все, а побеждают немцы.

— Как вам суперветераны «Реала» Кроос и Модрич?

— Кроос в своём репертуаре: 102 передачи — 101 точная. Понимаете, какого уровня это полузащитник?! У центральных защитников всегда высокий процент точности передач, потому что их мало атакуют. Но Кроос играет вперёд, обостряет — фантастический игрок! И потом — как он спокоен. При этом сам сказал, что будет заканчивать. Юрий Палыч Сёмин удивился: «Как можно в такой форме уходить из футбола?» Я думаю, Кроосу просто надоело. Человек выиграл всё, что только можно. Если сейчас ещё и Кубок Европы возьмёт, это будет великолепная точка в карьере. Тони правильно делает: надо уходить вот так. Не цепляться за заработки. Когда мы играли, ветераны поучали: «Ребята, играйте, пока не сотрутся колени. Кто вам ещё такие деньги даст?» Но здесь это не работает. Другая психология.

Тони Кроос Фото: Lars Baron/Getty Images

— А Модрич не затянул с уходом?

— Модрич тоже уникальный человек. Он же совсем недавно выходил за «Реал» и соответствовал уровню.

— Прошла информация, якобы после матча с румынами футболисты сборной Украины попросили тренера Реброва выйти из раздевалки. Можете предположить, что там происходило?

— А я вам скажу, что происходило. Этот же принцип ещё в Советском Союзе работал. И в моей молодости подобное было в порядке вещей. В такие моменты игроки просили: «Тренер, выйди, а мы разберёмся сами». И они друг другу, как говорится, втыкали.

По большому-то счёту все в команде заинтересованы в том, чтобы зарабатывать деньги. И когда кто-то недорабатывает, не добегает, он за это огребает от своих партнёров по полной. И сейчас такое происходит.

Мне кажется, Ребров не угадал с составом. Там всё-таки есть хорошие ребята. Но Украина явно сыграла ниже своих возможностей. Может быть, перегорели, не знаю. Однако команда была вяловата. Непонятные ошибки допускали. А при крупном счёте просто руки опустили. Поэтому игроки и решили провести внутренний разбор полётов и сказать друг другу в глаза всё, что думают. И хорошо, что без тренеров. Они сами должны собраться, настроиться и в следующем матче выйти и исправиться. Для любой команды это абсолютно нормально, и особенно для сборной.

— Не видно у украинцев такого лидера, каким раньше был сам Ребров или его товарищ Шевченко?

— Я большего ожидал от Довбика. Он очень хорошо играет в Испании, лучший бомбардир. Данные у парня великолепные: здоровый, высокий и достаточно для своего роста ловкий, координированный. В технике есть пробелы, но в данном случае дело скорее в психологии. Когда речь идёт про лидеров, лучше говорить, не как было, а смотреть, что произойдёт дальше. Если они себя проявят, значит, мастера. Команда-то перспективная.

Потом Лунин, вратарь. Ты же из «Реала» — как можно такие мячи пропускать? Хотя Доннарумма тоже успел грубо ошибиться. В России тут же стали писать: ну всё, наш Сафонов съест его в «ПСЖ» (смеётся). Это ещё раз подтверждает мою мысль: чемпионат Европы — особый турнир, и к нему нужно тщательно готовиться.

Андрей Лунин Фото: Catherine Ivill — AMA/Getty Images

— Личный топ фаворитов Евро пересмотрели после первых игр?

— Всё больше склоняюсь к мысли, что французы выиграют холото. Мбаппе сделают маску, и он будет играть. Может быть, ближайший матч пропустит, но через один уже нужно будет выходить. Мне самому ломали нос, когда играли в футбол. Если нет сильного сотрясения, через несколько дней можно выходить на поле. Будем надеяться, что и Мбаппе будет играть. Он нужен сборной Франции. У них хорошая команда.

— Но без Мбаппе — немного не та?

— Конечно. Мбаппе — это очень серьёзный довесок. Обратите внимание: он не только капитан и бомбардир, но и командный игрок. Бежит и направо, и налево, и назад отходит. Такие исполнители всегда больше ценятся. Современный футболист.

Сегодня все амплуа размываются. Из Москвы агенты хотят продать в «Зенит» одного человека — не буду называть фамилию. Говорят: «Высокий футболист, будет цепляться за мячи, как Дзюба». Ребята, ну вы посмотрите, какого роста сейчас центральные нападающие. И вспомните команду «Манчестер Сити». Время Левандовского, Жиру и прочих рослых нападающих проходит. Сейчас на первый план вышла скорость. А на голову надо просто отдать точный пас — тогда и невысокий футболист отправит мяч в ворота.

