Как разобраться в Евро-2024, если вы не особо следите за футболом

Ещё до старта Евро-2024 о турнире задавалось много вопросов. Как часто бывает, в такие периоды к футболу проявляют интерес и те, кто обычно его не смотрит. Мы собрали ответы на 24 вопроса, которые помогут разобраться в турнире и игре в целом, если обычно вы за футболом не следите.

1. Что такое чемпионат Европы по футболу и как часто он проводится?

Это главный континентальный турнир для европейских сборных, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций (или же просто УЕФА). В организации состоят 55 стран, однако отбираются на чемпионат Европы (сокращённо – Евро) только 24 сборные. Турнир проводят с 1960-го каждые четыре года, исключение – Евро-2020, который состоялся в 2021 году из-за пандемии коронавируса.

2. Где проходит чемпионат Европы — 2024?

В Германии. Матчи играются в 10 городах: Берлине, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Кёльне и Лейпциге.

3. Сколько длится чемпионат Европы по времени?

Сроки турнира – с 14 июня по 14 июля.

4. Почему Евро проходит в Германии?

Любая европейская страна – в одиночку или совместно с соседом – может подать заявку на проведение турнира. Но для того чтобы УЕФА её принял и рассмотрел, нужно соответствовать ряду требований. Выбирают хозяйку посредством голосования, в котором принимают участие члены исполнительного комитета УЕФА. На проведение Евро-2024 претендовали Германия и Турция, однако абсолютным большинством голосов (12 против 4) победила Германия.

5. Как команды попадают на Евро?

Через отборочный турнир, который начался в марте 2023 года и закончился через год. В нём приняли участие 53 команды (кроме Германии как хозяйки и России, которая отстранена), разделённые на 10 групп: семь групп по пять команд и три группы — по шесть (всё определяется посредством жеребьёвки). Однако напрямую на турнир вышли только 20 сборных, занявшие в своих группах первое и второе места. 12 команд получили возможность побороться за путёвку на Евро в стадии плей-офф, где разыгрывались ещё три места. Последнее, 24-е место автоматически достаётся стране-хозяйке – в этот раз это Германия.

6. Какие команды участвуют в чемпионате Европы — 2024?

24 сборные поделены на шесть групп по четыре команды в каждой. У нас есть удобная картинка со всеми участниками.

Группы ЧЕ-2024 Фото: «Чемпионат»

7. Почему на Евро нет России?

Россию отстранили от всех соревнований под эгидой УЕФА в 2022 году.

8. Какие правила на турнире?

Турнир состоит из несколько стадий: групповой этап, 1/8 финала, 1/4 финала, полуфиналы и финал.

В группе каждая команда играет с каждой по разу, за победу начисляется три очка, за ничью – одно, а за поражение – ни одного. Матчи 3-го тура (последнего) в каждой группе начинаются в одно и то же время.

9. Как команды проходят в следующий раунд турнира?

Из каждой группы в 1/8 финала напрямую выходят первые два места (12 сборных), а также четыре лучшие команды среди занявших третьи места. В плей-офф сборные проводят по одному матчу, победители выходят в четвертьфинал – и так далее вплоть до финала.

10. Что значит «плей-офф» в футболе?

Это все стадии, которые следуют за групповым этапом. В плей-офф из двух команд, играющих друг против друга, дальше может пройти только одна – вторая же вылетает из турнира. На каждом этапе турнирная сетка сужается, поэтому к финалу подходят только два участника.

11. Какое оборудование используется на футбольном поле?

Основное – это, конечно, мяч. Но всё гораздо технологичнее! Судьи, которые обслуживают матч, не просто бегают за игроками – они следят за всеми нарушениями правил. Есть несколько систем, которые помогают арбитрам.

Система VAR (видеопомощь арбитрам). Бригада, работающая на VAR, непрерывно отслеживает все решения судей в поле и помогает идентифицировать явные ошибки, связанные с четырьмя ситуациями: голы, инциденты в штрафной площади (это зона на поле у ворот, где вратарю разрешено по правилам играть руками), красные карточки и ошибочная идентификация.

Технология Connected Ball. Датчик внутри мяча передаёт арбитрам точную информацию о его положении.

Полуавтоматическая система определения офсайда. Это когда мяч оказывается вне игры (если из офсайда забивают гол, то его не засчитывают).

