«Первый шок — когда позвонил Галицкий». Сафонов заговорил после трансфера в «ПСЖ»

Матвей Сафонов дал первое интервью после перехода в «ПСЖ» – журналист Нобель Арустамян снял весь путь голкипера из Краснодара до Парижа, а также поговорил с новым вратарём французского гранда.

О первых эмоциях: Сафонов до сих пор не осознал, что вообще происходит

«Мало сплю, много дел. Я думаю, до конца ещё не осознал, что происходит, где нахожусь, в качестве кого нахожусь. Поэтому всё самое интересное по эмоциям, думаю, ждёт впереди. В плане жизни меня тяжело чем-то удивить. Мне кажется, все эмоции испытаю, когда выйду на тренировку, буду проживать это привыкание к новым скоростям, к новому футболу, к новым лицам. Вот тогда я и пойму, где я нахожусь.

Пока хожу по банкам, ищу квартиру. Присмотрел одну рядом с базой – вроде неплохо. Могу попозже вставать утром, не тратить много времени на дорогу».

Об интересе «ПСЖ» сообщил Галицкий, но от перехода не отговаривал

«Первый шок был, когда мне Сергей Николаевич позвонил. Мы были на сборах зимой. Я сидел в гостинице, всё нормально, и тут мне набирает Сергей Николаевич и говорит, что мной интересуется «ПСЖ», и это достаточно серьёзный интерес. Не просто слова, а серьёзно. Меня всегда спрашивали, когда уедешь в Европу, а я всегда отвечал: «Ребят, будет нормальное предложение, мы его рассмотрим. Любое».

И вот, насколько я знаю, до меня ни одно предложение не доходило – видимо, не было такого серьёзного интереса. Всё время я играл, и Лига чемпионов была, но каких-то конкретных, серьёзных предложений не было. А тут, когда уже не ждёшь, когда Россия относительно закрыта, российский футбол без еврокубков, такое происходит. Это удивительно.

Я не давал добро клубу. Всё и так было понятно. Договорились бы – я бы перешёл. Не договорились – не перешёл. Но это предложение, от которого невозможно отказаться. Как можно сказать «нет» команде, которая играет в ЛЧ и борется во всех турнирах за самые высокие места? Моя позиция такая – я хочу становиться лучше. Я просто должен был перейти, если предложение устроит «Краснодар». Президент не пытался отговаривать – от таких предложений не отказываются».

Матвей Сафонов Фото: David Ramos/Getty Images

Почему отказался от агентов: в «Краснодаре» они попросту были не нужны

«Никогда не работал с агентами. Я пришёл в академию, там, естественно, никакие агенты не нужны. Оттуда перешёл в основу и подписал контракт. У нас с клубом были прекрасные доверительные отношения. Когда мне что-то обещали, всё исполняли. И у меня никогда не было проблем договориться, да и цели вынести из клуба все деньги, которые я могу, тоже. У меня есть понимание, сколько относительно рынка я должен зарабатывать. Я, в принципе, всегда продвигал эту позицию. Меня в «Краснодаре» поддерживали.

Я не сам вёл свой трансфер – это было бы странно, если бы футболист все документы проверял и договаривался по своему контракту сам. У меня были юристы. Это не агенты, а именно юристы, которые занимаются документами. Изначально в переговорах между клубами было сказано, что агента не будет, то есть не нужно платить никакие агентские и проценты. Я думаю, что для «ПСЖ» это тоже плюс ­– меньше трат».

Почему интерес проявил именно «ПСЖ»: Сафонов думает, что это из-за высокой позиции «Краснодара» в РПЛ

«Единственно, как это можно объяснить – во Франции следят за российским рынком и за российским чемпионатом. Потому что мы показали большой прогресс, зимой были на первом месте. Возможно, это как раз таки был звоночек. То, чего, возможно, не хватало ранее, чтобы меня куда-то пригласили: какие-то результаты, стабильность.