— Франция — понятно. Кто ещё может взять трофей?

— До старта я англичан в топ-3 включал, а сейчас говорю: Франция, Германия. И, может быть, Португалия. Там от сетки многое будет зависеть. А Англия… Вспомните Гвардиолу, Клоппа — лучших тренеров. Они живут игрой. А у Англии сидит на лавке человек с отстранённым видом. Хотя у англичан хороший набор футболистов. Но игра не выстроена, тактики нет, которая бы их объединяла.

Гарет Саутгейт Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

— Три года назад футбол Саутгейта тоже разносили, а он до финала дошёл.

— Потому что футболисты классные. Тот же Кейн — мастер, человек-гол. Это же вообще уникальный случай, чтобы англичанин играл и столько забивал за «Баварию».

— Главное разочарование 1-го тура?

— Шотландцы, конечно. Они руки опустили, и немцы их просто добили. Разного класса оказались команды. Я всегда говорю: чемпионат Европы по накалу борьбы за победу в каждом матче всегда превосходит чемпионат мира. Там больше команд разного уровня на групповой стадии и, как следствие, крупных счетов. А в Европе всё очень близко, и все друг друга очень хорошо знают. Поэтому да, шотландцы разочаровали.

— А бельгийцы?

— Там судьбу матча решил чип, внедрённый в мяч. Бедняге Лукаку два мяча не засчитали. Но и эта сборная Бельгии — не та, что в предыдущем цикле. Она же ещё недавно была на первом месте в рейтинге ФИФА. А эта команда своей игрой совсем не впечатляет. Однако это ещё не разочарование. Они ещё, конечно, поборются.

— Сербы выйдут наконец из группы?

— Я хочу предупредить болельщиков Сербии и Албании. Обе команды по игрокам приличные, но и те, и другие играют на грани фола, и чаще грубо, даже жестоко. Футбольный глаз сразу видит, когда человек играет в мяч, а когда хочет, образно говоря, убить соперника. После 1-го тура судейский комитет, конечно, обратит на это внимание. В нескольких эпизодах им не додали жёлтых карточек, которые могли превратиться в красные. Теперь за ними будут следить придирчивее — и будут наказывать. А что касается страсти, физических кондиций — и одни, и другие здорово подготовлены. По эмоциональному состоянию они как немцы были. Поэтому они способны ещё выстрелить, по крайней мере, сербы.

— Из двух экс-советских республик у кого больше шансов на выход в плей-офф?

— По уровню технической оснащённости ведущие грузинские игроки даже превосходят украинцев. В южных советских республиках во все времена ребята потехничнее были, чем даже на Украине, в Москве. Месхи, Метревели, Гуцаев — у грузин всегда было больше всех технарей. Они в этом схожи с итальянцами. И эта традиция у них держится. Но именитых, опытных футболистов в сборной Украины сейчас побольше. Многие играют в Европе. Из группы украинцы могут выйти, грузины — вряд ли. Всё-таки для них это первый большой турнир. Они уже молодцы.

— Есть ощущение, что команда Карпина была бы далеко не худшей в Германии?

— Нет такого ощущения. У нас нет защитников. Надо реально смотреть на вещи. У нас Осипенко считается лучшим, но вы посмотрите, как он срывается с места. Встанет рядом быстрый форвард — и что он будет делать? Не надо себя обманывать. Да и некорректно сравнивать — мы же не играем там, что тут говорить? У нас же в чемпионате все центральные защитники — иностранцы. Назовите мне хоть одного российского центрального защитника, достойного символической сборной сезона.

— Может быть, Дивеев?

— А сколько ЦСКА мячей пропустил? Я к Дивееву отношусь с огромным уважением. Он после травмы, подаёт надежды. Но у нас многие подают надежды. Пиняев вроде бы начал играть, а на самом деле в «Локомотиве» сейчас лучший Глушенков. Рост игроков и от тренера, и от возможностей самого футболиста зависит. Он же и сам должен совершенствоваться и помогать прежде всего себе, а не довольствоваться тем, чего достиг. Это же у нас сейчас главная проблема: футболисты с российским паспортом получают хорошие контракты и вдруг тормозят, начинают меньше тренироваться, считая, что уже всего достигли. Возьмите историю с Волковым из «Краснодара». Как он начинал — как лёгкий конь мчался по флангу! А сейчас в основной состав не попадает. Что произошло? Когда о 20-летних начинают хорошо говорить, у многих голова едет. Это тоже серьёзная проблема.