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Консейсау — вторые отец и сын, забивавшие на чемпионатах Европы
Консейсау — вторые отец и сын, забивавшие на чемпионатах Европы
Франсишку Консейсау отметился победным голом в матче с Чехией (2:1). Благодаря этому футболист вписал свою фамилию в историю. Консейсау — лишь вторая футбольная династия, два представителя которой забивали голы на турнире.
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Династия
Династия
На ЧЕ-2000 за Португалию феерил отец Франсишку Сержиу Консейсау. На том турнире полузащитник отметился тремя забитыми мячами в ворота Германии и голевой передачей в матче с Францией.
Первопроходец
Первопроходец
До этого единственными отцом и сыном, которые забивали на Евро, были итальянцы Энрико и Федерико Кьеза. Энрико отметился одним голом на Евро-1996.
Семейная традиция
Семейная традиция
А Федерико забил свой гол на Евро 25 лет спустя. Всего на ЧЕ-2020 Кьеза-младший отметился двумя мячами.
Консейсау — вторые отец и сын, забивавшие на чемпионате Европы
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