И, вероятно, в этом сезоне я стал её показывать. И они такие: «Блин! Ну, по ходу, пора брать». Естественно, я понимаю, что это не просто один матч посмотрели и решили, мол, давайте возьмём».

О конкуренции с Доннаруммой: Сафонов не готов сидеть на лавке

«Все понимают, что я второй номер? Я этого не понимаю. Вам кто это сказал? А им кто сказал? Луиш Кампуш мне не говорил, что я второй. Знаю прекрасно, что основной вратарь на данный момент не значит, что это основной вратарь навсегда. Поэтому еду прежде всего доказывать. Я хочу играть. Даже если бы мне сказали, мы тебя берём вторым номером – мне без разницы, что говорят по этому поводу, потому что только я решаю, каким буду. Ну, не только я, но от меня очень многое зависит. Но я себя не позиционирую как второй номер. Я не готов сидеть на лавке.

Если вдруг начну сезон на скамейке, то первому номеру точно непросто будет. Потому что напрягать я собираюсь постоянно. До сегодняшнего дня я не проиграл ни одной конкуренции: попал в основу «Краснодара» – играл. Вызвали в сборную – посидел один матч, во втором уже играл. В России так получилось, что я всё время играл и не был вторым номером. Я не умею сидеть на замене. А это всё какие-то предрассудки. Вратарь из России не может стать одним из лучших? Предрассудки».

Джанлуиджи Доннарумма Фото: David Ramos/Getty Images

О главной мечте «ПСЖ»: Сафонов сказал, что выиграет ЛЧ

«Выиграем. Ну, попробуем – точно. Будет прекрасно, если это будет в один год одновременно с чемпионством «Краснодара». Получается, сначала заканчивается сезон, а потом – финал Лиги чемпионов. Получается, сначала «Краснодар» становится чемпионом, а через неделю там финал».

О пределе мечтаний и интервью с Акинфеевым: Сафонов не хочет думать на смертном одре об упущенных возможностях

«Где-то уже слышал эту фразу (Сафонов сделал отсылку к своему комментарию к интервью с Игорем Акинфеевым. – Прим. «Чемпионата»). Знаю, что у неё было продолжение: я сказал, что он провёл хорошую карьеру, но это не предел мечтаний, если спросить у него – возможно, он был хотел попробовать что-то другое и перейти в европейский клуб. Посыл был такой, что если я проведу всю свою карьеру в «Краснодаре», то у меня всегда будет мысль, мог ли я попробовать свои силы в борьбе в другой лиге. Буду ли я думать, что я что-то потерял? Мне тяжелее что-то не попробовать, потому что я не хочу, лёжа на смертном одре, думать об упущенных возможностях. Хочу думать, что я попробовал что-то новое, даже если у меня в итоге не получилось».

Что удивило в «ПСЖ»: отношение к футболистам

«Профессионализм, с которым подходят ко всем мелочам и деталям. Мне стафф сразу же сказал: «Твоя семья – это наша семья. Ни за что не переживай. Твоё дело – выдавать максимальный результат». Они взяли все заботы на себя».

О стиле и Париже: перед подписанием контракта выдали костюм и туфли Dior

«Придётся поработать над стилем. Я приехал на подписание контракта, и первое, что сделали сотрудники, – завели меня в комнатку, где стояли двое мужчин в солидных костюмах с туфлями 46-го размера и костюмом Dior. Одели меня, прям на мне подшили брюки, завязали галстук и отправили меня на интервью и фотосессию. Это был самый большой стресс, потому что это было первое интервью на английском! Было немножко difficult».

Об игровом номере в «ПСЖ»: выберет первый или 39-й

«Насколько я знаю, под 39-м никто не играет – привнесу немного разнообразия в Лигу 1 по номерам среди вратарей. У меня, на самом деле, два варианта: либо 39-й, либо первый. Если 39-й будет занят, возьму первый. А что нет-то! Неплохо смотрится».

