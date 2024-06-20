Самый невероятный матч в истории ЧЕ. Легендарный камбэк сербов с 0:3 вдесятером!

Во 2-м туре Евро-2024 в группе С сыграют команды Сербии и Словении. До 1990-х годов эти две страны были частью одной – Югославии, а теперь у них даже общих границ нет. Но уже есть небольшая история личных встреч, которую украшает один из самых невероятных матчей в истории чемпионатов Европы.

Евро-2000 был первым чемпионатом Европы для сборной Словении. Да и вообще первым крупным турниром, так как на чемпионат мира словенцы впервые попали уже в 2002 году. Маленькая страна праздновала большой успех и надеялась удивить на турнире, проходившем в Голландии и Бельгии.

По результатам жеребьёвки команда Сречко Катанеца попала в группу с Испанией, Норвегией и Сербией. Точнее, тогда ещё Югославией. Но, по сути, та сборная представляла Сербию, которую могли дополнять черногорцы. Возглавлял тогда сербов легендарный Вуядин Бошков – на тот момент 69-летний тренер, доводивший в своё время до финала Кубка чемпионов «Реал» и «Сампдорию». Это был финал его яркой карьеры.

В заявке сборной Югославии на Евро-2000 были среди прочих нынешний главный тренер «Спартака» Деян Станкович, бывший тренер «Динамо» Славиша Йоканович, поигравшие в чемпионате России нападающие Саво Милошевич и Матея Кежман. Особенно удался тот турнир Милошевичу, который забил пять мячей и поделил первое место в списке лучших бомбардиров с голландцем Патриком Клюйвертом. Тогда будущий легионер «Рубина» представлял в национальной команде испанскую «Сарагосу».

У Словении были свои звёзды в составе. Прежде всего лучший снайпер в истории сборной Златко Захович. Выступал за словенцев и полузащитник Миленко Ачимович, входящий в топ-10 в истории национальной команды как по количеству матчей, так и по количеству голов. Помимо своих футбольных достижений, Ачимович интересен тем, что его сестра Ана замужем за… Станковичем. В тот год (чуть позже – в сентябре) у пары как раз родился первый сын Стефан, а на футбольном поле Деян должен был сразиться с братом Аны.

Фаворитом группы была сборная Испании, занимавшая четвёртое место в рейтинге ФИФА. Норвегия к июню 2000 года располагалась на седьмой строчке, Югославия – на 10-й, а Словения – только на 46-й.

Однако в первом же туре начались сенсации. Испания стартовала с неожиданного поражения от Норвегии со счётом 0:1. Затем на поле стадиона в бельгийском Шарлеруа вышли команды Бошкова и Катанеца. У югославов с самого начала всё пошло не так. В середине первого тайма они пропустили первый гол от Заховича, который пробил головой от земли после подачи с левого фланга. А вскоре потеряли Станковича, заменённого на 36-й минуте на нынешнего главного тренера сборной Сербии Драгана Стойковича. Деян всё же не пересёкся на поле с Ачимовичем – брат его жены вышел на поле только во втором тайме.

ДЕЯН СТАНКОВИЧ Фото: Tom Honan/EMPICS via Getty Images

После перерыва чудеса продолжились! К исходу часа игры сборная Словении выигрывала уже со счётом 3:0. Сначала центрхав по фамилии Павлин забил головой после подачи Заховича со штрафного. Затем сам Златко оформил дубль. Ещё одна легенда югославов Синиша Михайлович выкатил мяч Заховичу, а тот убежал к воротам и реализовал выход один на один. Когда же на 60-й минуте заведённый Михайлович заработал удаление (получил вторую жёлтую карточку за толчок соперника), никто уже не сомневался, что для югославов в этом матче всё кончено.

Никто – кроме самих сербов! Оказалось, что чудеса не иссякли. Команда Бошкова вдесятером совершила один из уникальнейших камбэков в истории футбола.

В середине второго тайма вышедший на замену Милошевич после углового переправил мяч в сетку из пределов вратарской. Возможно, в ходе атаки мяч вылетел за пределы поля, но тогда VAR не было. Судья гол засчитал. Три минуты спустя полузащитник Любинко Друлович завершил быстрый контрвыпад ударом с 12-13 метров, решив эпизод двумя касаниями. А ещё через три минуты Друлович протащил мяч в штрафную, и Милошевич оформил дубль, снова забив из вратарской. В обороне потерявшей концентрацию сборной Словении творился самый настоящий бардак. За короткий отрезок с 67-й по 73-ю минуту сербы перевернули игру в меньшинстве. Более того, в концовке Йоканович едва не забил победный гол, завершив подачу со штрафного опаснейшим ударом головой.

Напрасно словенцы не закрылись в большинстве. Зато получился красивый футбол – команды в общей сумме нанесли 26 ударов, из них 18 — в створ. Незабываемый матч.

Видео матча команд на Евро-2000.

«Удаление Михайловича, как часто бывает в таких случаях, оказало нам медвежью услугу, – сказал после матча Катанец. Если вас больше, то это ещё не значит, что вы сильнее. Будем анализировать произошедшее, искать, где были допущены ошибки. С другой стороны, соперник заслуживает всяческой похвалы за то, что не опустил рук. При счёте 3:0 я сказал своему помощнику, что если мы пропустим хотя бы гол, то нам будет обеспечена очень тяжёлая концовка. Я, к сожалению, оказался прав. Никто не давал установку нашей команде играть пассивно, но я, увы, находился на скамейке, а не на поле».

Счастливый Бошков, в свою очередь, назвал матч своей команды со Словенией рекламой футбола.

«Можно было бы огорчаться потерей двух очков, если бы мы не проигрывали по ходу матча со счётом 0:3, да ещё и не остались бы вдесятером. При таких обстоятельствах ничью надо расценивать как победу. Считаю, что матч стал пропагандой футбола. Игра была техничной и корректной. К тому же все увидели: если бороться до конца, то невозможного нет. Почему мы так сыграли? Ответ лежит в области психологии. Если бы мы с самого начала играли в свою игру, то обязательно победили бы. Наверное, всё-таки имела место определенная недооценка соперника. Но наши игроки достойны критики только за первый тайм».

Во 2-м туре Евро-2000 сборная Словении проиграла Испании со счётом 1:2, а сербы победили Норвегию – 1:0. У них опять забил Милошевич. В 3-м туре словенцы и норвежцы сыграли вничью 0:0. А команда Бошкова выдала ещё один сумасшедший матч. Во встрече с Испанией сербы трижды выходили вперёд, но всякий раз упускали преимущество. Последние два гола пропустили на 90+4-й и 90+5-й минутах и в результате уступили со счётом 3:4. Испания финишировала в группе первой с шестью очками, а сербы и норвежцы набрали по четыре. Команда Бошкова прошла в плей-офф благодаря победе в очной встрече. Словенцы же заняли последнее место, так и не выиграв ни разу.

Сербы вылетели в четвертьфинале, попав под каток под названием Голландия. Последний гол Милошевича порадовал только самого центрфорварда. Чемпионат Европы завершился для Бошкова и его команды разгромом – 1:6.