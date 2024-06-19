В Албании родились только 8 из 26 игроков сборной. Других помог найти специальный алгоритм

Для сборной Албании Евро-2024 стал вторым в их истории – до этого они отбирались на турнир во Франции в 2016-м. Оба раза главные тренеры албанской сборной – итальянец Джанни Де Бьязи тогда, бразилец Силвиньо сейчас – удостоились за это достижение высшей награды от страны: им торжественно присвоили гражданство Албании. Во Франции албанцы далеко не забрались: с одной победой и двумя поражениями они вылетели сразу после группового этапа. Но даже это уже было успехом для страны, которая до этого никогда не участвовала в крупных турнирах, и послужило толчком для развития футбола.

На следующий Евро албанцы отобраться не смогли, но в федерации не отчаялись – с 2017 года там работали над инструментом, который бы позволил сборной преобразиться. В 2023-м главным назначили Силвиньо, который работал с Роберто Манчини в сборной Италии, и, открыв ему все карты уникальной базы данных, поставили перед ним задачу – выйти на Евро-2024. Бразилец успешно с этим справился и привёз сборную Албании в Германию. Второй раз подряд Албании не повезло с группой: в прошлый раз они попали к Франции, Швейцарии и Румынии, а в этом году всё сложилось ещё хуже – Хорватия, Италия и Испания. Но в 1-м туре с Италией албанцы сразу же заявили о себе, а заодно и вписали себя в историю: Недим Байрами поразил ворота Джанлуиджи Доннарумы уже 23-й секунде, забив самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. Во 2-м игра Албании выглядела уже не как заявление о себе, а как крик: сборная выигрывала у Хорватии, дважды пропустила, но всё-таки сравняла счёт в добавленное время!

Для страны, население которой не дотягивает даже до 3 млн человек, это большой успех. А ещё – показатель, что проделанная до этого многолетняя работа начинает давать первые плоды.

Албанцы собрали огромную базу со всеми игроками с албанскими корнями. Так в сборной появились новые лица

Каждое утро Силвиньо на посту главного тренера начиналось одинаково: несколько чашек кофе в офисе, чтобы взбодриться, и следом – погружение в профайлы игроков, которых можно было бы вызвать в сборную. Один за другим бразилец тщательно изучал показатели, бережно собранные в единую базу аналитиками во главе с итальянцем Марко Росси (нет, не тренером Венгрии). Иногда кофе в офисе приходилось сменять на картонный стаканчик в аэропорту – первые месяцы Силвиньо много летал, чтобы в разных городах, разбросанных по карте, встретиться с игроками лично.

Может показаться, что это обычное дело и в каждой сборной тренер общается с футболистами и просматривает их матчи, чтобы принять решение о вызове в команду. Но Силвиньо приходилось не просто отсматривать игроков с албанским паспортом, которые играют за пределами Албании. Перед ним стояла задача найти футболистов в списке из сотен имён и фамилий, которых аналитики нашли в разных странах.

СИЛВИНЬО Фото: Getty Images

Албания – страна с небольшим населением, насчитывающим 2,8 млн человек. По оценкам, порядка 8,5 млн этнических албанцев проживает в других странах – набольшие диаспоры осели в Италии, Греции, Косове, Турции, США, Канаде и Австралии. Всё это стало следствием массовых волн эмиграции, начавшихся ещё в XIX веке и достигнувших своего пика в конце XX века. После падения коммунизма из Албании уехало 40% населения, а войны, вспыхнувшие на Балканах в 1990-е, вынудили ещё десятки тысяч албанцев найти новую страну. Люди уезжали по разным причинам, но в основном – из-за политической и экономической нестабильности.

Потенциальные футболисты сборной Албании родились в албанской семье, но в другой стране, куда их близкие приехали за лучшей жизнью – будь то Италия или Швейцария. Там же они начинали свой путь в футболе, учились, развивались и мечтали добиться успеха. В албанской федерации футбола тоже были свои мечты об успехах, и где-то в этой плоскости стремления обеих сторон соприкасались. Так все футболисты с албанскими корнями попадали в базу федерации: аналитикам приходилось просматривать бесконечные списки 30 лиг по всему миру, чтобы вычислить албанскую фамилию, сигнализировавшую о связи со страной. С игроками, у которых албанкой была только мама, оказывалось сложнее, но находили и таких – и всё это без огромных финансовых вложений или искусственного интеллекта.

Иногда действовать приходилось быстро, потому что у футболистов было несколько паспортов, а значит – больше выбора в плане будущей сборной. Соглашались на албанскую сборную не все, но те, кого удалось найти и уговорить, стали основой команды, которая отправилась на чемпионат Европы.

СБОРНАЯ АЛБАНИИ Фото: Julian Finney/Getty Images

Сборная Албании на Евро-2024 – одна из самых интернациональных на турнире. Не все футболисты говорят на одном языке

Из 26 игроков албанской сборной, которая приехала в Германию этим летом, только восемь родились в Албании – остальных нашли в других странах.

Швейцария – 5 футболистов.

Косово – 3.

Северная Македония – 3.

Германия – 2.

Греция – 2.

Англия – 1.

Испания – 1.

Италия – 1.

Самой главной находкой Силвиньо стал Ясир Асани, которого отыскали в южнокорейском «Кванджу». Форвард родился в Северной Македонии в семье этнических албанцев, но не выступал за сборную, поэтому с подачи бразильского тренера игроку предложили место в национальной команде Албании. И это было невероятным попаданием – Асани быстро вписался в состав.

Мирлинд Даку из «Рубина», родился в Косове и даже играл за молодёжку и основную сборную страны. Но в 2023-м уже оказался в составе у Силвиньо. Марио Митай из «Локомотива» родился в Греции и вызывался в команду U16, но в 2019-м всё же решил выступать за этническую сборную.

Мирлинд Даку и Марио Митай Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё открытие – Таульянт Сефери родился в Северной Македонии и выступал за молодёжные сборные страны, начиная с U17, а потом попал и в основную. Но в 2019-м оказался уже в албанской команде. В Англии нашли Армандо Брою – парень там родился, начал свой футбольный путь в академии «Тоттенхэма», потом оказался в молодёжке «Челси». За сборную Албании начал выступать в 2019 году с команды U19. Ещё есть Рей Манай, он отыскался в Италии, но ещё до внедрения этой чудесной базы данных: впервые он сыграл за албанскую молодёжку в 2014-м.

Полный состав Албании

И ещё — все 26 игроков албанской сборной играют за пределами Албании. Больше всего футболистов выступает в Италии – сразу 10 человек представляют итальянские клубы.