О Галицком: могут друг другу случайно позвонить

«И он, и я можем друг другу случайно позвонить. Вспомнил историю со сборов. Был уже вечер, возможно, Сергей Николаевич уже готовился ко сну, и я случайно ему набрал и скинул. Вижу, что он уже зашёл в WhatsApp, написал ему, мол, извините, я случайно. Вчера произошло то же самое: мы с ним переписывались, и тут он мне внезапно звонит и начинает что-то по трансферу говорить. Я говорю: «Алло, Сергей Николаевич! Вы, кажется, ошиблись». Он ответил: «А, ну да!». Как-то так получилось. Это про описание того, как мы общаемся.

У меня язык не повернётся сказать, что мы ним друзья. Сергей Николаевич – мой начальник, президент клуба. Я его невероятно уважаю и как человека, и как президента клуба за его несгибаемость. Его очень тяжело переубедить. Его можно уважать за то, чего он добился в жизни. Мои чувства к нему пропитаны уважением и любовью, что он дал мне такую возможность: если со стороны посмотреть, то без Сергея Николаевича моего пути бы не было.

Матвей Сафонов и Сергей Галицкий Фото: «Чемпионат»

Он раньше пробивал мне пенальти. Иногда и босиком бил! Было, регулярно. Все смеялись – он как-то вышел, четыре пробил, и все мимо. Поцаны мне кричат: «Да пропусти ты уже!». Потом пошла шутка, что если я не отобью, то не буду в старте играть.

Думаю, не надо обсуждать состояние Галицкого. Фотографии облетели весь интернет – всё и так понятно. Зачем обсуждать? Это классно в плане кликбейта. Но его близким это не нужно».

Об академии «Краснодара»: Сафонов представляет российскую вратарскую школу

«Сумма трансфера? Наверное, часть затрат на меня окупили! Я не знаю, что такое € 20 млн. На меня эта сумма не давит.

Да, я стал первым выпускником «Краснодара», который ушёл в Европу (в топ-лигу. – Прим. «Чемпионата»). Но будет второй, третий. Я понял, что ответственен за всех остальных, потому что представляю «Краснодар» и академию. Но работа вратарей и полевых всё же отличается. Мне кажется, я больше представляю именно российскую вратарскую школу.

В сборной всегда было так, что ты не переживаешь: кто бы ни приехал из вратарей, это будет топ-атмосфера. К вратарям вообще никаких вопросов никогда не было. Считаю своим долгом представить российских голкиперов на международной арене».

О давлении из-за российского паспорта: Сафонова ничего не смущает

«Я должен с ним справиться. На всех российских спортсменов сейчас оказывается давление. Меня это не смущает. Оно есть – и всё».

МАТВЕЙ САФОНОВ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О прогрессе: надо расти в игре ногами

«Пространство для прогресса будет там, где есть какая-то слабость. Я вижу, в чём силён, а где мне нужно расти, и игра ногами – не моя сильная сторона. Уверен, что смогу в этом прогрессировать. Хочу попробовать играть ногами в команде, в которой это требуют, где это норма. В «Краснодаре» сейчас этого нет. Единственный тренер, при котором это было нормой, – Данэиль Фарке. Он требовал от защитников открываться под вратаря. Сейчас мои ошибки в основном связаны с тем, что я хочу сохранить мяч, а это невозможно: у меня нет вариантов, приходится играть в длинный пас, и возникают ошибки. В «ПСЖ» такого не может быть.

Мой идеал – уметь всё, подстраиваться к любой ситуации».

Почему «Краснодар» не может выиграть трофей: Сафонов не знает

«Не знаю. И, мне кажется, наша проблема как раз в том, что мы не знаем сами, почему это не получается сделать. В команде чемпиона должны играть чемпионы, а нам, воспитанникам, только предстоит ими стать. Возможно, нам не хватило таких опытных игроков, как Алонсо – это одна из моих теорий. Не хватило ребят, которые знают, как побеждать, дожимать соперников. У «Краснодара» всегда была проблема – игра с аутсайдерами: мы не можем показать в таких матчах свою лучшую игру. Нельзя играть на равных с лидерами, а потом терять очки с командами, которые на бумаге слабее. В концовке этого сезона мы много очков недобрали. Одно очко и 0 забитых – так играть нельзя, когда ты борешься за чемпионство».

