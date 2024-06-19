Эта Хорватия сломалась — несите новую

После матча с Албанией на Евро-2024 стало понятно — великому поколению во главе с Модричем пора на покой.

Мировая медицина развивается очень бурно. Специалисты в лабораториях придумывают всё новые и новые лекарства. Операции, которые когда-то казались фантастическими, теперь без проблем делают каждый день. Самое главное: растёт средняя продолжительность жизни.

Однако есть вещи, с которыми медицина пока не научилась справляться. Одна из таких вещей – старость. Можно её оттянуть, можно попробовать её скрыть. Но отменить старость невозможно. От неё таблеток или вакцин пока не изобрели.

О старости сборной Хорватии говорят уже несколько крупных турниров кряду. Началось это, пожалуй, с чемпионата мира 2018 года. Лука Модрич, Иван Перишич и Иван Ракитич уже тогда не были молоды. А Марио Манджукич, Даниэль Субашич и Ведран Чорлука были настолько не молоды, что сразу после ЧМ завершили карьеру в сборной.

Хорватия на ЧМ-2018 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В 2020-м из сборной ушёл Ракитич. Один за другим от хорватского костяка отслаивались большие куски. Примерно так же, как после ловких упражнений повара с тесаком отслаивается мясо от вертела в ларьках с шаурмой. Великих лидеров оставалось всё меньше. Они продолжали стареть. Но оставались лидерами и продолжали давать высокое качество.

На Евро-2020 у хорватов уже не ощущалось того запаса, который был в 2018-м. И тем не менее они вышли из группы. А в 1/8 финала в матче, который к 85-й минуте казался безнадёжно проигранным, утащили Испанию в дополнительное время.

Чемпионат мира в Катаре стал для великого хорватского поколения с Модричем, Перишичем, Марсело Брозовичем и Деяном Ловреном лебединой песней. Хорваты заняли третье место. Но по рациональности они были абсолютными чемпионами. Ни одного лишнего движения. Хорватия не могла позволить себе распыляться на лишнее. Так ей просто не хватило бы сил.

Хорваты играли, как мадридский «Реал»: на ключевых отрезках матчей включались и делали результат. Где надо – терпели. Где надо – создавали хаос и втягивали в него соперника. Где надо – надавливали оппоненту на кадык большим пальцем.

Хорватия на ЧМ-2022 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После катарского ЧМ прошло полтора года. У Хорватии всё те же лидеры. Те же по именам, но другие по содержанию. Брозович так закайфовался в Саудовской Аравии, что на Евро приехал абсолютно не готовым. Перишич последний год больше лечился, чем играл. Плюс его главным козырем всегда была резкость. А к 35 годам резкость имеет свойство снижаться.

Модрич – по-прежнему гений. Но он уже в том состоянии, когда даже за счёт могучего интеллекта не всегда получается компенсировать физические недостатки. Лука никогда не был суператлетом. Работягой был всегда, суператлетом – нет.

В сентябре Модричу исполнится 39. Под его повязкой на волосах по-прежнему спрятан огромный мозг, который крайне необходим сборной Хорватии. Но в современном футболе нельзя не бегать. И это касается любого полевого амплуа. Ещё в 2022-м Модричу удавалось грамотно распределять силы и играть в каждом матче и за «Реал», и за сборную. Теперь ситуация изменилась. И не потому, что Модрич разучился распределять силы. А потому, что сил стало меньше.

Новое хорватское поколение пока не дало звёзд калибра тех, кто зажигал в 2018-м и 2022-м. Главная звезда новой волны – защитник Йошко Гвардиол. Нужны игровики, которые заменят Модрича, Брозовича и Матео Ковачича. А их пока не наблюдается. Те, кто есть (Никола Влашич, Ловро Майер, Сучич, Мартин Батурина), уступают по уровню великовозрастным представителям уходящего поколения.

Хорваты после матча с Албанией Фото: Alex Livesey/Getty Images

После ничьей с Албанией шансы Хорватии на выход из группы осели в районе нуля. И эта ничья – а вернее, то, как хорваты не удержали победу – является очевидным сигналом: из старого костяка выскребли всё. Необходимо обновление!

Хорваты ведь всё сделали «по методичке»: включились в самый нужный момент и перевернули игру. Однако дальше они просто посыпались. И совершенно логично пропустили. Нет сомнений, что в 2022-м и уж тем более раньше хорваты при счёте 2:1 засушили бы игру так, что даже в бутылочках на скамейках запасных не осталось бы воды. Албания не получила бы ни шанса. Но в итоге – ничья. И, судя по всему, первый невыход из группы на крупном турнире с 2014 года.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Невыход в плей-офф – это всегда грустно. Но, с другой стороны, это своего рода шоковая терапия. Неудачный результат на Евро даёт Хорватии понять: сборную надо обновлять. Её надо было обновлять уже давно, однако теперь откладывать совсем нельзя.

Сигнал получен. И в течение следующих лет мы узнаем, как Хорватия на него отреагирует.