Особое достижение

Гюлер стал самым молодым футболистом, забивавшим в дебютном матче на Евро. Арде это удалось в 19 лет 114 дней. Предыдущим рекордсменом был Криштиану Роналду, который отметился забитым мячом в 19 лет 128 дней на ЧЕ-2004 во встрече с Грецией (1:2).