Консейсау — вторые отец и сын, забивавшие на чемпионатах Европы

Франсишку Консейсау отметился победным голом в матче с Чехией (2:1). Благодаря этому футболист вписал свою фамилию в историю. Консейсау — лишь вторая футбольная династия, два представителя которой забивали голы на турнире.