Определение взятия ворот. Специальные камеры и датчики, установленные на воротах, фиксируют пересечении мячом линии, после чего гол считается забитым.

12. Какие позиции игроки занимают на поле?

В каждой команде по 11 игроков, которых тренер может расставить по разной схеме. В воротах действует вратарь (его также называют голкипером), перед ним – защитники, выше располагаются полузащитники и на острие – нападающие. Каждый футболист, исходя из своей позиции, играет определённую роль в тактической схеме.

13. Сколько длится футбольный матч?

Матч состоит из двух таймов по 45 минут каждый с перерывом в 15 минут. Судья может добавить к каждому тайму дополнительные минуты, если по ходу игры были какие-то заминки (кто-то получил травму, ругался, забили гол, выбежал болельщик и так далее).

14. Что происходит, если матч заканчивается вничью?

На групповом этапе команды получают по одному очку. А вот на стадии плей-офф встреча в таком случае переходит в овертайм – два дополнительных тайма по 15 минут каждый. Если же и за это время победителя определить не удаётся, результат матча определяется в серии пенальти.

15. Что такое серия пенальти?

Пенальти – это удар с 11-метровой отметки, назначается в качестве наказания за нарушение правил. Но в плей-офф, если счёт остаётся ничейным и после овертаймов, проходит серия пенальти. Обычно каждая команда выполняет по пять ударов, но, если победитель так и не определяется, назначаются дополнительные удары. Команда, которая забивает больше голов в серии, объявляется победителем.

16. Как можно следить за результатами матчей?

На «Чемпионате» есть удобный матч-центр, где оперативно обновляется информация об играх, а также есть текстовая трансляция, чтобы следить за событиями в матчах.

17. Можно ли посмотреть матчи чемпионата Европы по телевизору?

Да. Часть матчей будет показывать «Матч ТВ», другая будет доступна в Okko Sport. В нашем расписании указаны также каналы.

18. Кто действующий чемпион Европы?

Италия – на Евро-2020 команда по пенальти обыграла в финале сборную Англии.

19. Кто фаворит этого турнира?

Можно выделить сразу несколько сборных: Францию, Португалию, Англию, Италию, Испанию, Германию. Каждая из этих сборных по-своему сильна и может дойти до финала.

20. За кого болеть?

Можно за фаворитов, а можно посмотреть на выбор наших читателей и выбрать кого-нибудь для себя.

21. Какие звёзды сыграют на Евро?

Килиан Мбаппе – главная звезда сборной Франции и нападающий «Реала».

Килиан Мбаппе Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Криштиану Роналду – 39-летний нападающий Португалии, до сих пор один из лучших игроков в мире. Сейчас играет в Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду Фото: Alex Livesey/Getty Images

Джуд Беллингем – полузащитник «Реала» и сборной Англии.

Джуд Беллингем Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Гарри Кейн – нападающий «Баварии» и сборной Англии.

Гарри Кейн Фото: Richard Pelham/Getty Images

Лука Модрич – полузащитник «Реала» и сборной Хорватии.

Лука Модрич Фото: Dan Mullan/Getty Images

Тони Кроос – экс-полузащитник «Реала» и сборной Германии.

Тони Кроос Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Мануэль Нойер – вратарь «Баварии» и сборной Германии.

Мануэль Нойер Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Джанлуиджи Доннарумма – вратарь «ПСЖ» и сборной Италии.

Джанлуиджи Доннарумма Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Хвича Кварацхелия – полузащитник «Наполи» и сборной Грузии.

Хвича Кварацхелия Фото: Lars Baron/Getty Images

22. Почему на Евро нет Лионеля Месси, но есть Роналду?

Это чемпионат Европы, а Месси выступает за Аргентину. Он играет на другом турнире – Кубке Америки, который стартовал 21 июня в США.

23. Почему на Евро участвует Турция?

По той же причине, почему Турция участвует в Евровидении. Географически практически вся территория страны находится в Азии, но есть кусочек, расположенный в Европе. Турция является полноправным членом УЕФА, поэтому её клубы принимают участие в европейских клубных турнирах, а сборная играет на чемпионате Европы (если туда пробивается).

24. Что получает победитель Евро?

Каждому участнику турнира положены призовые, финалисты получают ещё медали, а победитель – кубок. Но это не оригинальный трофей, а его копия.