Об увольнении Ивича: к Галицкому не может быть вопросов, он — олицетворение клуба

«Никто не может знать, лучше бы сыграла команда, хуже, набрала ли бы очки в тех матчах, в которых набрала с Мурадом Олеговичем, останься бы Ивич. Мы заняли второе место – это положительный результат. Могло ли быть лучше? Считаю, что да. Но это было решение нашего президента. Вы либо в одной лодке, либо вообще не принимаете политику «Краснодара», чьим олицетворением является Сергей Николаевич. Если вы не принимаете его решения, тогда ваши пути с клубом расходятся. Да, это могут быть не совсем оправданные решения, на эмоциях, но это решения человека, который создал этот клуб и переживает за него. Какие здесь вопросы? Это не ошибка или спорное решение. Это путь клуба «Краснодар».

Президент – олицетворение нашего клуба. Он выбирает людей у руля команды, участвует в выборе тех, кто будет исполнять требования на поле, и, наверное, от его желания напрямую зависит равновесие между красивой игрой и красивым результатом».

СЕРГЕЙ ГАЛИЦКИЙ Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

О будущих вратарях «Краснодара»: «Стасик будет первым номером»

«Агкацев 100% созрел для первого номера. Если я ухожу в Лигу 1, то Стасик сразу же становится одним из самых сильных вратарей РПЛ. Уже сейчас. Когда я оказался в запасе, это было не «вдруг», а вполне логично. Я внутри себя это поддерживал. Стараюсь мыслить рационально, я – реалист. Понимал, что, если будет играть Стасик, то это будет надёжнее. У меня была скомканная концовка сезона, когда я ошибался в четырёх или пяти матчах подряд. Никто это не мог объяснить, что происходит – ни я, ни тренер, ни мои близкие. Я не мог отвечать за свои действия, потому что просто не понимал. Перед финалом Кубка России – 2023 позвал Владимира Ивича и спросил, какой у него план на игру. Он сказал, что планирует поставить Стаса. Я к тому моменту это и так понимал, потому что он наигрывался, но мне прямо никто ничего не говорил – мне важно было это услышать. Я сказал: «Понимаю и полностью вас поддерживаю». Меня немного отпустило, и я полностью сконцентрировался на том, чтобы помочь Стасу подготовиться к матчу».

Чем бы занимался, если бы не академия «Краснодара»: это был бы не футбол

«Я сидел на уроке в школе, пришли дядечки в костюме с эмблемой на груди. У них было два критерия отбора: по росту отца и скорости бега ребёнка. Я бегал небыстро, но папа у меня – бывший баскетболист. Я прошёл – меня позвали на тренировку. Приехал, меня сразу засунули в ворота, потому что я небыстрый – вот и всё. Если бы этого не было, я бы вообще не занимался футболом. Мне было девять лет. Вообще не думал, что стану профессиональным футболистом: в чётные дни ходил на футбол, в нечётные – на плавание. Потом мне в какой-то момент запретили заниматься плаванием, потому что у меня начался гайморит. И всё – ушёл полностью в футбол. Так что мой путь в футбол начался благодаря гаймориту. А то так бы плавал ещё. Доказывал бы маме, что я хочу заниматься футболом, а не плаванием».

О прощании с «Краснодаром»: Сафонов ни с кем не прощался

«Это моё место. Мой дом. Место, в котором я хочу, чтобы меня ждали всегда. Я ни с кем прощаться не собираюсь. Готов лишь приостановить наши отношения с городом, но в любой отпуск – ищите меня в Краснодаре!»