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Гюлер побил крутой рекорд Роналду на Евро
Гюлер побил крутой рекорд Роналду на Евро
Арда Гюлер в матче Турция — Грузия (3:1) побил крутой рекорд Криштиану Роналду. 
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Особое достижение
Особое достижение
Гюлер стал самым молодым футболистом, забивавшим в дебютном матче на Евро. Арде это удалось в 19 лет 114 дней. Предыдущим рекордсменом был Криштиану Роналду, который отметился забитым мячом  в 19 лет 128 дней на ЧЕ-2004 во встрече с Грецией (1:2).
Гюлер побил крутой рекорд Роналду на ЧЕ. Достижение держалось 20 лет!
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