Сразу два мощных камбэка в матче Евро! Усилий «скуфов в атаке» Хорватии было мало. Видео

Албанцы выигрывали, потом проигрывали — и снова забили уже в добавленное время. Теперь хорваты последние в группе после двух игр!

Сборная Хорватии стала одним из главных разочарований 1-го тура Евро-2024. Три мяча от Испании, пропущенные за 45 минут, почти похоронили шансы команды Златко Далича на возвращение в игру. А нереализованный пенальти словно подтвердил все возрастные проблемы команды, у которой так и не случилось смены поколений.

Албанцы тоже оставили не самое однозначное впечатление. Да, забили быстрый гол Италии (самый быстрый в истории чемпионатов Европы!), оперативно пропустили дважды, а дальше начались странности. Одни не могли забить второй, а другие не особо хотели третий. Так матч и докатился до финального свистка. Но именно Албания находилась на третьем месте перед следующим туром. И точно не считалась безнадёжным аутсайдером.

Далич почти не сделал изменений по сравнению предыдущей встречей. Да, в основе вышел Иван Перишич. А ещё в центре атаки вместо Анте Будимира оказался Бруно Петкович. Первые минуты сформировали ожидаемый сценарий встречи: хорваты долго и монотонно катали мяч перед низким блоком, а их соперник рассчитывал на резкие выходы вперёд. Здесь ничего неожиданного – в такой группе албанцы с каждым соперником будут играть именно в таком стиле.

За первые 10 минут хорваты заработали разве что один штрафной и угловой. В остальном – перемещали мяч между центральными защитниками и парой Марсело Брозович – Лука Модрич. Вообще ничего опасного. Албанцы же ждали шанс. И воспользовались первым! На быстром выходе стянули почти всю линию обороны в центр, мяч оказался у Ясира Асани на фланге, а он аккуратно навесил в центр. Там Казим Лячи практически без сопротивления пробил в ближний под рукой у Доминика Ливаковича.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Забавно, что через пару минут албанцы могли повторить путь Испании. Недим Байрами влетел с фланга в штрафную и бахнул в ближний с рикошетом. Чуть не повезло – мяч пролетел рядом со штангой.

Казалось, вот они те самые сигналы, которые должны разбудить хорватов. Пора уже было начать для себя этот Евро. Однако никак не получалось. Да, сложно атаковать, когда за линией мяча, как правило, вся команда, но это вопрос темпа. У команды Далича его просто не было. Почти все игроки ходили пешком и только изредка ускорялись на флангах под навесы. В центре Петковичу было тяжело бороться с высокими защитниками, поэтому передачи в штрафную ни к чему не приводили.

На 32-й минуте Крестьян Аслани точно мог фактически отправить Хорватию домой уже перед 3-м туром. Очередной резкий выход, и албанец оказался один перед Ливаковичем, но кипер сохранил надежду для команды. Правда, не особо передал это партнёрам. До конца тайма формальные хозяева так и не нанесли ни одного удара в створ.

В перерыве Далич выпустил Луку Сучича и Марио Пашалича в надежде нагнать темп. Но ничего не изменилось. Разве что навесов в штрафную стало больше. Это увеличило количество ударов, однако не добавило даже попаданий в створ. Албания всё перекрывала, тянула время и выглядела уверенно. Правда, ушли контрвыпады. На них после перерыва они уже не рассчитывали.

В какой-то момент наблюдать за всем этим надоело даже комментатору Okko Владимиру Стогниенко. «Скуфы в атаке» – так он охарактеризовал происходившее в нападении у Хорватии. На 69-й минуте Далич наконец-то поменял Петковича, который явно устал бороться за передачи, и выпустил Будимира. Решение, которое очень помогло. Пока голкипер албанцев Стракоша ждал очередной навес, хорваты неожиданно погнали мяч низом. Матео Ковачич отдал на Будимира, а тот вместо удара с линии штрафной выкатил тонкую передачу на Андрея Крамарича – тот с выгодной позиции идеально разобрался и отправил мяч в ближний угол.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Уже в следующей атаке они могли забивать второй, но Пашалич запутался в собственных ногах. Однако через минуту – всё-таки гол. Снова Будимир классно разобрался на фланге и прострелил в центр. Там бил Сучич, попал в игрока, а дальше рикошет — и автогол. Так Хорватия вернулась в игру.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

В тот момент всем казалось, что команда Далича дотерпит. Албанцы уже не особо летели вперёд, однако это была иллюзия – они всего лишь ждали шанс. Правда, до этого хорваты могли всё закончить, но не вышло. А на 90+5-й минуте – уже обратный камбэк. Байрами прострелил с фланга в центр, мяч через рикошет дошёл до Клауса Гясулы, который закатил его в угол.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

В самой концовке сил уже не осталось ни у кого, но на каких-то ободах команды бежали в атаки, не замечая центр поля. Впрочем, голов больше не было. Итог – ничья, которая значительно уменьшила шансы хорватов попасть в плей-офф. В последнем туре необходимо побеждать Италию и рассчитывать оказаться либо второй, либо не одной из двух худших команд с третьего места – но будет тяжело, разница сейчас «-3». Албания же сыграет с Испанией. И там можно ожидать сюрпризы.